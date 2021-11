Fauci lanza advertencia para fiesta de Thanksgiving: ¿Qué recomendación dio?

Desde que comenzó la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos, el Dr. Anthony Fauci se ha convertido en la voz más escuchada sobre asuntos relacionados con la enfermedad que puso en jaque a todo el mundo.

Y faltando solo unos días para que se celebre la fiesta de Thanksgiving, o Acción de Gracias, como se le conoce en español, el experto epidemiólogo de la Casa Blanca dio un parte de tranquilidad a quienes se preguntan si, dadas las condiciones actuales del virus, es seguro festejar en familia sin uso de máscaras, pero al mismo tiempo lanzó una seria advertencia.

El médico recalcó que el parte positivo no es para todos, sino para aquellas personas que están ya completamente vacunadas contra el COVID-19, quienes pueden decir “adiós” a los tapabocas y abrazar y celebrar sin temores, siempre y cuando todos los que lo rodean estén en las mismas condiciones de inmunización.





Dr. Fauci gives the 'OK' to enjoy the holiday's if you're fully vaccinated Doctor Anthony Fauci is giving people the green light to ditch your masks and enjoy the holiday season indoors with family and friends, if you're fully vaccinated. 2021-11-22T03:20:23Z

“Eso es lo que voy a hacer yo con mi familia”, aseguró Fauci, en diálogo con CNN.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas conversó con la periodista Dana Bash en el programa “State of the Union”, y allí recalcó que esa tranquilidad para festejar en familia y rodeados de los seres queridos de manera segura, solamente podrán tenerla quienes estén vacunados, pues aquellos que no se han inmunizado pueden correr riesgo y generar riesgos de contagios a otros.





Dr. Fauci On Thanksgiving, Boosters & Wuhan Research | The Mehdi Hasan Show With Thanksgiving a week away, the U.S. is set to recommend booster shots for all. With cases on the rise again, why did it take so long? Mehdi chats with Dr. Anthony Fauci about this and more. Zerlina.: Incisive and timely coverage of politics and current events, through in-depth conversations that unpack the latest developments… 2021-11-19T02:15:00Z

Por ello Fauci fue claro en advertir que si una persona no conoce el estatus de vacunación de todos los miembros con los que se va a reunir, es mejor tener precauciones y usar máscara.

La clave de oro, según el epidemiólogo es la vacuna, y aprovechó para enviar nuevamente el mensaje de que si los estadounidenses quieren sentirse más relajados en medidas de protección, lo único que funciona es ponerse las dosis disponibles.

“Vacúnese y podrá disfrutar de las fiestas con mucha facilidad. Y si no está vacunado, tenga cuidado”, dijo Fauci, quien recomendó a quienes no están vacunados y van a compartir con su familia o amigos en grupos grandes, que como acto de responsabilidad chequeé su estatus de COVID.





Miles quedan sin empleo en Nueva York por rechazar la vacuna | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. La red médica privada más grande de Nueva York tuvo que despedir a sus empleados de 23 hospitales que rechazaron la vacuna contra el coronavirus. En su comunicado afirmaron que su prioridad es servirle a la comunidad y proteger a sus pacientes. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias… 2021-10-05T12:14:35Z

“Hágase la prueba si necesita hacerse la prueba cuando estén juntos, pero eso no sustituye a la vacunación. Vacúnese y podrá seguir disfrutando de las interacciones con su familia y otras personas”, enfatizó el experto.

Las advertencias de Fauci se dan justo cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron que a estas alturas tan solo el 59% de la población total que califica para vacunas lo ha hehco, lo que representa unos 196 millones de personas, mientras que unos 83 millones ni siquiera tienen una dosis.