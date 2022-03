From the Dark: la película en la que actuó Wyn Reed, imputada por asesinato

En mayo de 2020, la actriz Wyn Reed (nombre real Aisling Tucker Moore-Reed) se declaró culpable de la muerte a tiros de su tío, Shane Patrick Moore, en 2016. Moore-Reed siempre había dicho que actuó en defensa propia, pero el fiscal de distrito y un gran jurado vieron las cosas de manera diferente. Pero la parte más extraña del caso es que, en medio de la investigación y los cargos, Moore-Reed, una actriz y escritora de Oregon, filmó una película de terror independiente llamada From the Dark, que tenía un parecido espeluznante con su caso de la vida real.

¿Cuál es la trama de From the Dark?





A raíz del episodio de Dateline NBC sobre el caso, esto es lo que necesita saber sobre la película.

En el thriller psicológico, escrito por Justin Jean Talbot, Matt Spickard y Trinity Spickard y dirigido por Patrick Liam Dolan, Moore-Reed interpreta a Valerie Faust, una mujer que “ha estado trabajando como guía turística la mayor parte de su vida, pero ahora está lista para el cambio y la emoción. En su última noche de trabajo en un resort de cuevas aisladas, organiza una fiesta de despedida con algunos de sus compañeros de trabajo”, según el web de la película.

La descripción continúa:

Las cosas toman un giro oscuro y siniestro cuando llega un invitado cuestionable, lo que desencadena una reacción en cadena que envía al grupo a una espiral descendente de asesinato, paranoia y caos. No siempre hay un chivo expiatorio obvio y, en algunas situaciones, no es tan fácil señalar con el dedo. From the Dark destaca cómo permitir que el miedo dicte tus acciones. A medida que los miembros del grupo continúan cayendo, ¿quién sobrevivirá a la oscuridad y saldrá a la luz?

Los productores no tenían idea de los cargos contra Moore-Reed cuando la eligieron en el casting





En un correo electrónico al Washington Post, la productora Siskiyou Productions dijo que no sabían nada sobre el pasado de Moore-Reed, ya que hizo una audición con su nombre artístico Wyn Reed y no verificaron sus antecedentes.

“Debido a que la película tiene un presupuesto tan bajo y era nuestra primera aventura, no hicimos verificaciones de antecedentes”, dijo la compañía cinematográfica. “Si alguna vez volvemos a hacer una película en el futuro, cualquiera de nosotros… ahora sabemos que una verificación de antecedentes nos salvará. Lección aprendida, no importa el poco dinero que tengamos, esto nos ahorrará el dolor de cabeza”.

Siskiyou Productions también dijo que no se enteraron de los cargos pendientes contra Moore-Reed hasta que terminó la película. Pero el editor de la película, que estaba saliendo con Reed en ese momento, se enteró unas semanas antes. Un productor ejecutivo dijo que creía que el editor había estado retrasando el corte final debido a la investigación criminal en curso de Reed. El editor de la película renunció a su puesto en octubre de 2019.

En una actualización de octubre de 2019 en la página IndieGoGo de la película, los productores agregaron: “No teníamos ni idea de quién era Reed-Moore ni de sus circunstancias. Cuando nos enteramos, no sabíamos qué hacer, así que simplemente continuamos con la postproducción y esperamos lo mejor. Ciertamente no queremos sacar conclusiones precipitadas ya que el juicio aún no ha comenzado, y hasta que termine, ella es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. No queremos hacerle daño a ella, a su caso o a nuestra reputación como cineastas por algo que honestamente no sabíamos”.

Los productores le dijeron al Washington Post que después de ver el video de Reed-Moore disparándole a su tío, cambiaron de opinión acerca de creer en su afirmación de defensa propia.

“El resto de nosotros creímos su historia y lo sentimos mucho por ella al enterarnos”, dijo la compañía. “Parecía que ella era una víctima y heroína increíble. Nuestras perspectivas cambiaron al ver el video”.

Hay una escena clave en la película donde Reed-Moore le dispara a alguien





En una entrevista con Los Angeles Times, dos personas relacionadas con la película describieron cuán extrañamente similares eran los eventos de la vida real a la película.

“Hay una escena clave en la que le dispara a alguien de manera similar”, dijo una persona que trabajó en la película.

Otra persona que trabajó en la película agregó: “El personaje principal sabe que está en problemas y simplemente logró el nivel correcto de miedo”.

En el tráiler, se puede escuchar a Reed-Moore como el personaje de Valerie diciendo: “Veremos a dónde nos lleva la noche”, intercalado con tomas de ella gritando y llorando y luchando contra un atacante no identificable.

Moore-Reed finalmente se declaró culpable

En mayo de 2020, Moore-Reed se declaró culpable de homicidio involuntario en segundo grado durante un acuerdo judicial, según KOBI 5. Sus cargos originales de homicidio involuntario en primer y segundo grado habían sido elevados a asesinato en segundo grado, pero como parte de su acuerdo de culpabilidad se retiraron los cargos de homicidio involuntario en primer grado y asesinato en segundo grado. Fue sentenciada a poco más de seis años de prisión seguidos de tres años de supervisión posterior a la prisión.

Según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Jackson, la defensa en defensa propia “no era aplicable según la ley de Oregon” debido al “video del incidente que muestra el comportamiento de Shane Moore como no amenazante”, informó KTVL. En la sentencia, Moore-Reed dijo que estaba “muy apenada por el dolor que le causó a su familia”.