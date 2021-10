Frances Haugen: Mujer que filtró documentos internos de Facebook reveló su identidad

Frances Haugen es una ex empleada de Facebook que se reveló a sí misma como la denunciante que proporcionó documentos de investigación privados a The Wall Street Journal para su proyecto Archivos de Facebook. Haugen fue gerente de producto en Facebook hasta mayo de 2021 y ha trabajado para varias empresas importantes de tecnología y redes sociales durante sus 15 años de carrera. Haugen reveló su identidad durante una entrevista con 60 Minutes de CBS el domingo 3 de octubre de 2021.

Haugen, de 37 años de edad, escribió en su sitio web que en 2019, “fue reclutada en Facebook para ser la Gerente de Producto líder en el equipo de desinformación cívica que se ocupaba de temas relacionados con la democracia, la desinformación y luego también trabajó en contraespionaje”. Haugen agregó: “Durante su tiempo en Facebook, Frances se alarmó cada vez más por las decisiones que toma la empresa al priorizar sus propias ganancias sobre la seguridad pública, poniendo en riesgo la vida de las personas. Como último recurso y con un gran riesgo personal, Frances hizo el acto valiente de hacer sonar el silbato en Facebook”.

Haugen escribió en su sitio web: “Frances cree fundamentalmente que los problemas que enfrentamos hoy con las redes sociales tienen solución. Podemos tener redes sociales que saquen lo mejor de la humanidad”. Ella le dijo a 60 Minutes: “Lo que vi en Facebook una y otra vez fue que había conflictos de intereses entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para Facebook. Y Facebook, una y otra vez, optó por optimizar para sus propios intereses, como ganar más dinero”.

The Wall Street Journal dice que el proyecto Archivos de Facebook, “Facebook Inc. sabe, con gran detalle, que sus plataformas están plagadas de fallas que causan daño, a menudo en formas que solo la compañía entiende completamente. Ese es el hallazgo central de una serie de Wall Street Journal, basada en una revisión de documentos internos de Facebook, incluidos informes de investigación, discusiones de empleados en línea y borradores de presentaciones para la alta gerencia”.

El periódico, que comenzó a publicar artículos basados ​​en los archivos de investigación filtrados en septiembre, agregó: “Una y otra vez, muestran los documentos, los investigadores de Facebook han identificado los efectos nocivos de la plataforma. Una y otra vez, a pesar de las audiencias del Congreso, sus propias promesas y numerosas exposiciones en los medios, la empresa no las arregló. Los documentos ofrecen quizás la imagen más clara hasta ahora de cuán ampliamente se conocen los problemas de Facebook dentro de la empresa, hasta el propio director ejecutivo”.

Facebook no ha publicado un comentario sobre la entrevista de Haugen con “60 Minutes”, pero su vicepresidente de política y asuntos globales, Nick Clegg, envió un memo al personal calificando sus declaraciones y acusaciones engañosas y diciendo: “Las redes sociales han tenido un gran impacto. impacto en la sociedad en los últimos años, y Facebook es a menudo un lugar donde se desarrolla gran parte de este debate. Pero la evidencia que hay simplemente no respalda la idea de que Facebook, o las redes sociales en general, sean la causa principal de la polarización”, según The New York Times.

Esto es lo que necesita saber sobre la denunciante de Facebook Frances Haugen:

Haugen dijo a 60 Minutes durante su entrevista del 3 de octubre de 2021, “He visto un montón de redes sociales y fue sustancialmente peor en Facebook que todo lo que había visto antes. Imagina que sabes lo que sucede dentro de Facebook y sabes que nadie en el exterior lo sabe. Sabía cómo sería mi futuro si continuaba permaneciendo dentro de Facebook, que es persona tras persona tras persona que ha abordado esto dentro de Facebook y se ha puesto a tierra”.

Según CBS News, Haugen “copió en secreto decenas de miles de páginas de investigación interna de Facebook. Ella dice que la evidencia muestra que la compañía le está mintiendo al público acerca de lograr un progreso significativo contra el odio, la violencia y la desinformación”.





Haugen agregó: “Cuando vivimos en un entorno de información que está lleno de contenido enojado, odioso y polarizante, erosiona nuestra confianza cívica, erosiona nuestra fe en los demás, erosiona nuestra capacidad de querer cuidarnos unos a otros, la versión de El Facebook que existe hoy en día está destrozando nuestras sociedades y provocando violencia étnica en todo el mundo”.

Ella dijo a 60 Minutes, “Facebook ha demostrado que no puede actuar de forma independiente. Facebook, una y otra vez, ha demostrado que elige las ganancias sobre la seguridad. Está subvencionando, está pagando sus ganancias con nuestra seguridad. Espero que esto haya tenido un impacto lo suficientemente grande en el mundo como para que obtengan la fortaleza y la motivación para implementar esas regulaciones. Esa es mi esperanza”.

2. Haugen es un nativa de Iowa y asistió a la Facultad de Ingeniería de Olin y la Escuela de Negocios de Harvard





Haugen nació y se crió en Iowa City, Iowa, como hija de dos profesores, según su sitio web. Ella dijo en el sitio web que “creció asistiendo a los caucus de Iowa con sus padres, inculcando un fuerte sentido de orgullo por la democracia y la responsabilidad de la participación cívica”.

Según su perfil de LinkedIn, Haugen estaba en el equipo de debate de la escuela secundaria Iowa City West. Se graduó de la escuela en 2002. Haugen luego asistió a la Facultad de Ingeniería Franklin W. Olin en Needham, Massachusetts, donde se graduó en 2006 con un título en ingeniería eléctrica, según su LinkedIn. Mientras estaba en Olin, Haugen fue asistente de enseñanza y fue la fundadora y coeditora del Olin College Yearbook, según su LinkedIn.

Después de graduarse de Olin College, Haugen asistió a la Escuela de Negocios de Harvard, donde se graduó en 2011 con un MBA en administración general. En su sitio web, Haugen dice: “Frances Haugen es una defensora de la supervisión pública de las redes sociales. Podemos tener redes sociales que disfrutemos y que saquen lo mejor de la humanidad”.

3. Haugen, que fue una de las primeras personas en utilizar Google, trabajó como gerente de productos en That Tech Giant, Yelp y Pinterest.





El primer trabajo de Haugen después de la universidad fue en Google como gerente de producto asociado. Dijo en LinkedIn que trabajó en Google Books y Google AdWords. Posteriormente, trabajó como gerente de producto en Google de 2008 a 2009, diseñando la primera experiencia/aplicación de lectura de libros para dispositivos móviles de Google, descubriendo y desarrollando un algoritmo de búsqueda de libros y un sistema para crear portadas para 300,000 libros de dominio público. Según su LinkedIn ella:

Lanzó la primera API de Google Books y guió/trabajó con múltiples socios de integración en todo el mundo. En dos semanas fue capaz de convencer a suficientes proveedores de catálogos de bibliotecas para que se integraran de que alcanzamos más de la mitad de las vistas de catálogos de bibliotecas del mundo. Diseñó y lanzó el primer gadget social de iGoogle de Google Libros. Punto de contacto principal para identificar y analizar descargadores masivos de libros utilizando datos de registros. Producto gestionado el Centro de informes de AdWords, una herramienta que proporciona datos de rendimiento a los anunciantes en sus campañas. Lanzamiento de informes de anuncios de radio y televisión, además de informes para muchos otros tipos de anuncios nuevos. Se lanzaron nuevas métricas para ayudar a los anunciantes a comprender mejor qué fracción de su oportunidad potencial de publicidad en línea estaban alcanzando para ayudar a fomentar la inversión publicitaria adicional.

Dejó Google brevemente en 2011 y luego volvió a ser ingeniera de software y gerente de producto, trabajando en el Gráfico de conocimiento de la empresa de 2012 a 2014. Luego fue gerente de producto en Yelp de 2015 a 2016, y fundó su equipo de calidad fotográfica. Antes de mudarse a Facebook en 2019, Haugen trabajó en Pinterest como gerente de producto de 2016 a 2018.

Wired escribió en 2015 que Haugen fue “parte de la primera ola de personas que usaron Google en 1996. Su madre, miembro de la facultad de la Universidad de Iowa, le mostró el motor de búsqueda, que todavía era un proyecto de investigación en la Universidad de Stanford. Haugen quedó impresionada por lo que Larry Page y Sergey Brin habían construido. “La idea de que realmente pudieras mirar dentro de una montaña gigante de datos era asombrosa”, dice. Haugen ha estado obsesionado con la tecnología de búsqueda desde entonces”.

4. Haugen también fue cofundadora y directora de tecnología en la aplicación de citas Hinge

Durante su carrera en el mundo de la tecnología, Haugen también fue cofundadora de la empresa de aplicaciones de citas Hinge, según su perfil de LinkedIn. Fue cofundadora técnica de la compañía en febrero de 2011 y trabajó como directora técnica hasta agosto de 2011. También dijo que cofundó Secret Agent Cupid en 2010, que fue una precursora de Hinge.

Haugen también ha sido Black Rock Ranger en el festival Burning Man desde agosto de 2015, según su perfil de LinkedIn. Mientras estaba en la universidad, se ofreció como asistente de entrenadora de debates en Needham High School en Massachusetts. Ella escribió en LinkedIn que ella, “Enseñó comunicación y habilidades para la vida a estudiantes de secundaria. Proporcionó antecedentes en historia y filosofía y ayudó a los estudiantes a desarrollar argumentos y respuestas a las posiciones de los oponentes. Casos de estudiantes editados”.





En su página AngelList, Haugen escribió: “He diseñado y lanzado varios productos en Google con grandes equipos multifuncionales. Me destaco por encontrar patrones en grandes conjuntos de datos ambiguos y traducirlos en funciones de usuario intuitivas y resonantes. Soy paciente y persistente y creo que la empatía es un rasgo clave en casi todos los trabajos”.

En Twitter, Haugen escribió: “Creo que podemos hacerlo mejor. Juntos podemos crear redes sociales que saquen lo mejor de nosotros. Resolvemos los problemas juntos, no los resolvemos solos “. Jeff Horwitz, el reportero principal de la serie Archivos de Facebook de The Wall Street Journal, tuiteó: “Conoce a @franceshaugen_, a quien he estado llamando” Sean “durante los últimos diez meses. Es inteligente, valiente y muy conocedora de Facebook. También es la fuente clave del proyecto Archivos de Facebook de WSJ. Frances hablará por sí misma de ahora en adelante”.

Haugen testificará ante el Congreso el martes 5 de octubre de 2021. Hablará ante el subcomité de Comercio del Senado sobre protección al consumidor, que ha estado investigando Facebook e interrogó a sus ejecutivos durante una audiencia el 30 de septiembre. Durante la audiencia, Facebook’s Global La jefa de seguridad, Antigone Davis, dijo a los senadores que la empresa de redes sociales no tomaría represalias contra el denunciante anónimo en ese momento por las revelaciones al Congreso.

Según su entrevista de 60 Minutes, Haugen y sus abogados han presentado al menos ocho quejas a la SEC sobre Facebook desde septiembre. Las quejas comparan los documentos de investigación internos y las declaraciones hechas públicamente por la empresa, incluidas las del fundador y director ejecutivo Mark Zuckerberg.

El abogado de Haugen, John Tye, del grupo legal de Washington “Whistleblower Aid”, dijo a 60 Minutes: “Como empresa que cotiza en bolsa, Facebook está obligada a no mentir a sus inversores o incluso retener información material. Por lo tanto, la SEC presenta regularmente acciones de cumplimiento, alegando que empresas como Facebook y otras están cometiendo errores y omisiones importantes que afectan negativamente a los inversores.

Tye agregó: “La Ley Dodd-Frank, aprobada hace más de diez años en este momento, creó una Oficina del Denunciante dentro de la SEC. Y una de las disposiciones de esa ley dice que ninguna empresa puede prohibir a sus empleados comunicarse con la SEC y compartir documentos corporativos internos con la SEC”.

Otro abogado de Haugen, Andrew Bakaj, también de “Whistleblower Aid”, dijo a The Washington Post: “Ella es un ejemplo perfecto de por qué los denunciantes son tan importantes: sin ella, no sabíamos lo que no sabíamos. Es importante porque Big Tech se encuentra en un punto de inflexión. Toca todos los aspectos de nuestras vidas, ya sean personas a nivel personal o instituciones democráticas a nivel mundial. Con consecuencias de tan gran alcance, la transparencia es fundamental para la supervisión, y la denuncia legal es un componente fundamental de la supervisión y la responsabilización de las empresas”.

