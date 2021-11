Alexandra Morales: Maestra de Georgia es hallada muerta en México

Fidel Barragán está acusado en relación con el asesinato de Alexandra Morales, una querida maestra de Georgia que fue encontrada muerta en México. Tributes describió su hermosa alma y su personalidad burbujeante, así como su amor por su familia y estudiantes.

También era conocida como Alexa Morales. La muerte de la mujer de 24 años resultó en el arresto de Barragán. Morales fue maestra en la escuela primaria Gwinnett en Benefield, Georgia. Estaba en México de vacaciones, visitando a familiares y para atender una inquietud. El motivo de su asesinato no está claro.

Esto es lo que necesita saber:

Según Univision, Barragán es el novio de Morales y tiene 28 años.

“La Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas trabajó en una carpeta de investigación relacionada con una joven de origen estadounidense que había venido a este estado a pasar unos días”, dijo Gerardo Octavio Solís Gómez, según Univision. “Barragán fue imputado por los delitos de desaparición agravada cometidos por particulares” y está bajo investigación por homicidio, según Univisión.

En una conferencia de prensa, funcionarios mexicanos dicen que fue descubierta muerta en un automóvil en Jalisco.

Telemundo Atlanta habló con Ostin Cuenca, el tío de Morales, quien dijo que el sospechoso era Fidel Barragán, su novio. Fue detenido en Guadalajara.

Alegó que podrían estar involucradas más personas y que la situación comenzó como un secuestro. El motivo no está claro.

It is with a heavy heart that we share the news of the passing of Hermana Alexa ‘Camelia’ Morales. Alexa was adored by her parents and loved by her two brothers. She had a passion for adventure and traveling around the world was her joy.

Hermana Alexa Morales made a beautiful – pic.twitter.com/X6Z9yvRtSK

— Sigma Lambda Upsilon (@SLU1987) November 12, 2021