Familiares del candidato a vicepresidente Tim Walz apoyan a Donald Trump

Aunque no lo creas, ocho familiares de Tim Walz, quien es el compañero de fórmula de la candidata demócrata Kamala Harris, apoyan a Donald Trump. Resulta que en las redes anda dando vueltas una foto de varios familiares de Tim Walz vistiendo camisetas de apoyo hacia Donald Trump. Todos están posando frente a una bandera que dice: “Trump 2024 – Take America Back (Toma a America de regreso). Eso no es todo. Cada uno de los familiares de Tim Walz viste una camiseta que dice “Walz para Trump”.

La imagen, inicialmente compartida por un amigo de la familia, fue publicada más tarde por Charles W. Herbster, ex candidato a gobernador de Nebraska y aliado de Trump. La leyenda de Herbster, “La familia de Tim Walz en Nebraska quiere que sepas algo”, amplificó aún más el impacto de la imagen en los círculos que apoyan a Trump. El expresidente lo volvió a compartir más tarde en su perfil de Truth Social.

🚨 BREAKING: The *entire* family of Kamala Harris running mate Tim Walz just endorsed TRUMP. This is the greatest troll of the 2024 election 🤣 pic.twitter.com/579a7iPLBp — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 4, 2024

Según Herbster, los miembros de la familia en la foto están relacionados con el candidato a la vicepresidencia Tim Walz por parte de su abuelo.

President Trump: “Thank you very much, Jeff. It is a Great Honor to have your Endorsement. I look forward to meeting you soon!” 💥 Boom! Walz's for Trump! pic.twitter.com/AFw5k5viVA — AJ Huber (@Huberton) September 4, 2024

¿La foto es real?

Por otro lado, la campaña Harris-Walz no ha emitido ningún comentario oficial. Algunos medios han tratado de contactar la oficina del gobernador para verificar la autenticidad de la fotografía pero no han sido respondidas.

Muchos usuarios en las redes sociales dijeron rápidamente que la imagen es falsa, incluso se dice que ha sido generada por inteligencia artificial. Esa afirmación se vio favorecida por el hecho de que la cuenta de X Parody @realDonParody también compartió una imagen de Trump con seguidores que también vestían camisetas que decían “Walz para TRUMP”.