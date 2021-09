Gabby Petito desaparecida tras la serie ‘Van Life’ con Brian Laundrie

La joven Gabby Petito es una neoyorquina que desapareció mientras filmaba una serie de YouTube llamada “Van Life” con su novio, Brian Laundrie.

Gabrielle Petito, 22, de Bue Point, es descripta por las autoridades de Nueva York como “una mujer blanca, de aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas de alto y 110 libras. Tiene cabello rubio y ojos azules, y varios tatuajes, incluyendo uno en su dedo y uno en su antebrazo que dice “let it be”. La camioneta en la que viajaba ha sido recuperada”. Blue Point se encuentra en Long Island.

El comunicado agrega: “Los detectives piden que cualquier persona con información acerca de la desaparición de Petito se pongan en contacto con Crime Stoppers al 1-800-220-TIPS. Todas las llamadas pueden permanecer anónimas”. Al 13 de septiembre de 2021 permanece sin haber sido localizada.

La familia de Petito alertó a las autoridades acerca de su desaparición luego de no haber tenido noticias suyas durante su viaje a través del país, lo cual describieron como inusual. El viaje de Petito a parques nacionales comenzó en julio, informó Fox News.

“Habíamos estado en contacto con ella mientras viajaba”, le dijo a The Daily Beast el padre de Petito, Joe. “Hablaba con ella una vez a la semana, su madre hablaba con ella dos o tres veces por semana. Mi hijo le hablaba con frecuencia en Snapchat, FaceTime; mi sobrina estaba constantemente en contacto con ella”.

El padre de Petito ha estado publicando pedidos urgentes para encontrar a su hija en su página de Facebook. “Por favor encuentren a Gabby. Esta es mi hija Gabby Petito. Por favor compartan y ayuden a encontrarla. Fue vista por última vez camino al Parque Nacional Yellowstone en Salt Lake City, Utah”, escribió.

Esto es lo que necesitas saber:

1. La última ubicación conocida de Petito es el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming

Un alerta por persona desaparecida fue emitido por la policía de Suffolk County, Nueva York. Dice: “Mujer de Blue Point Desaparecida”, y agrega: “Ubicación: Parque Nacional Grand Teton, Wyoming. Fecha/ hora: sábado 11 de septiembre de 2021 a las 6:55 p.m.”.

El comunicado manifiesta: “Detectives del Quinto Escuadrón de la Policía de Suffolk County están investigando la desaparición de una mujer de Blue Point que desapareció mientras viajaba. Gabrielle Petito viajaba en una camioneta Ford Transit blanca del 2012 con patente número QFTG03 de la Florida junto a un acompañante cuando dejó de comunicarse con sus amigos y familia”.

Y agrega: “La desaparición de Petito fue reportada en el Departamento de Policía de Suffolk County por su familia el 11 de septiembre alrededor de las 6:55 p.m. De acuerdo a su familia, la última vez que tuvieron contacto con ella fue durante la última semana de agosto. Previo a esa última comunicación, se cree que Petito estuvo en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming”.

La madre de Petito, Nicole Schmidt, le dijo a Fox News que habló por última vez con su hija el 25 de agosto. Recibió un mensaje de texto suyo tanto el 27 como el 30 pero ahora dice “No sé si se había ido de Grand Teton o no…no sé si era realmente ella o no porque fue simplemente un mensaje de texto. No hablé verbalmente con ella”.

2. La pareja mostraba su viaje en camioneta en una serie de YouTube





Play



VAN LIFE | Beginning Our Van Life Journey A glimpse into our van adventures! After our first cross country trip in a little Nissan Sentra, we both decided we to wanted downsize our lives and travel full time, but trying to fit everything for two people into the tiny little trunk of the car, also spending way too much on gas, food, and… 2021-08-19T21:11:25Z

La serie de YouTube de la pareja se titula “VAN LIFE | Beginning Our Van Life Journey”. Uno de sus videos tiene más de 145.000 vistas.

Su duración es de 8 minutos y muestra a la pareja caminando por la playa. Parecen cercanos. Luego se los ve viajando. En una escena se besan; en la siguiente están comiendo sushi. En un cuadro se los ve frente al Golden Gate Bridge. En otro, están mirando el atardecer juntos en la playa.

Hacen la medialuna en la playa frente a un parque de diversiones y montan la rueda de la fortuna antes de besarse nuevamente.

Su canal de YouTube, Nomadik Statik, tiene más de 1,37 millones de usuarios. Su video vida en camioneta es su único video.

“¡Un vistazo a nuestras aventuras en camioneta! Luego de nuestro primer viaje a través del país en un pequeño Nissan Sentra, ambos decidimos que queríamos vivir una vida más despojada y viajar tiempo completo, pero tratar de meter todo para dos personas en el diminuto maletero del auto, y gastar demasiado en gasolina, comida y airbnb, no era el camino a seguir”, dice la página.

“Nos dimos cuenta rápidamente de que necesitábamos hallar una solución si queríamos continuar viajando y viviendo como nómadas, por lo cual modificamos nuestra pequeña camioneta, una simple Ford Transit Connect del 2012, reutilizando el espacio con diseños y características únicas. Creando un espacio para la expresión artística y excursiones de larga distancia. ¡Muchas gracias por mirar, y esperamos que se unan a nuestro viaje donde sea que la camioneta nos lleve!”

Y agregaron: “¡Sigue nuestro viaje en camioneta para obtener increíbles ideas, sugerencias, trucos, lugares donde acampar, y hermosos lugares a los que viajar en una vida en camioneta!”

La pareja también tenía un sitio web y un blog. La página, que lleva la leyenda Brian & Gabby, requiere de una contraseña para el acceso y redirige a los lectores a la página de YouTube.

3. ‘Siento tanto amor por tí’, escribió Petito acerca de Laundrie en Instagram

En Instagram, Petito se describió como “Lista para el viaje…viajando por el mundo en nuestra pequeña camioneta…arte, yoga, & vegetales”. Su posteo más reciente data de dos semanas antes de su desaparición, y es acerca de Halloween.

En agosto, escribió: “Casi inmediatamente después de decirle a @bizarre_design_ cuán feliz me hizo ver que la gente respetaba verdaderamente al parque, ¡vi a un tipo dejar un conglomerado de plástico del empaquetado de su almuerzo sobre la mesa de picnic!”

Estuvieron en el Parque Nacional Arches el 12 de agosto. bizarre_design_ es la cuenta de Instagram de Brian Laundrie. Petito escribió, en un post con algunos errores de tipeo:

Decidimos tomar el camino menos frecuentado al otro lado del arco. Después de hacer una pequeña fila para tomar algunas fotos debajo del arco temprano el lunes por la mañana, quisimos encontrar un lugar donde relajarnos y dibujar mientras admirábamos el arco, pero a su vez alejarnos de la multitud que crecía a medida pasaba el día. Caminamos un poco pasando el arco donde la roca se encuentra a tal ángulo que parece imposible caminar por encima, pero siendo senderistas tan experimentados, ¡confiaba en que podría lograrlo!”

Mientras @bizarre_design_ bajaba por una ladera empinada con la cámara, me deslicé por una delgada y angosta línea que llevaba directamente a una gran roca plana ¡con la más hermosa vista directamente abajo del arco! Luego de tomarnos algunas geniales fotos, @bizarre_design_ y yo nos sentamos a dibujar y disfrutar de la naturaleza ¡sin ver a nadie que estuviera en línea o tomando fotos! ¡Se sentía como si tuviéramos la totalidad del delicado arco para nosotros! Estuvimos alrededor de 2 horas relajándonos de este lado del arco sin nadie que nos molestara, ¡excepto por este tipo que nos vio y pensó que podía hacerlo también!

Muchas personas nos vieron y se preguntaron cómo habíamos logrado llegar hasta ahí, gritando cosas como “¡guau chicos deben estar locos!” Un tipo comenzó a caminar en nuestra dirección, tomando el mismo estrecho camino por la roca que yo, hasta que se quedó atorado. Paralizado del miedo por no saber dónde poner sus pies para bajar, @bizarre_design_ y yo lo ayudamos a regresar a donde lo esperaba su mujer ¡riéndose a carcajadas y con los pulgares hacia arriba!

En las últimas fotos pueden ver a qué me refiero con “delgada línea angosta”, no había un camino a la roca plana que yacía horizontalmente desde el empinado ángulo de lo que es básicamente un acantilado, ¡por lo que no recomiendo que lo intenten! ⚠︎︎ (¡Escalar es peligroso! ¡Ese hombre al que tuvimos que ayudar a salir del precipicio me golpeó con su bastón mientras lo ayudaba a subir de regreso! ¡Nosotros somos senderistas atléticos y muy experimentados y tenemos mucha confianza en nuestra habilidad para escalar! ¡No intenten esto en casa!

En julio de 2020, compartió una foto con Brian y escribió: “Esta es una foto de nuestra primera cita porque siento tanto amor por tí 🍣 ¡Brian me propuso matrimonio y le dije que sí! @bizarre_design_ haces que la vida parezca irreal, y cada día contigo es un sueño 🤍”.

En mayo de 2020, escribió: “No puedo esperar a volver a días como este, viajando por el mundo contigo y pidiéndole a extraños que nos tomen una foto 🌧 ¡sin dar por hecho momentos como este nunca más! Te amo 🤍”.

4. Laundrie criticó a los medios en Instagram e imploró: ‘Escala todos los días’

En su cuenta de Instagram, Laundrie escribió: “Escala todos los días🌿las picaduras de bichos son mejores que dejar que los medios te laven el cerebro🌿entusiasta de la naturaleza🌿empezando #vanlife con @gabspetito”.

Su publicación más reciente en Instagram es de Moab, Utah, del 13 de agosto de 2021. Escribió:

Los humanos son primates, grandes simios de hecho pero no sé cuán grandes seamos como especie. Los chimpancés comparten 98,8% de su ADN con los humanos, son los seres vivos más cercanos a nosotros, pero como lo veo todas las criaturas vivas son de algún modo parientes nuestros, incluso los árboles. Hace apenas 800 millones de años células animales compuestas de las mismas partes y con las mismas funciones que las células vegetales comenzaron a aparecer en la Tierra. Requiriendo oxígeno, energía solar, minerales, nutrientes y agua. Este árbol (Juniperus osteosperma) sobrevivía en apenas unas pulgadas de tierra, en un área de calor y sequía extremos. Creo que nuestra cultura, nuestra sociedad, se ha colocado a sí misma por encima de todas las criaturas vivientes, creando necesidades con el único propósito de sostener prácticas económicas destructivas. Este árbol no necesita un Apple Watch, no transmite sus programas favoritos, ni tiene un microondas ni paga seguro médico o toma grandes macchiatos helados de caramelo. Es sólo un árbol, pero rara vez ves gansos manejando motos acuáticas ni tampoco usando ropa de marca. Creo que si todos queremos aire respirable y agua potable todos debemos aprender a vivir con menos🌏

5. Laundrie ha contratado a un abogado y ‘guarda silencio respecto de su paradero’, dice un informe

El Daily Mail informó que Laundrie “ha guardado silencio respecto de su paradero, contratando a un abogado y negándose a hablar públicamente acerca de lo sucedido, de acuerdo a la familia de Petito”.

La gente ha llenado el último posteo de Laundrie en Instagram con comentarios acerca de Petito. “¿Dónde está, Brian?” escribió una persona.

“Espero que encuentres el valor para hacer lo correcto y traerla de vuelta a casa”, escribió otra.

“¿Dónde está Gabby?”, escribieron varios. “¡¡Pensando en Gabby!! ¿¿Y tú?? Por favor dinos dónde se encuentra”, escribió otra persona.

De acuerdo con el Daily Mail, Petito “fue vista por última vez el 24 de agosto dejando un hotel junto a Laundrie en Salt Lake City, Utah”, antes de decirle a su familia al día siguiente que había viajado hacia el Parque Nacional Teton en Wyoming con Laundrie.

El Departamento de Policía de North Point, en North Point, Florida, escribió en Facebook: “El Departamento de Policía de North Point está colaborando activamente en este caso conjuntamente con el Departamento de Policía de Suffolk County, donde se reportó su desaparición”.

Esta es la versión original de Heavy.com

