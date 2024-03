Influencer que recorría India junto a su pareja fue violada por siete hombres

Fernanda es la ‘influencer’ ciudadana española de origen brasileño de 28 años de edad, que denunció este lunes haber sido violada por siete hombres en la India, mientras viajaba por el país cubriendo sus aventuras junto a su esposo Vicente quien también fue agredido físicamente.

Según declaro la pareja, desde hace cinco años comparten sus experiencias de viaje con sus seguidores a través de la cuenta de Instagram @vueltaalmundoenmoto, pero en su paso por el país asiático y al no encontrar hospedaje tuvieron que pasar la noche acampando en el distrito de Dumka, estado de Jharkhand, donde ocurrió toda esta mala experiencia.

La noche del pasado viernes fue una noche violenta para la pareja

“Me violaron, iban turnando mientras unos vigilaban y así se quedaron alrededor dos horas”, dijo la mujer por medio de un video. Fernanda y Vicente, relataron que a pesar de haber ubicado su campamento cerca de una comisaría, esto no evitó que un grupo de hombres irrumpieran en ella y los atacaran con piedras.

“Me ataron y me pusieron un cuchillo en el cuello. Me dijeron que me iban a matar y a ella la han violado siete hombres”, relató entre lágrimas Vicente, un ciudadano español de 63 años, en historias de Instagram.

Publico Perfil.com que luego la pareja brindó una entrevista para El Mundo, en la que Vicente ahondó más sobre este incidente: “Íbamos camino a la frontera con Nepal, ya dejábamos India. Pero se nos hacía de noche y decidimos parar y acampar. Ya estábamos dentro de la tienda de campaña cuando tres hombres llegaron en dos motos y comenzaron a gritarnos y a tirar piedras. Cuando me asomé, vi que uno de ellos llevaba una daga metida dentro de la manga”.

“Recogimos rápido las cosas y nos pusimos los trajes de la moto. Teníamos mucho miedo y Fernanda cogió una de las piquetas de la tienda para defenderse por si nos atacaban. Pero nada más al salir, vimos que habían llegado otros cuatro hombres más. Mientras intentábamos dialogar con ellos y que la situación se calmara, tres de los hombres agarraron a Fernanda. Yo intenté ir a por ella, pero los otros cuatro comenzaron a golpearme”, narró.

“Pude defenderme hasta que me dieron en la cabeza con una piedra y caí al suelo. Entonces, comenzaron a golpearme con el casco de la moto de Fernanda y quedé semiinconsciente. Por suerte, el traje de la moto me protegía el cuerpo de las patadas. Me ataron y me pusieron un cuchillo en el cuello”, añadió Vicente y contó que los hombres, a quienes definió como “muy jóvenes”, se llevaron a Fernanda tras unos arbustos: “De repente, dejé de oírla. No podía verla tampoco. Pensaba que la habían matado”, afirmó.

Fernanda también habló: “En los matorrales, me agarraron entre varios y me desnudaron. Después, me violaron por turnos. Conmigo siempre estaban cuatro. Cuando gritaba, me golpeaban en la cara. Sólo les escuchaba repetir en inglés las mismas palabras: only sex, only sex”. Vicente continuó: “Yo les rogué que parasen, les ofrecí dinero, que se llevaran todo lo que teníamos. Pero no estaban allí para robarnos. No tocaron las motos ni se llevaron los 300 dólares que les decía que tenía en la cartera. Estuvieron tres horas violando a Fernanda”.

“En ese tiempo, hubo un momento en el que a mí me colocaron una especie de lona en la cabeza y me dijeron que me iban a cortar el cuello y que no querían mancharse de sangre. Yo pensaba que a ella ya la habían matado. Cuando los hombres se fueron, vi a Fernanda que salía de los matorrales”, concluyó el español. La mujer logró contactar con una patrulla de la policía alrededor de las 23:00 horas y fue trasladada a un hospital, informó el oficial de la policía Pitamber Singh Kherwar al diario The Times of India.

Cuatro violadores han sido detenidos

En actualización del caso, autoridades de la India, informaron del arresto de cuatro de los hombres que violentaron física y sexualmente a la influencer. Fernanda también compartió en sus redes la fotografía de uno más de ellos, del que según indica logró escapar.

De acuerdo con ABC, en su historia de Instagram pide difusión para encontrar al delincuente lo antes posible y destaca que era uno de los «más violentos».

Por su parte, Vicente asegura que cree que dentro del grupo de violadores había menores de edad. “Había uno o dos menores” dijo, agregando que los van a detener en las próximas horas.

Los detenidos ya ascienden a cuatro y los siete acusados de la violación han sido identificados y están en proceso de busca y captura por un equipo de investigación especial, informó El Periódico.

La pareja en este momento se encuentra ilesa y en un lugar de protección en una casa oficial del gobierno. Se le ha pedido a la pareja no dar más detalles sobre el incidente para no torpedear la investigación.

Finalmente, pese a su mala experiencia ellos han dicho a sus seguidores que esto no generaliza a que toda la gente de este país sea mala, han explicado que estas cosas suceden en cualquier parte del mundo.

“No penséis que India es así. India es un gran país y vale la pena visitarlo, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Esto ha sido un incidente y no nos tiene que dejar el recuerdo de un país malo”, comienza diciendo Vicente. “Los ‘indianos’ [indios] son buena gente, hemos chocado con unos indeseables, pero no hay que generalizar”, agregó Fernanda.

