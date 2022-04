Ron DeSantis pide el fin a los privilegios de Disney por oponerse a la ley ‘No digas gay’

Los privilegios de la compañía del entretenimiento Walt Disney Company, podrían verse afectados luego de condenar y prometer a la ciudadanía derogar la legislatura del proyecto de ley “No digas la palabra Gay” o ‘Don’t Say Gay’, y que fue firmada el lunes pasado por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis.

“El proyecto de ley ‘Don’t Say Gay’, nunca debería haberse aprobado y nunca debería haberse convertido en ley. Nuestro objetivo como empresa es que esta ley sea derogada por la legislatura o anulada en los tribunales, y seguimos comprometidos a apoyar a las organizaciones nacionales y estatales que trabajan para lograrlo”, aseguró la compañía, según informó WFLA.

El contexto de la pelea entre DeSantis y Disney

Disney se opone a la ley ‘No digas gay’ en la Florida y se enfrenta al gobernador Ron DeSantis https://t.co/CXyaotioAD pic.twitter.com/2k8Z4ED4y1 — NTN24 (@NTN24) April 5, 2022

La legislación, que creó la ley HB 1557 de Florida, o más conocida como “No digas gay”, fue una ponencia apoyada en su mayoría por representantes del partido republicano, y por medio de ella se prohíbe hablar en las escuelas de sexualidad e identidad sexual hasta el tercer grado, permitiendo el derecho de los padres a intervenir en la educación de sus hijos, y de presentar demandas en contra de los distritos escolares que incumplan la medida.

La postura del gobierno estatal, causó en los opositores a la ley, y defensores de la comunidad LGBTQ+, una lluvia de críticas, de la cual no escapó la compañía de entretenimiento de los Estados Unidos, Disney Company.

De acuerdo con Expansion, los problemas empezaron con una nota interna enviada por el director ejecutivo de la empresa, Bob Chapek, el 7 de marzo, después de reunirse con miembros de la comunidad LGBTI de la compañía.

En el documento, citado por varios medios locales, el directivo se mostró reacio a que Disney se opusiera a la ley floridana. Chapek alegó que los comunicados de empresa “hacen muy poco por cambiar las cosas o las mentes” y, en cambio, “son utilizados, a menudo, como armas por uno u otro lado para dividir”.

La publicación de estas declaraciones desató gran polémica y descontento, ya que muchos las consideraron como una falta de apoyo hacia la comunidad LGBTI. De esta manera surgió la idea de una campaña de sabotaje en contra de la compañía, convocada a través de las redes sociales.

Dice Expansion, que entre los detractores más duros apareció Abigail Disney, nieta de Roy O. Disney, cofundador de la compañía con su hermano Walt.

“Muchas personas LGBTI y sus aliados trabajan para Disney o buscan su apoyo”, escribió la activista y productora de documentales en Twitter. “Pero Chapek está más preocupado por la reacción de la derecha que por sus fieles seguidores y empleados”.

Frente a todas las expresiones de inconformismo por la omisión de Disney a “No digas gay”, el CEO expresó que nadie debía confundir la falta de una declaración con la falta de apoyo a la comunidad gay.

Bob Chapek, indicó de darían una donación de cinco millones de dólares a grupos pro-LGBTI, pero más adelante se dio a conocer que esta fue rechazada.

A través de E Cartelera, se hizo pública una carta en que la ONG Human Rights Campaign, respondió a Disney diciendo que no aceptarían su dinero “hasta que vieran que muestran públicamente su compromiso y trabajo con los defensores LGTBQ+ para asegurar que proposiciones peligrosas como la proposición ‘Don’t Say Gay or Trans’ no se convierten en leyes peligrosas”.

Agregó la ONG que las empresas han hecho y siguen haciendo un enorme impacto en la lucha por los derechos LGTBQ+. Mientras que Disney optó por la postura lamentable de elegir quedarse en silencio frente a los ataques políticos contra las familias LGTBQ+ de Florida – incluidas familias de trabajadores empleados en Disney – hoy dan un paso en la dirección correcta. Pero ha sido solamente un primer paso.

Terminaron su comunicado diciendo a la compañía que primero demuestren que están del lado del colectivo LGTBQ+ con acciones reales, como dejar de financiar a políticos u organismos homófobos.

La posición de Chapek y los accionistas de Disney, enfurecieron a DeSantis

Governor Ron DeSantis supports stripping Disney of its special privileges in Florida: https://t.co/cO4E1RT0fI — Newsmax (@newsmax) April 5, 2022

El pasado miércoles, en reunión anual con los accionistas de la compañía, el director Bob Chapek abordó el tema de la ley “No digas la palabra gay”.

“Entiendo que nuestro enfoque original, sin importar qué tan bien intencionado sea, no hizo el trabajo del todo» dijo el CEO.

El ejecutivo mostró una posición firme en contra del proyecto y les dijo a los accionistas que se comunicó telefónicamente con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en la mañana del miércoles, para expresarle la “decepción y preocupación” de la compañía por su determinación.

Según 101 Noticias, Chapek dijo que, si la legislación se convierte en ley, “podría usarse para atacar injustamente a niños y familias homosexuales, lesbianas, no binarias y transgénero”.

“El gobernador escuchó nuestras preocupaciones y acordó reunirse conmigo y con miembros LGBTQ+ de nuestro equipo sénior en Florida para discutir formas de abordarlas”, dijo Chapek.

Agregó que el resultado en Florida “no fue lo que muchos de nosotros esperábamos, especialmente nuestros empleados LGBTQ+”. Chapek también continuó diciendo que Disney intentó trabajar entre bastidores para denunciar el proyecto de ley.

“Aunque hemos sido firmes partidarios de la comunidad durante décadas, entiendo que muchos están molestos porque no nos pronunciamos en contra del proyecto de ley. Nos opusimos al proyecto de ley desde el principio, pero optamos por no tomar una posición pública al respecto porque pensamos que podríamos ser más efectivos trabajando detrás de escena interactuando directamente con los legisladores en ambos lados del pasillo”.

El CEO agregó que la compañía tenía la esperanza de que “nuestras relaciones duraderas con esos legisladores nos permitirían lograr un mejor resultado. Al final, no tuvimos éxito”, dijo.

Disney vs DeSantis: la empresa puede perder un estatus especial en Florida por oponerse a la ley 'No digas gay'. pic.twitter.com/nzzp6qKalQ — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) April 5, 2022

Entre tanto WFLA, publicó que en una conferencia de prensa el martes, DeSantis compartió su disgusto por la declaración de Disney sobre la legislación que firmó un día antes, diciendo que su estado no está dirigido por “ejecutivos corporativos de California”.

“Que Disney saliera y emitiera una declaración y dijera que el proyecto de ley nunca debería haber sido aprobado y que van a trabajar activamente para derogarlo, creo, uno, fue fundamentalmente deshonesto, pero, dos, creo que se pasó de la raya”, dijo DeSantis.

“Este estado se rige por los intereses de la gente del estado de Florida. No se basa en las demandas de los ejecutivos corporativos de California”, agregó DeSantis. “No dirigen este estado. No controlan este estado”.

DeSantis también señaló en su conferencia de prensa que el presidente de la Cámara de Representantes del estado de Florida, Chris Sprowls, le dijo que Disney nunca llamó al estado para compartir su descontento con la legislación propuesta en ese momento.

“No parecían tener ningún problema con eso cuando estaba pasando. Esto fue una afrenta. ¿Por qué no hablaron desde el principio? Y luego, para que digan que van a trabajar activamente para derogar las protecciones sustantivas para los padres como una empresa que supuestamente comercializa sus servicios para padres con niños pequeños, creo que cruzaron la línea”.

DeSantis pide acabar los privilegios a Disney

Si bien es cierto que la respuesta desde la gobernación es que DeSantis no declina en esta ley y que espera reunirse en los próximos días con Chapek, el pasado viernes el ejecutivo dijo en una conferencia de prensa que Disney representaba una amenaza significativa para el estado, por lo que profirió amenazas de quitarle los privilegios a la compañía, incluido su derecho a construir lo que quiera en su parque temático.

“Han recibido un trato increíble de la legislatura de Florida y son tratados en un pedestal, esta corporación es tratada de manera diferente a cualquier otra”, dijo De Santis. “Eso no es algo que haya apoyado nunca. En la legislatura se ve un movimiento para reevaluar los privilegios especiales”.

¡Los esfuerzos repetidos del gobernador para castigar a aquellos que hablan en contra de él es alarmante!#DeSantis y los republicanos están abusando de su poder y tratando de asustar a los floridanos y a las empresas como @Disney de expresar apoyo a la comunidad LGBTQ. pic.twitter.com/72WnthQiSF — Rep. Carlos G Smith (@CarlosGSmith) April 5, 2022

DeSantis dijo que era hora de tomar una posición contra la ideología del despertar de Disney y que no cree en un trato especial para ninguna corporación.

“Hay una disputa política y eso está bien, pero cuando intentas imponer una ideología despierta en el estado, eso es una amenaza importante. Este despertar destruirá este país si lo dejamos funcionar sin cesar. Nos oponemos a eso. Al final del día, no creo en un trato especial para ninguna corporación”, puntualizó.

A través de Noticias del Mundo, el mandatario dejó saber que el distrito está gobernado por sus 19 terratenientes, y que el mayor de ellos es Disney World. Es responsable de supervisar el uso de la tierra y proporcionar servicios públicos esenciales, incluida la protección contra incendios, servicios médicos de emergencia, servicios de agua, electricidad y saneamiento. El distrito también opera y mantiene todos los caminos y puentes públicos.

Buen viernes!!!! El mayor empleador de la Florida -Disney, amenazado por el gobernador Ron DeSantis por su posicionamiento en torno a la ley que restringe la educación sobre temas de orientación sexual en nivel básico. Es la ley “Don’t say Gay” https://t.co/yQhLeA0F7s — Gabriela Frías (@gfrias) April 1, 2022

DeSantis señaló el pasado viernes que, según la ley, Disney puede incluso construir su propia planta de energía nuclear.

Agregó que los competidores de Disney se han quejado durante años de que no reciben el mismo trato que Disney.

“Tratar a todos los negocios de la misma manera es lo que se debe hacer. Ir a un enfoque más imparcial es probablemente una mejor política de todos modos. Han podido salirse con la suya durante muchas décadas”.

DeSantis critica legislación especial para Disney. Pero su personal ayudó a redactarlahttps://t.co/cHkLFroGCD — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) April 4, 2022

Por su parte, y para finalizar, el representante de la Cámara de Representantes de Florida, Spencer Roach, tuiteó el miércoles que los legisladores celebraron dos reuniones esta semana para discutir la revocación de la Ley de Mejoras de Reedy Creek de 1967, que dijo que “permite a Disney actuar como su propio gobierno”.

Spencer, un republicano, agregó que “Si Disney quiere adoptar la ideología del despertar, parece apropiado que el Condado de Orange los regule”.

LEER MÁS: Tiroteo escuela secundaria Erie: Disparan a estudiante en escuela de Pensilvania