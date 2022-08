Ethan Blair Miller autor del tiroteo en Oregon: ¿Qué publicaba en redes sociales?

Ethan Blair Miller, el tirador activo que mató a dos personas el 28 de agosto en una tienda de comestibles Safeway en Bend, Oregón, dejó un voluminoso diario lleno de ira que indicaba que inicialmente estaba planeando un tiroteo en la escuela.

En el manifiesto, que abarcó varias entradas y días, y algunos de los cuales puede leer más adelante en este artículo, Miller expresó su fascinación por el tiroteo en la escuela de Columbine, se enfureció contra su antigua escuela y la sociedad en general, y culpó al aislamiento por el COVID-19. restricciones para enviarlo al límite. También declaró abiertamente que era “malvado”.

La portavoz de la policía de Bend, Sheila Miller, identificó al tirador como Ethan Blair Miller, de 20 años, de Bend, y las dos víctimas como Glenn Edward Bennett, un comprador, y Donald Ray Surrett Jr., un empleado que trató de desarmar al pistolero. Bennett, de 84 años, de Bend, recibió un disparo cerca de la entrada de la tienda, dijo. Surrett, de 66 años, de Bend, recibió un disparo en la parte trasera de la tienda, en la sección de productos agrícolas.

“Surrett se enfrentó al tirador, intentó desarmarlo y muy bien pudo haber evitado más muertes”, dijo Miller, portavoz de la policía. “Señor. Surrett actuó heroicamente durante este terrible incidente”. Otras dos personas sufrieron heridas que no pusieron en peligro su vida. Puedes leer más sobre las víctimas aquí. Ambos eran veteranos militares.

Los oficiales respondieron a la tienda en el área del Centro Comercial The Forum el domingo 28 de agosto de 2022 por la noche, según la policía.

Las entradas del diario, que se publicaron en Wattpad antes de ser eliminadas, revelan una mente perturbada.

“Soy un psicópata malvado, sediento de sangre”, escribió en una entrada de diario en Wattpad revisada y guardada por Heavy antes de que fuera eliminada. La página se llama la “espiral descendente de Ethan Miller”. El pistolero también publicó en Instagram fotos de sí mismo con armas.

“Bueno, esto es todo”, decía otra publicación en el manifiesto. “Hoy es el día que muero”.

Miller escribió que planeaba ser un tirador escolar y fue influenciado por Columbine, pero no pudo esperar más, y así fue como terminó en el Safeway. Dejó voluminosas cuentas de redes sociales, incluidos videos y fotos que lo mostraban con armas y disparando.

Miller no tenía antecedentes penales y las autoridades no se enteraron de sus escritos hasta después del tiroteo masivo, dijo Sheila Miller. Ella dijo que la policía estaba investigando cómo Ethan Miller adquirió las armas.

En el manifiesto, Miller criticó la “histeria” de COVID-19 por parte del gobierno y culpó al aislamiento y la soledad por el tiroteo masivo.

“Si estás leyendo esto, definitivamente estoy MUERTO y acabo de cometer una ‘TRAGEDIA NACIONAL’. He dejado este diario para todos los investigadores, medios, detectives de Internet, etc. pero lo más importante es que esto es para MUY POCOS gente que realmente me importa y quiero entender por qué y cómo sucedió esto para que puedan estar en paz. Voy a explicárselo todo para que al final de todo esto entiendan por qué hice lo que hice. Lo que verá aquí es la documentación y descripción de los Meses, Semanas, Días desde Hoy hasta La Masacre.

Bueno, entonces supongo que debería contarles un poco sobre mí, ¿sí? No hay mucho que sea digno de mención y la mayoría de las cosas sobre mi nacimiento y mis primeros años (Ahhhh, cuando las cosas eran mucho más simples) serán bastante fáciles de encontrar. He cambiado MUCHO desde entonces, obviamente lol. Los cambios reales comenzaron hace poco más de dos años cuando COVID comenzó a convertirse en algo global. Dios, eso todavía me jode.

Todavía no puedo creer que el mundo entero haya caído en eso. El virus en sí era real y mortal, pero en lugar de encontrar una solución real al problema, ellos (es decir, el GOBIERNO tiránico de los EE. UU.) UTILIZARON el problema para crear histeria masiva y pánico entre nosotros (es decir, la gente de AMÉRICA) y luego forzaron en aislamiento y soledad por una cantidad SIGNIFICATIVA de tiempo.

Todavía no he sido capaz de salir de ese estado. A pesar de los numerosos intentos de volver a las MMA, que todavía amo tanto y siempre lo haré, a pesar de los numerosos intentos de nuevos trabajos, a pesar de los numerosos intentos de encontrar el amor una vez más, a pesar de los numerosos intentos de socializar y tratar de hacer nuevas amistades, han demostrado fútil. Así que ahora estamos aquí. Espero que este diario pueda darles a todos una sensación de paz y cierre. Pero el mundo ha hecho que esto suceda. Soy responsable de esto, pero me convirtieron en un monstruo. Creé esta tragedia. Pero la Sociedad me creó.