¿Dónde ver los fuegos artificiales de Macy’s del 4 de julio en Nueva York?

¡El cuatro de julio está aquí! ¿Qué mejor manera de celebrar el Día de la Independencia que viendo un impresionante espectáculo de fuegos artificiales en la ciudad más grande de la Tierra?

Este año, de acuerdo con Go Thamist, Macy’s ha prometido nuevos avances en el mundo de la pirotecnia que se lanzarán a lo largo del East River. Los espectadores pueden esperar una exhibición de una milla de ancho de proyectiles de 1,000 pies de altura para máxima audiencia y un total de 60,000 proyectiles disparados

Se espera que los fuegos artificiales comiencen a las 9:25 p.m., pero se recomienda a los espectadores que lleguen temprano para tener una mejor oportunidad de ver el espectáculo. Los fuegos artificiales se lanzarán entre East 26th St. y East 40th St. Este es un evento público y no se requieren boletos. A continuación se presentan algunas direcciones que Macy’s ha ofrecido como espacios de visualización óptimos, así como los numerosos cierres de calles.

¿Cómo ver los fuegos artificiales de Macy’s en 2023?

Si desea verlos desde su casa este año, sintonice NBC o su servicio de transmisión, Peacock. El show comienza a las 8:00 p.m. ET/PT y termina a las 10:00 p.m. ET/PT. Si se lo pierde la primera vez, no se preocupe porque el programa se transmitirá nuevamente a las 10:00 p.m. Este/Pacífico.

De acuerdo con el sitio web de Macy’s este dice que:

“NBC & Peacock es el destino de transmisión de TV respectivo para los fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s. Disfruta de toda la acción chispeante el martes 4 a las 8:00 p.m. ET/PT y 7:00 p. m. CT/MT. Ya sea que esté en casa o mientras viaja, sintonice para ver o transmitir cada deslumbrante exhibición, los invitados especiales, presentaciones en vivo y el momento del espectáculo de fuegos artificiales favorito de Estados Unidos”.

¿En Nueva York dónde ver los fuegos artificiales de Macy’s?

¿Estás de visita por la Gran Manzana para las vacaciones? Aquí le mostramos cómo ver esta exhibición única en la vida en persona.

Los fuegos artificiales se lanzan desde cinco barcazas a lo largo del East River de Nueva York y hay siete puntos de observación oficiales.

De acuerdo con TODAY, estos son los puntos estratégicos:

Manhattan

• 1st Ave. and E 42nd St.

• 1st Ave. and E 34th St.

• 1st Ave. and E 20th St.

Queens

• Gantry Plaza State Park

• Newtown Barge Park

• Transmitter Park

Brooklyn

• Marsha. P. Johnson State Park

• Bushwick Inlet Park

• Brooklyn Bridge Park

• Brooklyn Heights Promenade

• Grand Ferry Park

• Domino Park

• Hunter’s Point South Park

• Roosevelt Island

• E 34th Street Ferry Landing

¿Los cuatros mejores lugares para ver los fuegos artificiales del 4 de julio?

• Observatorio Un Mundo

• Muelle 15 en South Street Seaport

• Crucero por el puerto más allá de la Estatua de la Libertad

• Westgate Nueva York Grand Central

Según informó ABC 7 NY, Will Coss, productor ejecutivo de Macy’s 4th of July Fireworks dijo que “La celebración de Macy’s Fireworks de este año será espectacular. Millones de espectadores se reúnen cada año para presenciar la espectacular actuación a lo largo del East River y estamos listos para ofrecer un espectáculo de fuegos artificiales asombrosos y de alto vuelo que llenará el cielo nocturno con color, luz, formas y sonido atronador. Junto con una partitura de clásicos estadounidenses, la celebración de este año honrará a los pioneros que han forjado nuestro pasado, presente y futuro”.

Además, según el mismo medio para este 4 de julio de 2023, busque un momento característico con “The Best” de Tina Turner, ya que miles de conchas doradas crearán un efecto de cascada dramático que se extenderá por más de una milla a través del East River.

