Las espectaculares fotos del eclipse lunar que no se repetirá hasta 2025 [VER]

Los amantes de los eventos astronómicos pudieron apreciar el primer eclipse lunar de este 2022, entre la noche del domingo 15 de mayo y la madrugada del lunes 16 de mayo, cuando nuestro planeta tierra se interpuso entre el Sol y la Luna, y esta se tornara de color rojizo, conocida como la “Luna de Sangre”. Fenómeno que no se volverá a repetir hasta del año 2025.

Thanks for joining us to watch the lunar eclipse! You can keep viewing livestreams from around the world as the Moon continues traveling through Earth's shadow: https://t.co/nj2bj0YRCF pic.twitter.com/p6ZgSvGbrq — NASA Moon (@NASAMoon) May 16, 2022

Desde diversos rincones del mundo mucho fueron los ojos puestos en el cielo para apreciar el inhabitual fenómeno en el que la Tierra deja atrás su brillo para tomar tonalidades rojizas. El fenómeno cósmico pudo ser apreciado en la mayor parte del continente americano, comenzando a las 2:27 a.m. y terminando a las 5:55 a.m., según el horario internacional (UTC). Su fase de magnitud máxima fue a las 4:11 a.m.

El eclipse luna, a diferencia de los eclipses de sol, no requieren tener ningún tipo de equipo especial, solo fue necesario ubicarse en un lugar despejado y no contaminado de fuentes lumínicas, y no representa ningún riesgo verlo directamente.

De igual maneras, los eclipses lunares pueden ser apreciados en todo el lado nocturno del planeta, a diferencia de los eclipses solares que se ven solo en un área restringida del globo. Por lo que. muchas personas en el mundo pudieron apreciar la bella luna de sangre.

El color rojizo que tiñó lo blanco de la Luna tuvo una duración total de 1 hora 20 minutos. Aunque el evento tuvo una duración aproximada de 5 horas y 19 minutos. Fue a las 23:28 cuando el satélite natural comenzó a oscurecerse al no recibir la luz solar, provocando que se pintara de color rojo,

El momento más esperado por las personas, fue cuando la luna se tornó totalmente roja-anaranjada, esto debido a que la atmósfera de la tierra empieza a desviar los rayos azules, permitiendo ver los rayos en los tonos rojos.

¿Qué es un eclipse lunar?

Así se vio el #EclipseLunar desde la Ciudad de México, un hermoso espectáculo astronómico “Luna de Sangre”. Buena noche. pic.twitter.com/Eq9vf16FjZ — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 16, 2022

Según Clarín, la palabra eclipse viene del griego ekkleipsis, que significa abandono. Un eclipse lunar es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna generando un cono de sombra que oscurece a nuestro satélite natural.

Para que suceda un eclipse, los tres cuerpos celestes -la Tierra, la Luna y el Sol- deben estar alineados de tal modo que nuestro planeta bloquee los rayos solares que llegan al satélite. Por eso, los eclipses lunares solo ocurren en la fase de Luna llena.

Este fenómeno es la ocultación transitoria de un astro (o la disminución de su luz) debida a la interposición de otro cuerpo celeste. La publicación indica que se pueden dar eclipses entre estrellas, entre estrellas y planetas y entre otros astros, pero que, en este caso, la sombra de la tierra cae sobre la Luna llena y la oscurece.

Además, informa que los eclipses lunares se clasifican en parciales (solo una parte de la Luna es ocultada), totales (toda la superficie lunar entra en el cono de sombra terrestre) y penumbrales (la Luna entra en el cono de penumbra de la Tierra).

Watch a Total Lunar Eclipse (NASA Science Live) Go outside with NASA and watch the total lunar eclipse! On the evening of May 15, Earth will pass between the Sun and the Moon, blocking sunlight and casting a shadow on the lunar surface. Starting at 9:32 p.m. EDT (1:32 UTC on May 16), people with clear skies in the Americas, Europe, and parts… 2022-05-16T04:03:03Z

