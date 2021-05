Fernando del Rincón sacó de casillas a Álvaro Uribe y lo elogian en redes: [Video]

En medio de las protestas que tienen sumida a Colombia en una crisis de orden público, en la que además de algunos hechos de vandalismo, se han documentado y denunciado actos de agresión y abuso de la policía y el ESMAD a jóvenes, llegando ya a 31 muertos, según organizaciones de derechos humanos citadas por diarios como El Espectador, un video se está haciendo viral en redes.

El video en mención no es ninguno de los tantos que están circulando y que evidencian abusos policiales contra manifestantes y disparos indiscriminados, sino la entrevista que el martes le concedió el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez al periodista Fernando del Rincón, en CNN para hablar de las protestas.

Del Rincón enfrentó de manera directa y contundente al polémico exmandatario, quien ha generado rechazo entre los manifestantes y entre un sector de los colombianos tras pedir al gobierno que use la fuerza armada del Ejército para contrarrestar los desmanes, que vincula directamente a las protestas y que según él son parte de grupos de narcotráfico.

Uribe se vio atacado y nervioso ante los cuestionamientos de Fernando del Rincón, como puedes ver en el video que incluímos en este artículo y dijo que lo estaban emboscando.

“Esto no es una entrevista, es una emboscada”, dijo el expresidente, diciéndole al periodista que lo estaba “condenando” por la dureza de sus preguntas.

Uribe también negó que 19 muertes que se conocían hasta el momento fueran todas por causas de las protestas y en ningún momento mostró gestos de dolor por quienes han sido asesinados por la fuerza pública en las manifestaciones, defendiendo solamente a los uniformados, agregando además que las protestas en Colombia tienen “plenas garantías” y rechazando detenciones ilegales, pues según mencionó se manejan “muy cuidadosamente las detenciones”.

Uribe negó que haya usado una retórica incendiaria, tras pedir en Twitter, en un comentario que fue censurado por la red social por glorificar la violencia, apoyar “el derecho de los soldados y policías de utilizar sus armas contra la acción criminal del terrorismo vandálico”.

Y aunque el periodista le dio datos y mencionó denuncias de organismos como Amnistía Internacional y Naciones Unidas sobre los abusos comentidos en las manifestaciones contra la población civil, Uribe, visiblemente enojado, insistió en que nada de lo que están diciendo es cierto, afirmaciones que se caen con las imágenes que están rodando en redes cada día.

“La representante de Naciones Unidas (Marta Hurtado, vocera de derechos humanos de la ONU) hizo unas acusaciones totalmente injustas a nuestras fuerzas armadas. El fiscal general de la nación dijo que está investigando cualquier abuso de las fuerzas armadas e impondrá las más drásticas sanciones. Eso está publicado en mis redes y en el partido. Pero hay mucha injusticia. Se habla de 19 asesinatos en Cali. Allá ha habido siete y la Fiscalía aún no ha determinado si tienen o no que ver con estos hechos [es decir, con el paro]. La Policía está bastante desarmada, no puede utilizar armas letales y hemos encontrado que salen a asesinar a los policías. Le ruego, desde la comunidad internacional hay que mirar esto con más objetividad. Esta serie de pronunciamientos son totalmente sesgados contra las fuerzas armadas de Colombia”, dijo el expresidente.

Pero cuando ya no aguantó los cuestionamientos, estalló y fuera de casillas respondió a Fernando del Rincón con furia.

Las protestas en Colombia cumplen casi una semana y, en medio de la tensión que vive el país, el expresidente Álvaro Uribe habló con CNN. Esta es la entrevista completa. https://t.co/ClgaIWUmlW — CNN en Español (@CNNEE) May 5, 2021

“Usted me invita a enjuiciarme. Hágame el favor y me escucha (…) Usted me llama es a condenarme, usted no me llama de periodista, sino como político. Yo le quiero responder de todo, pero no con sus bravuconadas, le pido que me respete. Usted es muy irrespetuoso, usted no sabe lo que vivimos aquí. Esta no es una entrevista es una emboscada”, dijo Uribe.

Es autoridad contra los violentos; Es defensa de los soldados y policías de Colombia, humillados y lacerados; No confundan protesta social legítima con vándalo-terrorismo https://t.co/82QthAwMg1 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 6, 2021

Terminada la entrevista, donde Uribe dijo sobre las protestas: “no podemos dejar que Colombia caiga en manos del narcoterrorismo comunista”, el video se volvió viral, y comentarios en apoyo a la manera como Fernando del

Rincón manejó la conversación comenzaron a salir en redes.

Esto se les devuelve a los que alimentan el caos. Al final, la gente pacífica, inconforme y que tiene razones válidas, se va a dar cuenta de lo que están haciendo. Están incendiando el país. Esos que empujan a la gente a la calle, pero que difícilmente salen. Solo quieren votos. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) May 5, 2021

“Uribe creyó que era Vicky Davila que le hacía la entrevista”, “ESE INCÓMODO MOMENTO EN EL QUE TE DAS CUENTA QUE NO PUEDES MANIPULAR LOS MEDIOS INTERNACIONALES”, “Mis respetos y admiración por su entrevista señor periodista. Gracias por enfrentar ese nefasto personaje” y “Ojala hubieran más entrevistadores como Fernando y no como lo suele hacer una tal Vicky!”, fueron algunas respuestas generadas por la entrevista, que puedes ver en el video de Youtube compartido aquí.

