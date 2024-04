Influencer ‘Fofo’ Márquez detenido tras agredir a mujer en México

Este miércoles 10 de abril, Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue sentenciado por un juez de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a cumplir condena privativa de la libertad en la cárcel de Barrientos, señalado de Intento de feminicidio, por agresión a una mujer, quien de manera accidental el pasado 22 de febrero dentro de un estacionamiento de una plaza comercial de San Mateo, Naucalpan, México, golpeó el espejo de su carro, desatando en el toda su furia, y que lo llevo a agredirla físicamente.

Durante el cara a cara de ‘Fofo’ Márquez con la víctima identificada solo como Edith N, esta le pronuncio: “No sé por qué me atacaste de esa manera, tengo 52 años y tú 25 aproximadamente, podría ser tu mamá, no sé qué tanto odio le puedas tener a las mujeres’ En ese momento el Fofo agachó la mirada y comenzó a llorar”.

Muy afligido al escuchar la orden judicial, ‘Fofo’ Márquez dijo: “Llevo tres días aislado… Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, reporta El Universal.

Las palabras del creador de contenido se relacionan con el cartel ubicado este 8 de abril sobre un puente de Salvador Rosas Magallón, en donde las autoridades hallaron un mensaje al lado de una cabeza humana que decía:

“Vuelves a tocar a una mujer y esto te va a pasar para ti y para tu familia en Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara o donde te encuentres… Att. Los de la Casa”, se leía en el cartel, según El Tiempo.

Informó El Tiempo que según han indicado los medios, el mensaje proviene del crimen organizado, aunque todavía no se ha identificado al grupo. Según los detalló El Sol de Tijuana, la cabeza de sexo masculino fue encontrada a la altura de la colonia Panamericano. Aún no se conoce la identidad de la persona y es materia de investigación.

De acuerdo con la mujer, lo que se prueba con un video de una cámara de videovigilancia, el influencer, Fofo Márquez quien tiene entrenamiento de boxeo y artes marciales, la agredió debido a que al momento de ella estacionar su automóvil, golpeó el espejo de la camioneta del creador de contenido. Fofo Márquez le reclamó a gritos, y como ella le dijo que no pasaba nada, que era un daño muy menor y que iba a llamar a su seguro, él se le fue a golpes en el rostro, la tiró y la pateó. La agresión la dejó con serias heridas en la cabeza que le provocaron una fuerte hemorragia.

Al ver esta situación, la mujer fue auxiliada por diversos testigos que se enfrentaron al tipo, que logró huir pero después fue detenido luego de que la señora interpusiera su denuncia, así lo informó AZ Central.

¿Quién es ‘Fofo’ Márquez?

‘Fofo’ Márquez saltó a la fama en redes sociales al subir videos en los que se graba gastando enormes fortunas en antros, consumiendo y tirando champaña, además de sus excesos en fiestas y otros abusos, como cerrar una importante vialidad en Guadalajara para grabar un video de arrancones, según AZ Central.

Es heredero de una enorme fortuna, producto del trabajo de su abuelo y su padre fallecido de cáncer en 2022, quienes se dedicaron a diversos negocios lícitos relacionados con la manufactura del calzado industrial, gasolineras, aceites y aditivos para autos.

Vetado en su deporte

Desde la organización de artes marciales mixtas, Viral Fight, esta ha notificado de las medidas que tomo en contra del influencer. En la cuenta oficial de Instagram, Viral Fight, emitió un comunicado en el que informa que a Fofo Márquez se le revoco su título de campeón del 2023 en artes marciales que gano al pelear en contra de VladK Ruso, y que además fue totalmente desvinculado de la organización.

De acuerdo con La Opinion, la decisión se fundamenta en el comportamiento del influencer, que va en contra de los valores fundamentales que la organización promueve, como el respeto, la integridad y el espíritu deportivo, tanto dentro como fuera del octágono.

