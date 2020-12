Estrella de Belén 2020: Dónder ver a Júpiter y Saturno – LIVE STREAM

Este 21 de diciembre es un día especial. Si eres fan de los fenómenos naturales, hoy podrás ver a la famosa estrella de belén, la cual solamente se la ve cada 20 años. En realidad se trata de los planetas Jupiter y Saturno, ambos brillaran muy cerca de la tierra y se mezclaran con las constelaciones. Al punto que parecerá ver la gran estrella de belén desde la tierra. “En la noche del 21 de diciembre, se verán como un planeta doble, separados solo por una quinta parte del diámetro de la luna llena”, dijo Hartigan a los medios. “Para la mayoría de telescopios, cada planeta y varias de sus lunas más grandes serán visibles en el mismo campo de visión esa noche”.

Si bien estos dos planetas pueden parecer cercanos, todavía están separados por 450 millones de millas, según la NASA. Si te interesa ver el fenómeno encuentra un lugar despejado para poder disfrutar del show en la noche más larga del año. Si te preguntas porque es la más larga, pues resulta que este 21 de diciembre empieza oficialmente el invierno.

Este fenómeno podrá ser visto en diferentes lugares de la tierra. Por lo que muchos desean tener el cielo despejado porque la conjunción será visible en todo el mundo, con la mejor perspectiva para aquellos cerca del Ecuador. “Cuanto más al norte esté un espectador, menos tiempo tendrá para vislumbrar la conjunción antes de que los planetas se hundan bajo el horizonte”, dijo Hartigan a NASA.

Los planetas serán lo suficientemente brillantes como para ser vistos en el crepúsculo, que puede ser el mejor momento para que muchos espectadores estadounidenses observen la conjunción. “Para cuando los cielos estén completamente oscuros en Houston, por ejemplo, la conjunción estará a solo 9 grados sobre el horizonte”, dijo Hartigan. “Ver eso sería manejable si el clima coopera y tiene una vista despejada hacia el suroeste”.

La Estrella de Belén 2020, en Nueva York y Londres

Si estás en Nueva York o Londres, o en esas latitudes, intenta detectar la conjunción justo después del atardecer. Esperar una hora después de que se ponga el sol solo acercará los planetas al horizonte, haciéndolos más difíciles de detectar.

Las mejores condiciones para ver este evento astronómico incluirán un horizonte claro al suroeste y sin nubes bajas en la distancia, dijo Hartigan. Los binoculares o un telescopio pueden ayudarlo a distinguir los planetas. Un telescopio permitiría ver los anillos de Saturno y las lunas más brillantes de ambos planetas, dijo.

El meteorólogo de CNN, Gene Norman, dijo que según el último pronóstico de nubosidad, la visualización óptima en Estados Unidos sería en el sur, las llanuras y el suroeste. En el noreste, la nubosidad variable podría hacer posible que algunos vean la conjunción de Jupiter y Saturno. Sin embargo, las nubes persistentes en el noroeste del Pacífico se pondrán difíciles allí, junto con un pronóstico de mezcla de lluvia/nieve.

Júpiter será fácil de encontrar en el cielo y sus cuatro lunas

Júpiter aparecerá más brillante y será fácilmente visible. Saturno será un poco más débil y aparecerá un poco arriba y a la izquierda de Júpiter. El 21 de diciembre, Júpiter superará a Saturno y cambiarán lugares en el cielo.

“El 21 de diciembre, el sol se esconderá alrededor de las 4:30 p.m.. Después de eso, empieza la carrera: el cielo debe oscurecerse lo suficiente para ver a Júpiter y Saturno antes de que se pongan también, alrededor de las 6:45”, dijo Walter Freeman. profesor asistente en el departamento de física de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Syracuse en Nueva York.

“Es probable que Júpiter y Saturno se destaquen del resplandor del crepúsculo a partir de las 5:00 o las 5:15. Con binoculares, un telescopio o un teleobjetivo de 500 (milímetros) de distancia focal o más, es posible que también puedas ver la cuatro lunas más grandes de Júpiter.

Lo cierto es que no hay mejor manera de celebrar la noche más larga del año que contemplando las estrellas. Así que si estás planeando una noche de observación de estrellas en el solsticio, comienza admirando los planetas más grandes antes de que se escondan”.

Pero si pierdes la oportunidad de ver este fenómeno, lo podrás ver hasta el 15 de marzo de 2080, y no de nuevo hasta después de las 2400.