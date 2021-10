La familia de Colin Powell:  Cinco cosas que necesitas saber

Colin Powell, el primer Secretario de Estado negro, estaba casado y tenía tres hijos. Falleció el lunes 18 de octubre a la edad de 84 años.

“El General Colin L. Powell, ex Secretario de Estado de los EU y Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, falleció esta mañana debido a complicaciones del Covid 19”, anunció su familia en un comunicado en su página oficial de Facebook. “Estaba totalmente vacunado. Nuestro agradecimiento al equipo médico del Walter Reed National Medical Center por su afectuoso trato. Hemos perdido a un excepcional y cariñoso esposo, padre, abuelo y a un gran estadounidense”.

1. Powell nació en Nueva York, sus padres eran inmigrantes jamaiquinos

Powell era hijo de padres jamaiquinos, Maud Arial McCoy y Luther Theophilus Powell, informó CNN. Nació en Harlem y se crió en el sur del Bronx de la Ciudad de Nueva York.

Su padre fue un oficinista de embarques de ascendencia africana y escocesa, de acuerdo a Bloomberg.

McCoy también tenía linaje escocés, según NBC News. En 2004, dicha publicación informó que Powell había recibido un escudo de armas heráldico tras solicitarlo a la corte del Rey de Armas del Lord Lyon.

Había recibido el escudo en nombre de su difunto padre ya que era miembro de la Commonwealth, una vocera le informó a NBC News. Y agregó: “Se pasa a tu heredero para siempre mientras que este tenga tu mismo apellido”.

2. Powell también fue criado por una comunidad de tías y tíos

En diálogo con Grand en 2011, Powell reveló que había crecido en una “comunidad inmigrante”. Le dijo a la publicación que sus familiares se habían mudado desde Jamaica a Nueva York, Canadá, Inglaterra y la Florida.

“Para mí, no fueron sólo mis padres, fue mi grupo extendido de tías y tíos y primos quienes me mantenían a mí y a los niños en juego”, le dijo a la agencia, comparando su crianza con un flíper. Y agregó: “Todos los primos venían de golpe y rebotaban en el fíper contra los lados y las fichas numéricas, saltando sobre los resortes o las bandas de goma de los lados”.

Relató las lecciones que sus tías y tíos compartían, diciéndole a Grand: “Ellos decían, ‘Llegamos aquí sin nada. Tenemos más que nada ahora, pero no tenemos tanto. Y esperamos que a tus hijos les vaya mejor, y no puedes decepcionarnos. Ir o no a la escuela no es elección tuya. Es impensable que la dejes. Eso simplemente no se hace en esta familia’. Mayormente nos decían: ‘Tenemos expectativas respecto a tí, y no avergüences a la familia’”.

Reveló que su hermana se convirtió en maestra mientras que sus primos se convirtieron en “médicos, abogados, odontólogos, ingenieros, conductores de autobús y subterráneo, enfermeros y amas de casa”, con el factor común de que “nadie fracasó”.

3. Powell se casó con su esposa Alma en 1962

Powell estuvo casado con su esposa Alma por 59 años. La conoció y contrajo matrimonio con ella en 1962 tras haberla conocido en una cita a ciegas, de acuerdo a The History Makers.

Descrita por el sitio como una “líder cívica”, Alma fue una defensora de los niños. Según AARP, fundó America’s Promise Alliance conjuntamente con Powell en 1997 y se desempeñó como su presidente.

Asimismo, ocupó un lugar en numerosas juntas directivas, incluyendo el puesto de Vicepresidente de la Comisión Directiva de la Comunidad y Amigos del Kennedy Center para las Artes Escénicas. También fue miembro de la Junta de Consejeros de Facultades y Universidades Históricamente Negras, según su perfil de America’s Promise Alliance.

Su perfil detalla que la nativa de Birmingham, Alabama, se había graduado de la Universidad de Fisk y estudiado en el Emerson College, tras lo cual se convirtió en audióloga para el Boston Guild for the Hard of Hearing.

Alma también escribió dos libros infantiles: “America’s Promise” y “My Little Wagon”.

CBS News reveló que ella también padeció de un caso de COVID-19 post vacunación pero que “respondió bien al tratamiento”.

4. Powell tenía 3 hijos

Powell y Alma tuvieron dos hijas, Linda y Annemarie, y un hijo, Michael.

Según el Chicago Tribune, Alma estaba embarazada cuando Powell fue destinado a Vietnam. “Nuestro hijo, Michael, tenía tres semanas cuando Colin se enteró de que tenía un hijo”, le dijo a la publicación. Y agregó: “Recibió la carta de su madre (dándole la noticia) antes que la mía”.

Michael se convirtió en funcionario público y “se desempeñó como Director de la Comisión Federal de Comunicaciones bajo George W. Bush”, según Reuters.

Ambas de sus hijas trabajan en la industria cinematográfica. Linda es actríz y ha aparecido en programas tales como “Chicago Fire” y “Madam Secretary”. De acuerdo a IMDb, Annemarie es productora y se la conoce por “Soap’s Most Unforgettable Love Stories” y “Walt Disney World’s 25th Anniversary Party”.

Después de que se conociera la noticia de la muerte de su padre, Linda se volcó a Instagram y publicó una foto vieja de su familia. Escribió: “Estos éramos nosotros. Mi desconsolada familia les agradece a todos por sus pensamientos y plegarias”.

5. Powell tenía 4 nietos

Powell y Alma tienen cuatro nietos. Su hijo Michael y su nuera Jane tienen dos hijos: Jeffrey y Bryan. Su hija Annemarie también tiene dos hijos con su marido: Abigail y Patrick.

Tras haber sido nombrado como “uno de los abuelos famosos más sexies de Estados Unidos” por Grand, le dijo a dicha agencia: “¿Si soy un malcriador? Son mis nietos; no tengo que disciplinarlos. Siempre estoy ahí para ellos. No podría estar más orgulloso de ellos”.

Compartió su mirada acerca de ser abuelo, diciendo “los adultos en las vidas de los niños no son sólo los padres si no también la familia extendida” y otros modelos a seguir como “maestros, ministros, rabinos, vecinos”.

“La manera en que los jóvenes realmente determinarán si serán como tú o no no se basa en lo que les dices”, le explicó a Grand. “No son las lecciones que les das. No es lo que les enseñas. Es lo que ven en tí”.

