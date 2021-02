El futuro de Kylian Mbappé va de la mano con el de Messi ¿jugaran juntos?

El destino del actual mejor del mundo y probablemente, un futuro candidato, están muy ligados. Leo Messi y Kylian Mbappé, dos de las estrellas más grandes del planeta tienen a todos en vilo y se tendrá que esperar más tiempo aún para ver cómo terminan estas dos novelas.

Según las informaciones de Eurosport, el PSG está muy pendiente de la decisión que tome Kylian Mbappé para su futuro, antes de ir a por Leo Messi. Si Mbappé decide marcharse, Messi es la pieza que el equipo parisino ha identificado para reemplazarle.

¿ El futuro de Messi?

El viernes se había hablado de una posible megaoferta por parte del Manchester City de Pep Guardiola por el rosarino, pero el equipo salió casi de inmediato a negar este informe proveniente de Sky Sports.

También salió ese mismo día que el plan de Messi era quedarse en el Barça “por cuestiones familiares”. Esto fue divulgado en el programa Una Moneda Al Aire de la 947 FM en Argentina.

Atención con esto que cuenta @pabloladaga sobre Messi: se quedaría en Barcelona a partir de junio por cuestiones familiares.

Hoy Manchester City fue contundente: no están negociando con Messi. Cada vez que surge un rumor en PSG se mueren por tenerlo y en City por desmentirlo. pic.twitter.com/4GQGBIt6cV — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 19, 2021

El PSG, a pesar de eso, no lo tendría todo hecho ya que entre las opciones de Messi está la de quedarse en Barcelona, y la vía de Manchester, con el City.

Nada claro, al mismo tiempo, por parte del francés. El Madrid está esperando a ver cómo evoluciona todo, y su ambición es la de recalar en España, pero sus constantes declaraciones son las que se siente a gusto en París. Las negociaciones para renovar su contrato empiezan en breve, y es ahí cuando Mbappé tenga un poco más claro qué hacer. Ahora, ¿tiene Madrid el dinero para ficharlo?

La prioridad del PSG

En fin, la prioridad del cuadro parisino ahora es cerrar con Mbappé antes de irse con todo por Messi. Una de las claves ya se acerca ya que el club está cerca a finalizar los últimos detalles de la renovación de Neymar.

El PSG le puede ofrecer salario, proyecto deportivo, y el objetivo de la Champions a Messi. Todas estas cosas no las puede garantizar el Barcelona con su realidad actual. Además no tiene tiempo para esperar que se forme el equipo a su alrededor teniendo en cuenta que él cumple 34 años el próximo junio.

Una llegada al PSG también le quita un poco de peso de sus hombros y puede hasta descansar un poco más ya que su objetivo también tiene que ser es llegar lo más saludable posible a su último mundial el próximo año.

Eso significaría que sin la opción del PSG, si Mbappé renueva, el City sería la única opción viable para Messi si es que decide buscar una salida de Can Barça.

Los salarios también dependerán las otras incorporaciones del PSG este verano. En su radar están jugadores como Dele Alli quien se ve ya fuera del Tottenham de Jose Mourinho. También se habla de la posibilidad de Sergio Ramos, que aunque se ha acercado a Florentino Pérez en las negociaciones, no han podido llegar a cifras que puedan terminar en un acuerdo con el Real Madrid.

