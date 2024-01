Trabajadora de Walmart fue despedida tras denunciar un caso de abuso infantil

Felicia Darling, la empleada de Walmart de Mississippi que confrontó a una madre en un video sobre su hijo parcialmente vestido, dice que fue despedida de su trabajo, según su página GoFundMe.

La página de GoFundMe ha recaudado más de 37.000 dólares.

El vídeo todavía está disponible en su página de TikTok @feenicole8. Muestra al empleado y a otro hombre confrontando a la madre sobre el bienestar del niño mientras él estaba sentado parcialmente vestido en un carrito de compras en un día con temperaturas gélidas afuera.

El vídeo se volvió viral y la madre, Kambria Darby, fue arrestada, según DarkHorsePressNow.com. El sitio dice que el niño de 2 años solo llevaba un pañal. Algunos sitios dieron el nombre de la trabajadora como Felecia Darling, pero ella dice en la página de GoFundMe que su nombre es Felicia Darling.

“Él es simplemente un alma inocente. Él no pidió estar aquí, así que actué y comencé a grabarla. Minutos después del video, ella tiró… le tiró comida fría al bebé, y él estaba triste y solo miró hacia abajo. Parecía que a sus ojos solo estaba buscando ayuda. Estaba pidiendo ayuda a gritos”, dijo Darling a Fox4KC.

Esto es lo que necesita saber:

Felicia Darling dice que un gerente de Walmart le ordenó que quitara el video y luego “me despidió”

A mom brought her baby into Walmart in the cold almost naked and argued with customers who tried to help her son. Reportedly she’s now been arrested. pic.twitter.com/HQRAjO5pOb — Russ Spacy (@RussSpacy) January 28, 2024

En la página de GoFundMe, Darling escribió: “Hola, mi nombre es Felicia y, lamentablemente, estoy recaudando fondos para mis facturas. Perdí mi trabajo el 20/01/2024 ayudando a un niño que estaba siendo abandonado por su propia madre”.

Según Darling, el 17 de enero, “¡¡¡una joven entró en Wal-Mart con su hijo y el niño sólo llevaba un pañal!!! Y son como 20 y tantos grados o fue en la adolescencia, realmente no puedo recordarlo, pero el niño no tenía ropa, calcetines ni zapatos, y me encargué de grabarlo por el bien del niño”.

Ella continuó:

No, no estaba pensando en las consecuencias en ese momento. En ese momento mi atención principal era ese pobre niño inocente y conseguirle ayuda. Sí, publiqué el video en mi página de Facebook porque quería comunicarme con algunos de sus familiares y trabajadores sociales. El video que publiqué se compartió 3.1 mil en una hora. Mi gerente me llamó por teléfono y me dijo que quitara el video de inmediato, ¡y lo hice! El jueves y el viernes eran mis días libres. Entonces, cuando regresé al trabajo el sábado 20/01/24, mi gerente me despidió 2 horas antes de salir. Ahora estoy desempleado porque solo estaba tratando de ayudar y salvar la vida de ese bebé. Si por casualidad quieres ver el video, está en TikTok feenicole8. Gracias a todos los que donan y que Dios los bendiga.

Darling también compartió un video en TikTok en el que decía: “Salvé la vida del niño, por supuesto que Walmart me despidió. Le salvé la vida al niño y, por supuesto, me critican por ello. Salvé la vida de un niño, por supuesto, gente en mi bandeja de entrada a las 3:00 a.m. Salvé la vida de un niño y, por supuesto, Dios me está bendiciendo”.

La madre, Kambria Darby, fue arrestada, según los informes

Según Fox4KC, el Departamento de Policía de Byram, Mississippi, confirmó que los agentes respondieron a una llamada de Walmart el 17 de enero, un día en el que “la temperatura exterior ese día era de 20 grados con vientos helados aún más fríos”.

La estación de televisión informó que la madre fue identificada como Kambria Darby, de 26 años.

Según Fox4KC, los agentes “encontraron a Darby en el estacionamiento del negocio”. Otros compradores le dieron ropa al niño “pero todavía estaba congelado y temblando de frío”, informó la estación de televisión, y agregó que Darby “fue arrestado por negligencia infantil y el servicio de emergencias médicas local respondió para evaluar la condición del niño”.

Marie Pickens, tía abuela de Darby, dijo a The New York Post: “Todo lo que he visto con ella y los niños ha sido positivo. No apruebo lo que se hizo y estaba bien que se informara, pero no conocemos ambos lados de la historia. A veces puede ser difícil para los niños no querer ponerse o quitarse la ropa y tal vez ella tenía prisa por recoger algunas cosas”.

Esta es la versión original de Heavy.com

