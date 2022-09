Una expolicía mató a su mamá tras estrangularla en su casa de NY

En un hecho que ha generado conmoción en la ciudad de Nueva York, una expolicía está acusada de haber asesinado a su propia madre.

Así lo reveló el periódico NY Post, donde se aseguró que la expolicía, identificada como Mauri Belarmino, estranguló a su madre, en hechos ocurridos el fin de semana pasado en su casa en Staten Island.

El citado medio informó además que tras cometer el crimen, la exuniformada del NYPD fue arrestada

Retired NYPD cop allegedly strangled elderly mom in SI home

De acuerdo a las autoridades, la expolicía de 40 años, de quien se dijo se desvinculó del NYPD en 2016, presuntamente sostuvo una dura pelea con su mamá, en su residencia de Ramapo Avenue, en el vecindario de Rossville, y luego la ahorcó

La víctima fue identificada como Sherylyn Bailey, de 74 años, y fue encontrada sin signos vitales en la escena del hecho, hasta donde fueron llamados los paramédicos, quienes la declararon muerta.

La policía aseguró que está investigando la muerte como un homicidio por estrangulamiento.

La policía reveló además que la mujer arrestada y su madre tenían un largo historial de peleas y disputas de violencia doméstica, entre ellos uno en junio pasado, cuando se reportó a una mujer “perturbada”.

Sobre la exoficial Belarmino, el NYPD dijo que trabajó en el ferry de Staten Island,

Sobre la mujer asesinada, se mencionó que fue miembro de la junta directiva de Historic Richmond Town.

Asimismo, el Post reseñó que en julio pasado, la exoficial compartió un mensaje de cumpleaños para su madre, donde le decía: “Hemos pasado por eso, pero ella siempre ha estado ahí para mí cuando cuenta. Y quiero estar allí para ella. Heredé algunos de sus sueños, así que conozco el dolor de estar ‘casi allí en términos de ‘grandeza’. Pero ella ya es genial. Ella es asombrosa. Soy muy afortunada de tenerla como mamá. Quiero poder consentirla, y tal vez algún día lo haga. O tal vez reciba un abucheo, eso sería muy lindo”.