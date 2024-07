¿Cómo murió la estrella de TikTok Eva Evans?

Según TMZ, se ha revelado la causa de la muerte de la estrella de TikTok Eva Evans.

Se suicidó, según TMZ, que informó el 28 de junio que Evans, de 29 años, “murió después de ahorcarse en su apartamento de Nueva York”.

TMZ informó que los socorristas descubrieron a Evans muerta dentro de su apartamento “después de obtener una llave de un amigo que la vio por última vez la mañana anterior”. Evans murió en abril, pero TMZ dio la noticia de la causa oficial de su muerte el 28 de junio.

La hermana de Evans, Lila Baumgardner, confirmó la muerte de Evans en Instagram el 21 de abril y escribió: “Ayer mi familia recibió la noticia de que nuestra dulce, fabulosa, creativa, cariñosa y divertida Eva, mi hermosa hermana, ha muerto”.

La línea gratuita Suicide & Crisis Lifeline está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana (marque al 888-628-9454 para obtener asistencia en español). También puede hablar con un consejero de crisis capacitado en cualquier momento enviando un mensaje de texto con HOME al 741741 para comunicarse con la Línea de texto de crisis.

Según la revista People, Evans creó “Club Rat”, un programa de Amazon Prime que comenzó en TikTok. Su página de TikTok, que todavía está activa, obtuvo más de 14 millones de me gusta.

Según TMZ, los amigos de Evans dijeron a las autoridades que no sabían que ella estaba deprimida o “emocionalmente perturbada”.

Se encontró una nota en el lugar, informó TMZ, pero su contenido no estaba claro.

En Instagram, la publicación de la hermana de Evans continuó: “Después de 24 horas, todavía me encuentro en un ciclo constante de negación y aceptación, así que sé lo increíble y difícil que será procesar esta noticia. Realizaremos una celebración de Eva el próximo martes 23 de abril por la noche en el bajo Manhattan. Por favor envíame un mensaje para que pueda obtener un recuento y compartiré los detalles”.

Y agregó: “Me gustaría tener a Eva aquí ahora para referirme porque ella tendría mejores palabras y sabría decir lo que yo no digo. Seré breve para que podamos planificar los próximos días, pero escucharán mucho más de mí sobre lo mucho que Eva significa para mí y lo diferente que será el mundo sin ella”.

En el sitio web Don’t Mind Me, Evans había compartido el trauma del propio suicidio de su padre. Reveló que su madre la llamó durante la cena de Acción de Gracias para revelarle la noticia.

“Dos días antes del Día de Acción de Gracias de 2018, mi padre se pegó un tiro en la cama de su casa en Carolina del Sur”, escribió en el sitio web. “Su novia llegó a su casa el día de Acción de Gracias y descubrió una nota en la puerta que le decía que no entrara, que llamara a la policía y que él se había pegado un tiro. Dejó atrás a ella, a sus amigos, a su familia y a sus cuatro hijas. Nunca dejará de ser devastador”.

La “carta” continúa:

Septiembre es el mes de la concientización sobre el suicidio… y veo a mucha gente diciendo cosas como “comunícate con tus amigos y conócelos”. Asegúrate de que se sientan amados”. Claro, sí, por favor hazlo. Porque todos queremos y necesitamos amor. Sin embargo, no creo que esto vaya a salvar vidas.

Mi papá comenzó a amenazarme con suicidarme cuando tenía 7 años. Mi infancia fue una ansiedad constante, trabajando a toda marcha para tratar de mantenerlo VIVO y hacerlo sentir amado. Mi padre no dejó atrás a un montón de personas que lo amaban porque él no sabía que lo amaban. Mi padre se suicidó porque no tenía idea de cómo amarse a sí mismo. No tenía las herramientas que necesitaba para manejar a sus demonios, así que les disparó.