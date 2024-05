¿Dónde fue hallado el cuerpo sin vida de Farruko Pop?

El pasado sábado 25 de mayo de 2024, y luego de estar desaparecido durante cinco días, el cuerpo del cantante y creador de contenido indígena Jorge Sebastián Pop Chocoj, mejor conocido como Farruko Pop, fue hallado dentro de una fosa clandestina de un área abandonada del norte de Guatemala, reconocida por los altos índices de violencia y de pandillas, según reportó NTN24.

El Ministerio Público (Fiscalía), informó que los restos mortales del joven fueron encontrados dos metros bajo tierra, envueltos en una sábana, y tras inspección a cadáver peritos forenses determinaron señales de muerte violenta y estrangulamiento.

¿Por qué asesinaron a Farruko Pop?

De acuerdo con Prensa Libre, dentro de las teorías que manejan investigadores del caso se cree que hay una mujer involucrada que podría tener implicación en el Barrio 18.

“La fiscalía trabaja sobre diversas líneas de investigación con la finalidad de establecer cuál fue la motivación de la víctima para movilizarse hasta dicho lugar”, indicó el ente investigador.

Farruko Pop fue visto por última vez en zona 1 donde abordó un taxi que lo trasladó a un centro comercial de la zona 18. Ahí se subió a un mototaxi que lo llevó hasta El Limón, esto fue dado a conocer por el MP luego de análisis de vídeos que mostraron las rutas que siguió.

Presuntamente se cree que la mujer lo habría contratado para dar un show y que fue asesinado luego del espectáculo por miembros de la pandilla.

Se cree que en el domicilio en el que fue encontrado es el mismo donde dio el espectáculo, vio las armas y demás indicios encontrados y los presentes lo atacaron para asegurarse que el creador de contenido no comentara a nadie lo visto, indicó una fuente cercana al caso. Además, indican que posiblemente no se trate de un secuestro debido a que no se hizo solicitud de rescate. Por el momento el caso sigue a cargo de la Fiscalía contra Secuestros, según Tv Azteca Guatemala.

¿Qué esconde la zona 18?

La colonia el Limón, en la zona 18 de Guatemala, donde fue encontrado el cadáver de Farruko Pop es una de las zonas más pobladas y deprimidas de la ciudad, para los investigadores “antipandillas” este lugar es conocido como la “zona máster” y uno de los territorios en que opera la pandilla “Mara 18” surgida en Los Ángeles, Estados Unidos hace ya más de 40 años.

Aquí la vecindad es testigo de los actos delictivos de estos grupos, pero todos evitan hablar del tema. “Uno se acostumbra a no meterse en nada ni con nadie, es como una regla de supervivencia”, aseguró Alex, como se hizo llamar este habitante de la zona por motivos de seguridad.

Por su parte, de acuerdo con Ficcion, bajo ese acuerdo tácito de silencio se comprende que sean pocas las personas quienes se animen a hablar de sus temores, de los riesgos que enfrentan y las ausencias de sus muertos.

En la zona 18 se ha hecho común que cuerpos de personas, sobre todo de mujeres sean encontrados enterrados en viviendas abandonadas del lugar.

El 11 de abril pasado el cuerpo de una mujer no identificada fue encontrada en el sitio, y en enero del 2023, el cadáver de una niña de siete años fue encontrado sepultado en La Selva, Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva. El caso más estremecedor de fosa común se presentó el 15 de diciembre de 2022 cuando en una casa abandonada en Lomas de Santa Faz, fueron hallados los cuerpos sepultados de siete mujeres que habían sido dadas por desaparecidas.

