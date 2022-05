Cuba: Explosión en el Hotel Saratoga en La Habana deja varios muertos y heridos [VER]

Durante la mañana de este viernes, 6 de mayo de 2022, se presentó una gran explosión en el hotel del lujo Saratoga, ubicado en el centro de La Habana, capital de Cuba, cuando una fuga de gas en la cocina ocasionó el fuerte estallido, que hasta el momento a dejado ocho personas fallecidas, 13 personas desaparecidas y una decena de heridos, según informó el gobierno de la isla.

“Continúan los trabajos de búsqueda y rescate en el hotel, donde todavía es posible que haya personas atrapadas”, publicó una cuenta de Twitter de la presidencia cubana

"No ha sido una bomba ni un atentado, es un lamentable accidente", asegura @DiazCanelB sobre los hechos en el hotel Saratoga. Nuestros hospitales están en función de todos los lesionados y se continúa trabajando en las actividades de rescate. #FuerzaCuba pic.twitter.com/695BeXWYzN — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 6, 2022

La terrible explosión arrasó automóviles y autobuses estacionados que se encontraban frente al elegante Hotel Saratoga en el centro de La Habana vieja, el cual quedó totalmente destruido por el estallido. Unos tres pisos del lujoso y emblemático hotel de la década de 1930, se vino abajo, reduciendo todo a solo escombros, informó CNN. Afortunadamente, según indicó Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, en el hotel no se encontraban turistas, debido a que este, estaba en remodelación y las personas fallecidas eran trabajadores que se encontraban preparando la reapertura del hotel, ya que las autoridades de Turismo tenían previsto abrir de nuevo el el hotel, tras haber permanecido cerrado varios años por la pandemia del COVID-19.

Uno de los sitios que también se vio afectado por la explosión fue el Colegio Concepción Arenal de Cuba. De acuerdo con The New York Times, una profesora, de quien se desconoce su nombre, afirmó que tres estudiantes habían resultado heridos y que de las ventanas del recinto, salieron volando miles de fragmentos de vidrio.

Tras conocerse el terrible accidente, el presidente Miguel Díaz-Canel visitó el lugar donde ocurrió la explosión, junto con el primer ministro Manuel Marrero Cruz, para conocer la magnitud del fatídico evento, y posteriormente se traslado hacia el hospital Hermanos Ameijera, lugar donde han sido trasladas las víctimas para recibir atención de inmediata. Así quedó registrado por medio de fotografías compartidas en Twitter.

"Guapeen ahí, hay que salvar a nuestra gente", dijo @DiazCanelB al director del Hospital Calixto García al concluir su estancia en la institución médica, donde es atendida más de una veintena de pacientes. pic.twitter.com/cxsLUFVGTj — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 6, 2022

Por medio de la misma cuenta de Twitter de la presidencia de Cuba, la cual ha sido el canal de información para conocer lo que ha sucedido minuto a minuto, el director provincial de Salud, Emilio Delgado Iznaga, aseguró que hasta el momento el reporte deja un saldo de ocho personas fallecidas y 30 personas hospitalizadas.

De igual manera, según información de Dallas News, Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, aseguró al medio Granma que unas 13 personas se encuentran desparecidas.

#ÚLTIMAHORA Confirman autoridades al menos 4 muertos y 13 desaparecidos por explosión de hotel Saratoga, emblemático recinto frente al Capitolio de La Habana, en Cuba. Más, en: https://t.co/1AUCIpZbyQ (Video: Cubanet) pic.twitter.com/G533pd8yuh — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 6, 2022

Esto es lo que necesita saber:

Una fuerte explosión sacudió el centro de La Habana el viernes por la mañana

Dallas News informó que un fotógrafo cubano de de The Associated Press, se encontraba caminando por el lugar al momento de la explosión.

Michel Figueroa dijo que “Iba pasando por el frente en ese momento. La explosión me tiró al piso y todavía me duele la cabeza. Me paré, pero todo fue muy rápido”.

En la misma vía, un usuario de Facebook, identificado como Ángel Cuza dijo que un video en vivo grabado por medio de su perfil en esta red social, que “hay mucha gente herida aquí”, mientras mostraba las imágenes de los escombros, el caos y la multitud de espectadores. Además, afirmó que había gente atrapada bajo los escombros.

Publicado por Cuza Angel en Viernes, 6 de mayo de 2022

El Hotel Saratoga, un edificio icónico el cual está ubicado en el centro histórico de La Habana, Cuba, había reabierto sus puertas en el año 2005, siendo un hotel cinco estrellas, que cuenta con un total de 96 habitaciones, bares, restaurantes y una piscina que deja ver vista panorámica espectacular de la ciudad. Asimismo, su diseño neoclásico francés, balcones de hierro forjado, lo cual lo hacen uno de los hoteles más emblemáticos de La Habana, según Dallas News.

“No fue un atentado” – Díaz-Canel

Así el rescate de heridos en la explosión del Hotel Saratoga en La Habana Vieja, en Cuba pic.twitter.com/IQJdWwE8Ju — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 6, 2022

El estremecedor estruendo generó mucha confusión en la comunidad cubana, quienes en algún momento llegaron a pensar que se trataba de un atentado en contra de una de las instalaciones turísticas más destacadas del país. Sin embargo, el presidente Miguel Díaz-Canel, medios oficiales y las autoridades competentes esclarecieron los hechos, asegurando que se trato de un simple accidente, debido a un escape de gas.

“No ha sido una bomba ni un atentado, es un lamentable accidente”, dijo el presidente, Miguel Díaz-Canel, quien visitó el lugar de la explosión.

De igual manera, un testigo dijo al medio Granma, según BBC News, que antes de que ocurriera el lamentable accidente, él vio como “el camión de gas abastecía al hotel las reservas de gas licuado”.

