Anthony Fauci asegura que habrá vacunas para todos en EE.UU. en abril

El principal epidemiólogo del Gobierno de los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, aseguró este jueves 11 de febrero, que en el mes de abril todas las personas que residen en el país norteamericano, gracias a la aceleración, producción y mejoras en la distribución de la vacuna contra el virus del Covid-19, podrían recibir la inyección de la misma, señalando que la inmunidad de rebaño podría lograrse para “finales de verano” del presente año 2021.

“Cuando lleguemos al mes de abril (…) será temporada abierta, en el sentido de que virtualmente todo el mundo de cualquier categoría podría ser vacunado”, explicó Anthony Fauci en una entrevista en el programa televisivo Today de la cadena NBC, en declaraciones citadas por Viveusa.com

El jefe del equipo de asesores médicos de la Casa Blanca, Anthony Fauci, pronosticó que habrá “vacunas para todos”, en el próximo mes de abril y que el proceso de inmunización se acelerará en los próximos meses, añadiendo que esto se logrará gracias a que además de ser aprobadas las vacunas de Pfizer y Moderna, se busca la probable aprobación de una tercera vacuna.

Cuando llegue abril, casi todos y cualquiera en cualquier categoría podrá empezar a vacunarse”, subrayó el doctor. No obstante, Fauci advirtió que tomará “varios meses más” para vacunar a todos los adultos, pero pronosticó que se puede lograr la inmunidad colectiva para finales del verano 2021 en el país, de acuerdo a Diariolasamericas.com

“By the time we get to April, that will be what I would call open season,” Dr. Anthony Fauci says about the timeline for vaccination availability for all groups to begin getting shots. pic.twitter.com/BMGD3YSVex

— TODAY (@TODAYshow) February 11, 2021