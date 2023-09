Murió Fernando Botero: pintor y escultor colombiano

Durante la mañana de este viernes 15 de septiembre de 2023, se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Fernando Botero, quien fuera el pintor y escultor más importante de la historia del Colombia, a la edad de 91 años, así lo reportaron varios de medios de comunicación de este país, cuando su hija, Lina Botero, diera a conocer la noticia.

Lina Botero habló con Caracol Radio diciendo que su padre falleció a las 9:00 de la mañana hora de Francia. “Mi papá murió con 91 años. Tuvo una vida extraordinaria y se fue en el momento indicado. Se fue con mucha tranquilidad, eso es lo importante. Es un momento de gran tristeza, de alguna manera lo estábamos esperando porque mi papá estaba delicado de salud desde hace algún tiempo”, dijo según El Tiempo.

🚨 #ATENCIÓN | Murió Fernando Botero, el artista colombiano más grande de todos los tiempos ► https://t.co/0gD5HiG1Jm pic.twitter.com/BOteWUS9jB — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 15, 2023

De acuerdo con el periodista de la W Radio de Colombia, Julio Sánchez Cristo, este dijo que en los últimos días Botero tuvo que ser llevado a un hospital para atender un quebranto de salud que tenía. De igual manera, el periodista aseguró que Fernando Botero se vio afectado por una neumonía y finalmente falleció “en la tranquilidad de su casa” en el principado de Mónaco, en Francia informó InfoBae.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro lamentó el fallecimiento de Fernando Botero, a quien recordó como el pintor “de nuestra violencia y de la paz”.

“Ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes. El pintor de nuestra violencia y de la paz. De la paloma mil veces desechada y mil veces puesta en su trono”, escribió Petro.

Ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes. El pintor de nuestra violencia y de la paz. De la paloma mil veces desechada y mil veces puesta en su trono — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 15, 2023

Cabe añadir que su esposa, la artista Sophia Vari, murió hace cinco meses, según BBC.

¿Quién fue Fernando Botero?

Muere el pintor Colombiano Fernando Botero, para aquellos que no lo conozco, era aquel que pintaba gorditos QEPD 🕊️ pic.twitter.com/61OLcOy7n7 — La Abuela García®™ (@rthur013) September 15, 2023

Fernando Botero Angulo, quien nació en Medellín, Colombia, el 19 de abril de 1932, fue un artista colombiano que se caracterizó por por realizar figuras de gran volumen y se hizo reconocido por sus obras de los famosos “gorditos”, los cuales tomaron gran importancia en países como Estados Unidos, Francia, México y Europa. En Medellín, Colombia se encuentra la mayor obra de su autoría

“El arte debe producir placer, cierta tendencia a un sentimiento positivo”, dijo en su momento Botero en el año 2019 a EL PAÍS. “Pero yo he pintado cosas dramáticas. Siempre he buscado coherencia, estética, pero he pintado la violencia, la tortura, la pasión de Cristo… Hay un placer distinto en la pintura dramática, la pintura misma. El gozo mayor de la pintura, la belleza, no pone a reñir lo dramático y lo placentero”.

Que en paz descanse el maestro Fernando Botero pic.twitter.com/NoY5f2xkOF — Daniel Sanín (@DanielSanin) September 15, 2023

De acuerdo con la BBC, las obras de Botero han sido subastadas por unos US$2 millones de dólares, pues sus cuadros llegaron a los museos más importantes del mundo y sus esculturas fueron colocadas por las calles y plazas de las grandes ciudades del mundo.

En cuanto a su vida personal, de acuerdo con El Mundo, Botero se casó tres veces. Su primera mujer fue Gloria Zea (1955 y 1960), matrimonio del cual nacieron sus tres primeros hijos. En 1964 se casó con Cecilia Zambrano, y con ella tuvo a su cuarto hijo. Desde el año 1978 estaba casado con la pintora y diseñadora de joyas Sofía Vari.

