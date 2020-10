Las expresiones de Kamala Harris a Mike Pence fueron tendencia durante el debate

La senadora Kamala Harris es ya conocida por sus expresiones faciales durante algunos debates. Durante el debate vicepresidencial de la noche del miércoles, muchas personas están hablando sobre las miradas de reojo que le ha dado al vicepresidente Mike Pence durante el debate, en Twitter.

Los comentarios y tweets sobre sus miradas de reojo se apoderaron de Twitter durante el debate. Aquí hay unos ejemplos.

Sus momentos de distracción están siendo comentados en Twitter

Ana Navarro-Cardenas de CNN tuiteó: “Maldita sea. las miradas @KamalaHarris a Mike Pence me está dando vida”.

Damn.@KamalaHarris shading Mike Pence with these looks, is giving me life. pic.twitter.com/2DS7uTnJML — Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) October 8, 2020

Este momento en particular se comparte en todo Twitter.

Aquí hay otro ejemplo.

Kamala’s side eye is my mood for the rest of 2020. pic.twitter.com/fomNLS47TL — Kayla Lynch (@kayla__lynch) October 8, 2020

Una persona describió su mirada de reojo como “eviscerado”.

Algunos internautas dijeron que esos momentos fueron su parte favorita del debate. En Twitter, la espectadora Vanessa Richardson compartió la foto desde otra perspectiva y escribió: “Ver el reflejo de Pence mientras Kamala lo mira de reojo ha sido mi parte favorita”.

Seeing Pence’s reflection while Kamala gives him the side-eye has been my favorite part. #VPDebate2020 pic.twitter.com/2x2KgUsnDR — Vanessa Richardson (@SportsVanessa) October 8, 2020

Uno de los momentos principales de distracción ocurrió cuando Harris dijo: “Solíamos tener un país que creía en la ciencia. Se invirtió en ciencia “.

#VPDebate THE SIDE EYE when @KamalaHarris said "We used to have a country that believed in science. That invested in science" pic.twitter.com/RsYu5o7T5k — Nicole the Pengologist (@Pengologist) October 8, 2020

Algunos compararon sus expresiones de reojo con las expresiones de Michelle Obama.

Kamala’s “are you kidding me?!” face is on par with Michelle’s inauguration side eye. Icons. — not petty (she/her) (@hannahch1ng) October 8, 2020

Otro dijo que podía debatir solo con sus expresiones y miradas

Damn @KamalaHarris could debate with side-eye looks alone — Chi Chi Wu (@ChiChiWu8) October 8, 2020

Otras personas intervinieron compartiendo una historia de sus impactantes expresiones en eventos pasados.

Kamala’s side eye and smirk are simply the best tonight #VPDebate pic.twitter.com/e467Mgy1B9 — Tim Dutton (@TimDutton_) October 8, 2020

Y también nacieron bastantes memes y GIF basados en estos momentos.

“There was a time when our country believed in science” and then the best side eye of the century from @KamalaHarris to Pence #VPDebate2020 pic.twitter.com/9pmm3ZFqnd — John Beale (@jtbeale) October 8, 2020

Kamala Harris’s side eye is a MOOD#Debates2020 pic.twitter.com/VFdiacHAlQ — Richard Sunny (@soleado_ricardo) October 8, 2020

Una persona escribió: “Kamala con el ojo de costado toda la noche. Ella gana solo en expresiones faciales #VPDebates ”

Kamala with the side eye all night. She wins on facial expressions alone #VPDebates pic.twitter.com/rAKvwV0Ezh — The Bravo Mess (@TheBravoMess) October 8, 2020

Alguien incluso cambió el nombre de su cuenta de Twitter y se lo dedicó a su expresión de ojos.

This is now a Kamala's Side Eye stan account until the end of the election. #VPDebate pic.twitter.com/reF1684CPi — Kamala's Side Eye (@ItsTiffanieb) October 8, 2020

Mientras sus expresiones llamaban la atención, otros se preguntaron si Pence tenía conjuntivitis

Pero aunque la gente no puede dejar de hablar de las expresiones de Harris, tampoco dejaron de preguntarse si Pence tenía conjuntivitis.

What’s wrong with Pence’s eye? Anyone else seeing this? You know, pink eye is a sign of Covid-19.#VPDebate pic.twitter.com/aZGGR2VfJH — Lady Liviana 🌊 (@RomulanX) October 8, 2020

Algunos compartieron fotos y se preguntaron si era un síntoma de coronavirus.

I think Mike Pence has pink eye pic.twitter.com/sONwudDbtS — Sarah Burris (@SarahBurris) October 8, 2020

Según WebMD, la conjuntivitis puede ser un síntoma de coronavirus. No se sabe si Pence tenga conjuntivitis. Un estudio de 38 pacientes con Covid-19 encontró que 12 de ellos tenían conjuntivitis. El investigador Dr. Liang Liang dijo: “Algunos pacientes con Covid-19 tienen síntomas oculares, y tal vez nuevos coronavirus están presentes en las secreciones conjuntivales de pacientes con Covid-19”.

Esta es la versión original de Heavy.com.