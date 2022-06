Muere reina de belleza brasileña tras intervención quirúrgica: Gleycy Correia

Una reina de belleza brasileña murió a sus 27 años de edad tras sufrir una hemorragia cerebral y un paro cardíaco tras una intervención quirúrgica para extirparle las amígdalas.

Gleycy Correia, Miss Continentes Unidos Brasil 2018, falleció este lunes 20 de junio en una clínica privada de la ciudad brasileña de Macaé después de más de dos meses de haber sido sometida a la cirugía de amígdalas, informó The New York Post.

El cuerpo de Correia fue enviado al Instituto de Medicina Forense de Macaé para ser sometido a una autopsia, agregó The New York Post.

La sacerdotisa de la familia de Gleycy Correia, Lidiane Alves Oliveira, declaró a The Mirror que la joven sufrió una hemorragia cerebral a los pocos días de su cirugía de amígdalas: “La operaron para extirparle las amígdalas y después de cinco días en casa, tuvo una hemorragia”.

“Ella fue a la unidad médica y tuvo un paro cardíaco el 4 de abril y desde entonces estuvo en coma, sin actividad neurológica. Hoy falleció”, explicó Oliveira a The Mirror para confirmar la muerte de Correia durante el lunes 20 de junio.

Los familiares de la reina de belleza creen que existió negligencia médica durante su intervención quirúrgica

El pastor Jak Abreu, quien conoce a los familiares de Gleycy Correia, dijo en sus redes sociales que sus familiares creen que hubo negligencia médica durante su intervención quirúrgica de amígdalas.

“Dios eligió este día para recoger a nuestra princesa. Sabemos que la extrañaremos mucho, pero ahora iluminará el cielo con su sonrisa. A todos los que oraron, muchas gracias. Que el Señor recompense cada oración y amor todos estos días”, escribió Abreu en una publicación en Instagram.

Él agregó: “Ella cumplió su propósito y dejó su legado de amor entre nosotros. Pedimos sus oraciones por la familia y amigos para que el Espíritu Santo traiga consuelo en este difícil momento”.

The New York Post informó que no está claro si la familia de Correia planea ejercer acciones legales en contra del cirujano que le realizó la cirugía de extirpación de amígdalas a la reina de belleza.

Los resultados de la autopsia no fueron dados a conocer de inmediato por parte del Médico Forense, agregó The New York Post.

¿Quién fue Gleycy Correia?

Gleycy Correia, de 27 años de edad, fue una reina de belleza que había sido coronada como Miss Continentes Unidos Brasil y Miss Costa do Sol en el año 2018 en Brasil, de acuerdo con información reseñada por The Sun.

En un comunicado emitido a The Sun, la Organización Miss Brasil declaró: “Gleycy siempre será recordada por su belleza, alegría y empatía”.

En su perfil oficial en Instagram con más de 53 mil seguidores, Gleycy Correia se definía como cristiana y especialista en maquillaje permanente.

Correia tenía su propio centro de estética en la ciudad de Macaé en Brasil y recientemente se había especializado en aclaramiento de tatuajes corporales, tal y como lo mostró en la plataforma de Instagram.

Antes de darse a conocer la noticia de su devastadora muerte, los familiares de la reina de belleza recurrieron a sus redes sociales para unirse en cadena de oración por su pronta recuperación.