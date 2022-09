Arrestan a hombre por intentar secuestrar a una niña en Chicago: Gerardo Posadas

Un hombre de origen hispano fue arrestado después de haber sido acusado de intento de secuestro de una niña de 5 años en Chicago, según informaron las autoridades locales.

El sospechoso, identificado como Gerardo Posadas, de 25 años de edad, fue ingresado a la Cárcel del Condado de Cook durante el lunes 12 de septiembre y está siendo acusado de tentativa de secuestro agravada a una menor de edad.

El arresto de Posadas se produce después de que intentó secuestrar a una niña de 5 años de edad a plena luz del día en la cuadra 5100 de West Fullerton Avenue durante el pasado 8 de septiembre, de acuerdo con el sitio web MEAWW.

Attempt Kidnapping / Luring of Youth| 5100 Block of West Fullerton Avenue | Sep 8, 2022 | JF384994 Help the Chicago Police Department identify this individual. He is committing an Attempt Kidnapping / Luring on the 5100 Block of West Fullerton Avenue. If you have any information, you are asked to contact Area Five Detective Nunez #20235 at 312-746-6554. You can also submit an anonymous tip at CPDTIP.com. If you see these individuals,… 2022-09-09T04:58:02Z

Videos de una cámara de vigilancia mostraban a Posadas caminando junto a la niña y su madre, quienes se detienen en un momento determinado para dejarlo pasar, pero él caminó hacia ellas y le ofreció 150 dólares a la madre por su hija.

Ante la negativa de la madre de vender a su hija, Posadas agarró a la niña por el cabello y la llevó a su lado. Por fortuna, la madre y la menor lograron escapar a un lugar seguro mientras el sospechoso huía de la escena.

El Departamento de Policía de Chicago solicitó la asistencia de los residentes de la ciudad para identificar a Gerardo Posadas antes de su reciente arresto. En ese momento, ellos lo describieron como un hombre hispano de unos 20 y 25 años con un peso de unas 150 libras.

El sujeto fue acusado de ofrecer dinero por la niña y como la mamá no aceptó, hizo esto https://t.co/sbZOMShNOH — Univision Chicago (@unichicago) September 13, 2022

Gerardo Posadas debe comparecer en una audiencia durante el próximo 22 de septiembre, de acuerdo con información reseñada por The New York Post.

Las autoridades policiales no han proporcionado detalles sobre lo que pudo haber desencadenado el intento de secuestro de Posadas a la menor de 5 años de edad.

Gerardo Posadas, 25, was arrested after police released a video of him attempting a kidnapping on the Northwest side. https://t.co/4SObWSYeMP — Chicago Sun-Times (@Suntimes) September 13, 2022

Esto es lo que necesitas saber:

El sospechoso tiene antecedentes criminales

Los registros reseñados por FOX News señalan que Gerardo Posadas fue arrestado por primera vez a los 18 años en un incidente por daños a una propiedad en el año 2014.

Posadas fue arrestado nuevamente en el año 2017 por cargos de venta criminal o posesión de un arma mortal.

En el año 2020, Posadas fue arrestado y se le acusó de conducta imprudente. Su penúltimo arresto se produjo en 2021 por cargos de agresión doméstica y por lesiones corporales.

Posadas debe someterse a estudios psicológicos

Gerardo Posadas compareció en una audiencia inicial durante el mismo día de su arresto y se le ordenó que debe someterse a una evaluación psicológica, de acuerdo con información reseñada por Univision.

A Posadas se le fijó una fianza de 200 mil dólares en relación con el intento de secuestro a la niña de 5 años de edad en Chicago.

El sospechoso de 25 años de edad permanecerá bajo arresto en la Cárcel del Condado de Cook hasta su próxima audiencia.