FBI desmantela red de prostitución en NY: Latina explotó a cientos de mujeres sin papeles

Autoridades del FBI lograron identificar una red de prostitución presuntamente liderada por una mujer latina, quien presuntamente explotó a cientos de mujeres inmigrantes indocumentadas en Nueva York, aprovechándose de su estatus migratorio.

Así lo reportó Fox News, donde se aseguró que la mujer, identificada como Ysenni Gómez, logró engañar a las víctimas inmigrantes, a través de falsos anuncios en los que ofrecía trabajos como meseras, pero una vez las tenía bajo su mando las explotaba sexualmente, bajo la amenaza de reportarlas a las autoridades migratorias.

De acuerdo a informaciones suministradas por el FBI, la presunta cabecilla de la red de prostitución, quien fue arrestada, habría creado un esquema de tráfico sexual en Nueva York.

Fox News reportó que la detención de la mujer latina se produjo el pasado 12 de agosto, en medio de un operativo de la Fuerza de Tarea de Calles Seguras del Condado de Westchester del FBI y autoridades locales como parte de la “Operación Cross Country”.

Las autoridades consideran que las víctimas de la presunta proxeneta pudieran contarse en cientos, ya que identificaron un total de por lo menos 1,600 anuncios de publicidad ofreciendo trabajo, relacionados con la mujer, desde hace 10 años.

De acuerdo al FBI, la mujer recurría a sitios como Facebook, Bedpage.com y MegaPersonals.com para reclutar mujeres y explotarlas, en medio de un negocio oculto, al que llamaba “Chicas Express”.

En la denuncia formal, presentada ante el Distrito Sur de Nueva York, se agregó que la mujer se aprovechaba mayormente de mujeres que hablaban español para prostituirla en los condados de Westchester y El Bronx, principalmente.

El FBI, de acuerdo a Fox News, presentó detalles de la denuncia de una joven de Venezuela, quien aseguró haber acudido ante la mujer tras un anuncio de un trabajo de mesera en Manhattan, y la proxeneta, quien se identificó en ese momento como “Carolina” y también como “Ysenni Peguero”, la habría obligado a iniciarse en labores sexuales bajo amenazas de que la haría deportar.

Aunque la víctima se negó inicialmente, luego debió empezar a tener sexo por dinero hasta con tres clientes diarios, que pagaban entre $200 y $700 dólares.

La red fue descubierta luego de que un agente encubierto acudió a un hotel en Tarrytown tras ver un anuncio de sexo comprado.

Tras el arresto de la mujer, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que suministren cualquier información que tengan relacionada con Gómez o la red de prostitución, y pidió a quienes hayan sido víctima de la proxeneta que la denuncien.

Para tales propósitos, pueden llamar al FBI al 1-800-CALL-FBI, y cabe advertir que la información suministrada será tratada con confidencialidad y el estatus migratorio de las víctimas no se utilizará en su contra.

El periódico El Diario NY también hizo mención de la noticia y aseguró que la presunta traficante sexual, Ysenni Gómez, tiene 39 años.