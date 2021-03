Vídeo capta caída de estudiantes desde un balcón en Bolivia [VIDEO]

Un impactante vídeo muestra a estudiantes universitarios bolivianos mientras caen de un balcón que colapsó, terminando en la muerte de al menos siete estudiantes en el piso de abajo.

De acuerdo con Fox News, los estudiantes cayeron cuatro pisos al suelo después de que se rompió una barandilla de metal. La tragedia ocurrió en un edificio universitario. A continuación puede ver el vídeo, pero tenga en cuenta que es muy perturbador porque muestra el colapso de la baranda y luego a los estudiantes tirados en el piso de abajo.

En un espantoso y dramático momento, uno de los estudiantes colgó del borde, casi cayéndose, pero otro estudiante lo puso a salvo.

TERRIBLE (IMÁGENES FUERTES)

Esta mañana, en Bolivia, estudiantes caen al vacío después de que un barandal colapsara en una Universidad tras una asamblea que terminó en gritos y empujones.

Hay al menos 3 muertos y 5 lesionados graves. pic.twitter.com/48HW3Jc7c4 — Débora Estrella (@Deb_Estrella) March 2, 2021

Esto es lo que necesitas saber:

Los estudiantes se reunieron para asistir a una asamblea, según reportes

Reuters dio a conocer que algunos estudiantes murieron en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), cerca de La Paz, Bolivia. La agencia de noticias informó que los estudiantes se habían reunido para una asamblea en el edificio de servicios financieros de la universidad.

El Ministro de Salud, Jayson Auza, dijo que “siete han muerto y cinco se encuentran en estado crítico, alguno de ellos estabilizados”, según Fox News.

Fox informó que las autoridades han abierto una investigación sobre la muerte de los estudiantes que tenían entre 19 y 27 años de edad.

Eju!, un sitio web en español, reportó que el Comandante General de la Policía, Johnny Aguilera Montecinos, informó que se pedirá declaraciones a los responsables del área “para ayudar a establecer las causas que llevaron a la concentración masiva de los estudiantes universitarios”. Él dijo que se están obteniendo vídeos de vigilancia.

El sitio web también informó que hubo una “disputa” esa mañana “entre dos frentes que habían asistido a una reunión informativa en un centro interno de estudiantes”, pero no aclaró de qué se trataba. Los funcionarios de la universidad dijeron a las autoridades que no autorizaron la reunión; la universidad está pagando los servicios funerales y hospitalarios de las víctimas, según Eju!. El motivo de la convocatoria a la reunión no ha sido revelado.

Más estudiantes resultaron heridos

At least seven university students fall to death in Bolivia https://t.co/oRpKGQL3mi pic.twitter.com/mR5SB8i9qu — Al Jazeera News (@AJENews) March 3, 2021

Trágicamente, más estudiantes también resultaron heridos. Según Al-Jazeera, otros cinco estudiantes resultaron heridos en la tragedia además de los que murieron.

El sitio web de noticias informó que los estudiantes estaban intentando ingresar al salón para la asamblea cuando se rompió la barandilla. El piso de abajo era de concreto y algunos estudiantes intentaron agarrar a otros estudiantes para evitar que cayeran al vacío.

Un comandante de la policía le dijo a Eju! que “11 personas cayeron desde una altura de 16.7 metros. De este número, 7 perdieron la vida”. El sitio web informó que los funcionarios de la universidad están cooperando con la policía en la investigación de las trágicas muertes.

Las autoridades aún no han dado a conocer los nombres de las víctimas. La causa de la falla de la barandilla tampoco se ha revelado, aunque el vídeo muestra una gran cantidad de personas empujándose contra la barandilla antes de que se rompa repentinamente, enviando a los estudiantes por el costado.

Un comandante de la policía dijo que la causa de muerte se debió a un “trauma múltiple”, según The New York Post.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.