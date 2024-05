Confirman exilio de Miss Universo, Sheynnis Palacios y su familia

Cuando Sheynnis Palacios, representante de Nicaragua se coronó como la primer Miss Universo del país en el año 2023, lo más esperado para sus connacionales era poder celebrar este triunfo junto con ella con un desfile de recibimiento por las calles de su tierra natal.

Sin embargo desde que la bella y humilde mujer lleva este título, no ha podido regresar a Nicaragua porque el presidente Daniel Ortega le determinó exilio a ella y a toda su familia, de acuerdo con Los Angeles Times.

La noticia la confirmó Anne Jakrajutatip, dueña de la franquicia de “Miss Universe”, quien a través de un post en Instagram escribió que la modelo y reina se encuentra en “exilio indefinido” debido a la política cruel de del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. El mensaje lo reveló el propio día en que muchos países latinoamericanos celebraban el “Día de las Madres”.

“Eres uno de los mayores ejemplos de la niña mariposa con las alas rotas que nunca se rindió ante las malas acciones, irrespetuosas y crueles intenciones de cualquier autoritario. Eres valiente, fuerte e inteligente, pero también muy humilde y trabajas duro para cuidar de tu madre y de toda la familia que ahora están fuera de tu patria. Gracias por honrar mi liderazgo, gestión y dirección de asesoría al punto que ahora me llamas ‘Madre Ana”, escribió.

Un gobierno que no pudo sacar partido al título

“Quiero decirles a todos los nicaragüenses que me están viendo, lo logramos, hicimos historia (…) mi país va a cambiar y se van a abrir muchas puertas”, dijo la Miss en su momento.

Aunque después de la coronación el Gobierno de Ortega y Murillo intentó aproximarse a Sheynnis Palacios a través de su familia, incluso publicando un comunicado de felicitación, la pareja presidencial no logró un acercamiento con la nueva Miss Universo, ni mucho menos sacarle réditos políticos al suceso. Ante ello, empezaron una feroz persecución contra la directora de la franquicia de Miss Universo en Nicaragua, Karen Celebertti. El régimen desterró a la mujer y la acusó de los delitos de “conspiración y traición a la patria”, que implican el despojo de la nacionalidad y confiscación de bienes. Además, el esposo de Celebertti y uno de sus hijos fueron apresados, y luego en enero pasado fueron también desterrados.

Toda esta persecución causó especulaciones sobre lo que también pasaba con la reina y sus familiares quienes hasta hace solo pocas semanas se supo habían salido de Nicaragua solicitando un parole humanitario a los Estados Unidos, según El País.

Una Miss Universo que incomoda al régimen Ortega

De acuerdo con El País, la coronación de Palacios puso en una posición incómoda al régimen sandinista, sobre todo a su aparato propagandístico. Días antes del certamen, Miss Nicaragua fue blanco de ataques en los programas rosas de Canal 13, dirigidos por los hijos de la pareja presidencial. La presentadora Francelyz Sandoval llamó a la joven “Miss Buñuelos”, menospreciando el negocio familiar de la ahora Miss Universo.

Sin embargo, lo que más crispó al oficialismo fue una foto viral en la que se ve a Palacios con banderas azul y blanco junto al cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, participando de las marchas cívicas que se realizaron en el país durante la rebelión de 2018. Comenzaron a llamarla “miss Tranquera”, en referencia a las barricadas levantadas ese año por los manifestantes para protegerse de las incursiones de policías y paramilitares que dejaron un saldo de más de 350 personas asesinadas.

Desde el mismo momento en que Sheynnis Palacios se corono como Mis Universo 2023, Godoy no descartó que fuera blanco de Ortega y sus sequitos por no seguir su corriente política. Reitero el artista que esa victoria no le pertenecía a nadie mas que a ella y a su pueblo.

“Ella representa ahora no solo al pueblo nicaragüense, sino a Centroamérica y al mundo entero. Ha dicho muy claramente que seguirá luchando por los derechos de las mujeres, por la igualdad y los cambios sociales”.

Desde el exilio Godoy señaló, según DW, que la reina logro movilizar a todo un pueblo que necesitaba estallar y expresar libremente lo que sentía. “Ha logrado movilizar de nuevo a nuestro pueblo y romper el silencio impuesto por la dictadura de los Ortega-Murillo. Sin duda alguna, es un respiro y una oxigenación para la vida de los nicaragüenses dentro y fuera de nuestro territorio”.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos