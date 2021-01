Gerry Marsden muere a los 78 años: ¿Cómo murió el músico que popularizó ‘You’ll Never Walk Alone’?

Gerry Marsden, popular músico que popularizó la canción “You’ll Never Walk Alone” (“Nunca Caminarás Solo” que con los años el Liverpool adoptaría como su himno insignia, murió este domingo a los 78 años, según informó el club de la Premier League en sus redes sociales.

“Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento de Gerry Marsden. Las palabras de Gerry vivirán para siempre con nosotros. Nunca caminarás solo”, reza el sentido mensaje publicado por el Liverpool en su cuenta oficial de Twitter.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.

Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV

