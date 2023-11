Familia de latinos roba todos dulces de una casa en Halloween [VIDEO]

La noche del día de Halloween que se celebró el pasado martes 31 de octubre en horas de la noche, dejó muchos momentos lindos, donde vimos a muchos niños y adultos con disfraces muy novedosos, cuando salieron a pedir los dulces haciendo el llamado “truco o trato”.

Aunque fue una jornada familiar, un hecho causó gran indignación en las redes sociales, cuando un video se hizo viral, el cual mostraba a una familia de origen latino, llevándose literalmente todos los dulces de una casa ubicada en Texas. Puede ver el video a lo largo de esta publicación.

Video de familia robándose todos los dulces en Halloween causa indignación

Las imágenes que capturó el timbre cámara de la casa del músico Cody Tate, de la conocida banda country Whiskey Myers y publicado por el mismo hombre en su cuenta oficial de Instagram, se hizo viral por el mal comportamiento de esta familia, adultos y niños, guiados por el actuar de los mayores, quienes se llevaron todos los dulces que Tate había puesto en su casa para todos los niños del vecindario.

El hombre dijo en su red social que había puesto una canasta de dulces en la entrada de su casa para que los niños tomaran por su propia voluntad un dulce, debido a que esa misma noche estaba viendo un partido de la Serie Mundial de Beisbol, por lo cual, él no entregaría en persona los caramelos.

De igual manera, el hombre, puso un cartel en inglés que decía “Por favor tome un dulce ¡Feliz Halloween!”, instando a las personas solo llevarse una golosina y así alcanzara para todos los niños que arrimaran a su puerta.

Pero no salió como Cody lo planeó, pues su cámara captó cuando una familia de adultos y entre uatro o cinco niños, llegan corriendo a la entrada de la casa de Tate, muy apurados, a coger todos los dulces puestos en la bandeja y los guardan en sus bolsas.

Una mujer de cabello rubio se ve en el video hablando en español y riéndose de lo que estaban haciendo. Además, uno de los niños dice: “Apúrate, apúrate”.

Aunque la familia mira a la cámara de seguridad, sabiendo que están siendo grabados, continuan como si nada estuviera pasando, hasta que finalmente se van de la casa.

“Y es por eso que no puedes confiar en la gente. Si sabes quién es compártelo. Me imaginé que sucedería pero no a los adultos. Ahora todos los niños que siguen a estas personas no pueden comer dulces”, escribió Cody junto al video.

De inmediato las imágenes se hicieron viral y se trasladaron a otras plataformas como Facebook, X, YouTube y TikTok, en donde los comentarios de la gente no se hicieron esperar, reprochando este tipo de actos.

“Como latino me disculpo, no todos somos así”, escribió una persona.

Otra persona dijo: “No estoy tan molesto por los dulces. Es el terrible ejemplo que estos adultos están dando a esos niños. Comportamiento descarado e irresponsable sin duda”.

“Me extraña que no se hayan llevado el recipiente”, dijo alguien más.

Finalmente, tras lo sucedido Tate publicó en sus historias de Instagram un video de su cámara de seguridad donde se vio a un vecino volviendo a poner una bolsa de dulces en la canasta negra horas después del robo.

“¡Todavía hay gente buena por ahí! ¡El vecino Scott como MVP de Halloween! subtituló el video.

LEER MÁS: Día de los veteranos 2023: ¿Cuándo es?