FDA advierte sobre peligrosa receta viral de pollo con jarabe para la tos

Durante la semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), advirtió a los jóvenes no cocinar pollo en NyQuil, luego de que en las redes sociales y especialmente en la plataforma de TikTok, y Twitter se instara a cumplir con el reto de preparar pechugas de pollo en jarabes para la tos y el resfriado.

La agencia, señaló que consumir pollo cocinado en paracetamol dextrometorfano, doxilamina, o cualquier otro medicamento de venta libre, no solo era un alimento poco apetecible y agradable al paladar, sino que representaba gran riesgo a la salud, explicando que así no se comiera la preparación, la inhalación de los vapores del medicamento al cocinar el pollo en el remedio, podía causar que concentraciones altas de este entraran al cuerpo y dañaran los pulmones.

FDA warns against potentially deadly 'NyQuil Chicken Challenge' https://t.co/0TjycR9xkv pic.twitter.com/3biphRBqaX — New York Post (@nypost) September 20, 2022

“Una tendencia en las redes sociales que se basa en la presión de los compañeros son los videoclips en línea de personas que abusan de los medicamentos sin receta y animan a los espectadores a que también lo hagan. Estos desafíos de video, que a menudo están dirigidos a los jóvenes, pueden dañar a las personas, e incluso causarles la muerte”, dijo la FDA en una advertencia.

En el comunicado la FDA continuó:

“Hervir un medicamento puede hacerlo mucho más concentrado y cambiar sus propiedades de otras maneras. En pocas palabras: alguien podría tomar una cantidad peligrosamente alta de medicamento para la tos y el resfriado sin siquiera darse cuenta”.

El aviso de advertencia emitido por el establecimiento traía también el recordatorio de otro reto viral, el de consumir Benadryl en grandes dosis. Este medicamento para la alergia a base de difenhidramina era utilizado por los desafiantes para provocarse alucinaciones, pero en muchos casos el desafío resultó en hospitalizaciones y la muerte de jóvenes.

Como medida preventiva a todas estas situaciones en que se está utilizando medicamentos por estar al alcance de niños y jóvenes, la FDA ofreció orientación a los padres de familia, aconsejándoles tener sus medicinas en lugares a los que ellos no puedan accederlos, y además les pidió dialogar acerca de lo que implica seguir estos desafíos y de las consecuencias que les puede traer a su salud.

“Siéntese con sus hijos y hable sobre los peligros del uso indebido de drogas y cómo las tendencias de las redes sociales pueden provocar daños reales, a veces irreversibles. Recuérdeles a sus hijos que las sobredosis pueden ocurrir tanto con medicamentos de venta libre como con medicamentos recetados”, añadió la FDA.

En el comunicado se lee:

Los peligros de los desafíos de las redes sociales con las drogas

Un reciente desafío de video en las redes sociales alienta a las personas a cocinar pollo en NyQuil (paracetamol, dextrometorfano y doxilamina) u otro medicamento similar de venta libre para la tos y el resfriado, presumiblemente para comer. El desafío suena tonto y poco apetecible, y lo es. Pero también podría ser muy inseguro. Hervir un medicamento puede hacerlo mucho más concentrado y cambiar sus propiedades de otras formas. Incluso si no come el pollo, la inhalación de los vapores del medicamento mientras cocina podría causar que niveles altos de los medicamentos entren en su cuerpo. También podría dañar sus pulmones. En pocas palabras: alguien podría tomar una cantidad peligrosamente alta del medicamento para la tos y el resfriado sin siquiera darse cuenta. Un desafío anterior de TikTok instó a las personas a tomar grandes dosis del medicamento para la alergia difenhidramina (que se vende sin receta en muchos productos, incluidos algunos bajo la marca Benadryl) para tratar de inducir alucinaciones. Impulsada por informes noticiosos de adolescentes que necesitaban ir a la sala de emergencias o, en algunos casos, morir después de participar en este desafío y tomar demasiados medicamentos, la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. advirtió al público sobre el peligro de las altas dosis de difenhidramina. Desafío de las redes sociales o no, es importante usar los medicamentos según lo previsto. Para los medicamentos de venta libre, siempre debe leer la etiqueta de información del medicamento. La etiqueta le dice qué se supone que debe hacer el medicamento, quién debe o no debe tomarlo y cómo usarlo. La etiqueta de información del medicamento utiliza un lenguaje sencillo y un formato fácil de leer para ayudar a las personas a comparar y seleccionar medicamentos y seguir las instrucciones de dosificación. Si tiene alguna pregunta sobre un medicamento, incluido un medicamento de venta libre, llame a su proveedor de atención médica o farmacéutico oa la FDA. La División de Información sobre Medicamentos (DDI, por sus siglas en inglés) de la FDA está lista para responder sus preguntas relacionadas con los medicamentos para ayudarlo a usted y a su familia a estar seguros. Los farmacéuticos de DDI están disponibles por correo electrónico, druginfo@fda.hhs.gov, y por teléfono, 1-855-543-DRUG (3784) y 301-796-3400. También puede informar un evento adverso relacionado con cualquier medicamento, incluidos los medicamentos de venta libre, utilizando el Programa de información de seguridad y notificación de eventos adversos MedWatch de la FDA: Complete y envíe el informe en línea.

Descargue el formulario o llame al 1-800-332-1088 para solicitar que se le envíe un formulario de informe por correo, luego complételo y devuélvalo a la dirección que figura en el formulario o envíelo por fax al 1-800-FDA-0178.

A Recipe for Danger: Social Media Challenges Involving Medicines Social media trends and peer pressure can be a dangerous combination to your children and their friends, especially when involving misusing medicines. Nonprescription drugs are readily available in many homes, making these challenges even riskier. OTC drugs can pose significant risks if they’re misused or abused. Warn your children about the dangers of misusing medicines. 2022-09-15T14:00:03Z

¿Qué dicen los médicos?

La publicación del medio El Fianciero, trae la experiencia de uno de los desafiantes del reto viral de la preparación del pollo somnoliento, el usuario dice: “Me enfermé anoche, así que estoy cocinando un poco de NyQuil Chicken”, comenta que lo ha usado en el pasado, por lo general con cuatro tercios en una botella, en este caso usa Night Time.

“Si esta es la primera vez que haces esto, puedes salirte con la tuya usando aproximadamente una quinta parte… Sazone ese NyQuil allí a la temperatura adecuada. Quieres dejarlo reposar allí y dejar que chisporrotee durante unos cinco a 30 minutos”. El autor del video vuelve a guardar de nuevo en el frasco el líquido sobrante en el sartén.

El financiero publica que en entrevista con MIC, Aaron Hartman, médico y profesor clínico asistente de medicina familiar en la Virginia Commonwealth University, explica que usualmente no es riesgoso consumir alimentos con medicamentos, pero en este caso hay una cantidad muy concentrada de sus compuestos en la carne.

The FDA is warning TikTokers who are jumping on the latest craze to beware … because NyQuil-marinated chicken is a dangerous thing. https://t.co/iv7N6gZ8pQ — TMZ (@TMZ) September 20, 2022

“Si te comieras una de esas pechugas completamente cocidas, sería como si estuvieras consumiendo entre un cuarto y la mitad de una botella de NyQuil. La razón más importante para no hacerlo es la cantidad de medicamento que se inhala al cocinar: “Al cocinar un medicamento con múltiples drogas en una estufa, lo has aerosolizado y lo más probable es que lo estés inhalando… Inhalados, estos medicamentos también ingresan al torrente sanguíneo muy rápidamente y no pasan por el hígado para la desintoxicación”.

Además, el exceso de dextrometorfano podría provocar somnolencia, mareos, convulsiones, náuseas, vómitos, cambios en la presión arterial, estreñimiento, problemas respiratorios, visión borrosa, espasmos, palpitaciones, fiebre alta, alucinaciones, daño cerebral, y coma.

Por su parte, el Dr. Josh Trebach, médico de urgencias y toxicólogo de los Hospitales y Clínicas de la Universidad de Iowa, dijo que la cocción del pollo en NyQuil dificulta la determinación de la cantidad de medicamento que realmente se ha tomado.

Wait what the fuck people are cooking chicken in nyquil I’m gunna be sick pic.twitter.com/kXkJauxHYR — ToasteonYukitake 🦊 Freshly Baked Fox God (@Toasteon_En) September 16, 2022

“Si usas una botella entera de NyQuil para cocinar el pollo, ¿cuánto NyQuil estás ingiriendo con un solo bocado de pollo? Nadie lo sabe”, dijo Trebach al medio Insider.

Si no se trata, la toxicidad del paracetamol puede provocar graves problemas de salud como insuficiencia hepática, coma y ceguera. El medico agregó que otros ingredientes de NyQuil pueden llevar a diferentes problemas de salud. Trebach, indicó que una sobredosis de dextrometorfano puede producir una alteración del estado mental, y que la toxicidad de la doxilamina puede conducir a convulsiones, descomposición muscular, visión borrosa y aceleración del ritmo cardíaco.

El profesional, señaló que en muchas ocasiones ha tenido que atender a pacientes que han realizado esta clase de retos virales, y que no han salido bien. “Debemos seguir estando atentos a estas tendencias emergentes para poder denunciar los peligros asociados a ellas y evitar que alguien más salga perjudicado”, dijo Trebach.

Medidas por parte de TikTok

.@US_FDA has issued a warning against a TikTok trend of kids cooking chicken with NyQuil. CNN medical correspondent @drtaranarula talks about the dangers of following this trend. Watch here: https://t.co/KBAPorqUYJ — CNN (@CNN) September 20, 2022

De acuerdo con Insider.com, aunque TikTok eliminó videos que muestran a los usuarios friendo pechuga de pollo mientras les vierten NyQuil sobre ellos, los videos de los usuarios que comentan sobre lo absurdo de la tendencia permanecen en la aplicación.

La red social, además emitió un mensaje a través de un portavoz, quien en declaración a CNET, dijo:

“El contenido que promueve un comportamiento peligroso no tiene cabida en TikTok. Esto no es una tendencia en nuestra plataforma, pero eliminaremos el contenido si lo encontramos y desaconsejamos encarecidamente a cualquier persona que se involucre en comportamientos que puedan ser dañinos para ellos mismos o para otros”.

Cabe señalar, que cuando un usuario realiza la búsqueda de “pollo NyQuil” en TikTok, de inmediato se enlaza con una guía sobre la evaluación de desafíos en línea, pidiéndoles a los internautas antes de llevar a cabo cualquier reto viral, detenerse y pensar sobre lo que han visto y de lo dañino que puede ser para sus vidas.

FDA emitió una advertencia sobre el desafío de TikTok que alienta a las personas a cocinar pollo en NyQuil: jarabe que tiene: paracetamol, fenilefrina (anticongestivo), doxilamina (anti histaminico) y dextrometorfano (antitusigeno de acción central) #WTFpic.twitter.com/8LtVpezRfJ — 🇵🇪 Otorongo MD (@Dr_Otorongo_) September 20, 2022

Según CNET, el origen de la receta de pollo con NyQuil no está claro, al igual que el propósito. Sin embargo, informa que el sitio Know Your Meme, que rastrea las tendencias en línea, sugiere que apareció por primera vez en el año 2017 y también se llama Sleepy Chicken.

Finalmente, desde la empresa Procter & Gamble, desarrolladora del jarabe NyQuil, también se advirtió sobre el uso inadecuado del medicamento:

“En P&G, la seguridad del consumidor es nuestra prioridad número uno y no respaldamos ningún uso inapropiado de nuestro producto. NyQuil es un medicamento de venta libre que trata los síntomas nocturnos del resfriado común y la gripe. Solo debe tomarse según las indicaciones usando la taza de dosificación provista”, informó CNET.

