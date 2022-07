Florida: Un condado en cuarentena por el hallazgo de caracol gigante africano

El hallazgo de un ejemplar del caracol gigante africano preocupa a las autoridades de Florida. Esta especie, considerada una plaga, puede producir meningitis en los seres humanos. Fueron tomadas medidas extremas para evitar el contacto de la ciudadanía con el caracol.

Alerta en EEUU por el hallazgo de un caracol gigante africano: un condado en Florida entró en cuarentena https://t.co/8w8d7x3r3K — infobae (@infobae) July 4, 2022

A tal punto que el conado de New Port Richey entró en cuarentena tras el hallazgo de este ejemplar de caracol de tierra africano. La medida fue ejecutada luego de un reporte del Florida Department of Agriculture and Consumer Services (FDACS), instituto que dio cuenta de la peligrosidad que puede representar una plaga de este tipo de caracol.

“Se trata de uno de los caracoles más dañinos del mundo y consume al menos 500 tipos diferentes de plantas”, dijo la agencia.

Ponen en cuarentena a un condado de EE.UU. tras detectar un caracol gigante africano causante de meningitis en humanos. Tras la detección de un caracol gigante africano ('Lissachatina fulica') hace unos días, en el condado estadounidense de Pasco, en el oeste de Florida, pic.twitter.com/LnTrAAKbrc — Cerebros (@CerebrosG) July 5, 2022

El caracol, considerado una potencial plaga para los agricultores locales, “también representan un grave riesgo para la salud de los humanos al portar el gusano pulmonar de la rata, que se sabe que causa meningitis en los humanos”.

La cuarentena

El condado de New Port Richey entró en cuarentena para evitar que sus residentes mantengan contactos con caracoles. Los mismos pueden llegar a medir hasta ocho pulgadas (20 centímetros).

Este caracol fue hallado por primera vez en Florida en el año 2011. Tras el primer descubrimiento, alrededor de 168 mil ejemplares fueron detectados en este estado.

En el año 2012, uno después del primer hallazgo, las autoridades capturaron a 78 mil caracoles gigantes de tierra africanos.

Caracol africano gigante invade condado de Florida; ordenan cuarentena ante peligro para humanoshttps://t.co/qhRjNMo7vp pic.twitter.com/RuwNm3tIIv — Milenio (@Milenio) July 5, 2022

Ahora, desde la FDACS le piden cooperación a la ciudadanía. Solicitan que todo aquel que vea un caracol lo reporte a las autoridades.

Cada ejemplar puede llegar a vivir 9 años

Una de las complejidades del caracol gigante de tierra africano es su longevidad. Cada ejemplar puede llegar a vivir nueve años. Todos los ejemplares tiene los órganos reproductores de ambos sexos. Cada uno de ellos puede poner una media de hasta 1400 huevos por año.

Esta plaga invasora también ha causado problemas en el Caribe. Las islas Martinica, Guadalupe, Santa Lucía y Barbado han llegado a decretar cuarentena ante el posible desate de una plaga.

Las autoridades se alarmaron especialmente ya que el último caracol vivo en Florida había sido registrado en el año 2021.

