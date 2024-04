Cuerpo de turista canadiense fallecido en Cuba fue encontrado en Rusia

Una familia canadiense que estaba de vacaciones en la isla de Cuba sufre además de la perdida de uno de sus integrantes de la familia, el hecho de que el cuerpo repatriado haya sido confundido con el de otra persona.

Farah Allah Jarjour, canadiense de origen sirio y padre de familia de 68 años de edad, que disfrutaba de sus vacaciones al lado de sus hijos Miriam Jarjour, Karam Jarjour y demás familiares, estaba el pasado 22 de marzo en aguas caribeñas de Varadero, Cuba, cuando un ataque cardiaco lo sorprendió mientras nadaba.

Escuché a mi hermana gritar: “¡Karam! ¡Karam! ¡Karam, ven a ayudarme!” y la vi en el mar y a mi padre flotando en el agua, dijo Jarjour, sentado junto a ella en la casa de sus padres en la ciudad de Laval, en la provincia de Quebec, en Canadá.

Según la familia de Faraj Allah Jarjour, el cuerpo del sexagenario fue sacado de las aguas, pero Faraj Allah Jarjour no tuvo asistencia medica pues la playa carecía de una instalación sanitaria que pudiera atender la emergencia. Narran que el cuerpo de su padre solo fue colocado en una silla y cubierto con una toalla, y en donde permaneció cerca de ocho horas y a altas temperaturas a la espera del levantamiento de cadáver.

Jarjour indicó que luego del terrible suceso no supo que paso con el cadáver de Faraj Allah Jarjour, y que solo se dedicó a recibir los instructivos para hacer las diligencias que el consulado canadiense solicitaba para poder llevar a su padre de regreso a Quebec.

Dijo que pago $10.000 dólares canadienses (7.300 dólares estadounidenses), pero que sin embargo pasado un mes desde su fallecimiento el cuerpo que recibieron en el aeropuerto el pasado fin de semana no correspondía en nada a las características de su padre.

Este cadáver era el de un hombre joven de mas o menos 20 años de edad, con gran cabellera, tatuajes en su cuerpo, y de nacionalidad rusa.

De acuerdo con La Times, Jarjour dijo que el cuerpo del extraño fue enviado a su país, pero que la familia no sabe nada acerca de dónde está su padre.

Cuando Jarjour contactó a las autoridades consulares de Canadá en Cuba, estas culparon a la empresa en la isla que coordina el regreso de los restos. Desde entonces, dice que ha estado enviando correos electrónicos a otros funcionarios del gobierno, incluido su miembro del Parlamento, quien acordó comunicarse con la ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly.

“Honestamente, estoy destrozado”, dijo Jarjour. “Hasta ahora no tenemos respuestas. Estábamos esperando. No sé qué decirte. Hasta el momento no tenemos respuestas”, dijo Jarjour. “¿Dónde está mi papá? Lo que quiero es que alguien me ayude a encontrar a mi padre”, subrayó.

El país de Cuba pide disculpas

El departamento de relaciones exteriores del país caribeño abordó la confusión en las redes sociales el miércoles, calificándolo de “incidente desafortunado”. Bruno Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo que las autoridades cubanas están investigando y estuvo en contacto con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly.

“Transmití mi más sentido pésame y disculpas a familiares y amigos del fallecido”, dijo Rodríguez.

Este miércoles la ministra Mélanie Joly se refirió en las redes sociales sobre este asunto, diciendo que tanto ella como su homólogo cubano “comparten la máxima preocupación por la situación inimaginable” que enfrenta la familia. “Canadá seguirá ayudando a la familia Jarjour hasta que se resuelva esta situación”, dijo

