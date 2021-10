Estatua de George Floyd fue vandalizada en New York

De nuevo, la estatua en honor a George Floyd, ubicada en el parque Unión Square de la ciudad de Nueva York, fue vandalizada el domingo 3 de octubre, según informó la policía local.

El reporte que dieron las autoridades, señala que un hombre no identificado, a bordo de una patineta fue captado en la mañana del 3 de octubre por las cámaras de seguridad del lugar, cuando al pasar por la estatua, arrojo pintura sobre esta, para después emprender la huida.

#4Oct Una estatua de George Floyd en Union Square, New York City, fue vandalizada por un sujeto con pintura blanca a plena luz del día, poco tiempo después de su inauguración. El Departamento de Policía de New York se encuentra en la búsqueda del sospechoso. #TVV 📷Cortesía pic.twitter.com/uVSYaxVZnX — TVV Noticias (@TVVnoticias) October 4, 2021

Según un portavoz indicó a New York Post, citado por El Confidencial, que las imágenes muestran cómo el hombre se agacha detrás del monumento y juguetea con algo en su mochila a las diez de la mañana. Después de ‘ensuciar’ la estatua, el individuo se va alejando con su monopatín mientras arroja el bote de pintura sobre el busto de Floyd.

Cabe señalar que la obra, solo hacia tres días había sido inaugurada en Unión Square, Nueva York, y junto a ella estaban expuestas también la del legislador John Lewis y Breonna Taylor, una mujer de Louisville, asesinada a manos de la policía el año pasado, las cuales no fueron vandalizadas.

El hermano de Floyd, Terrence Floyd estuvo presente en la inauguración de la exposición el pasado jueves, donde se dirigió al público diciendo que extrañaba a su hermano, calificando su asesinato como “la gota que derramó el vaso”.

Vandalizan estatua de George Floyd en Union Square Park, a unas horas de ser presentada al público pic.twitter.com/U1HY6IjDn2 — Janosik García (@Janosikgarciaz) October 3, 2021

“Respiremos hondo. Lo que estoy haciendo en realidad es por mi hermano, porque él ya no puede hacerlo. No tuvo la oportunidad de hacerlo. Y eso es lo que todo el mundo tiene que entender, y quiero que sepas que no pierdas el aliento. Cada, cada respiración que respiras. No lo desperdicien”, dijo Terrence Floyd, quien agregó:” Vamos a hacer esto y amar, la paz y la unidad, y vamos a seguir sanando juntos”.

No es la primera vez que esto ocurre

Nuevamente vandalizan estatua de George Floyd en Nueva York

https://t.co/IXPw9iBxNp pic.twitter.com/vp8jqkfUvb — El Horizonte (@ElHorizontemx) October 4, 2021

El acto vandálico de este domingo no es el primero que se registra en contra de la estatua en honor a Floyd. De hecho, cinco días después de que fuera develada durante el feriado de Juneteenth, día de la emancipación de los esclavos en Estados Unidos, en Flatbush Avenue, Brooklyn, el monumento fue rociado con pintura, y se inscribió en ella un supuesto logo de un grupo supremacista blanco.

La estatua fue limpiada por miembros del grupo que se encargó de su instalación, y finalmente en el mes de julio uno de los hermanos de Floyd junto a residentes locales se hicieron presentes en el lugar para el respectivo traslado de la estatua a la ciudad de Nueva York.

La exposición

En Unión Square, el pasado 30 de septiembre, se revelaron tres estatuas épicas en representación de los derechos civiles de la comunidad negra fallecidos a manos de la autoridad.

Con el título de SeeInJustice, las tres estatuas retratan a George Floyd Breonna Taylor, y John Lewis.

De acuerdo con Prensa Latina, ‘Seeinjustice’, se abrió al público el viernes. El periódico The New York Times reseñó que las estatuas -cada una de casi dos metros de altura y con un peso aproximado de mil libras- están hechas de 200 capas de madera contrachapada de caoba africana recubierta con pintura metálica de bronce.

La muestra, realizada por el artista Chris Carnabuci, de 57 años, se inspiró en los acontecimientos que tuvieron lugar en 2020, según Confront Art, una organización que vincula a los artistas con causas de justicia social para crear arte público.

El año pasado, los Estados Unidos fue escenario de las mayores protestas en décadas a favor de la justicia racial y contra la brutalidad policial en respuesta a las muertes de Floyd y Taylor. Lewis, destacado defensor de los derechos civiles, quien fue herido por la policía durante las protestas del ‘Domingo Sangriento’ de 1965 en Alabama, partió físicamente el 17 de julio de 2020.

En un comunicado, Confront Art dijo que la serie ‘pretende honrar las vidas y los mensajes actuales a través del arte, uniendo a tres personas icónicas’. El grupo también subrayó que la exposición se instaló en Unión Square porque la zona ‘ha protegido históricamente el derecho a la libertad de expresión y de manifestación’.

Una escultura de George Floyd fue vandalizada con pintura en la zona de Union Square en Manhattan. La escultura hace parte de una nueva exhibición junto a otras dos figuras: John Lewis y Breonna Taylor.https://t.co/5K5JgvP3p3 — Telemundo 47 (@Telemundo47) October 3, 2021

Las estatuas, que llevan los nombres de ‘Floyd’, ‘Breonna’ y ‘John Lewis’, estarán expuestas allí hasta el 30 de octubre y después las llevarán a diferentes ciudades del país. Una vez finalizada la gira, las obras se subastarán y los beneficios se destinarán a organizaciones benéficas.

“En Confront, nuestra misión es muy simple: es crear arte público asombroso y gratuito que sea envolvente, que pueda inspirar y que pueda promover causas de justicia social y tal vez conectarnos y acercarnos más. Por lo tanto, estamos orgullosos de presentar nuestra primera instalación”, dijo Andrew Cohen.

Las autoridades aún no proporcionan información sobre quiénes podrían ser los responsables del acto vandálico. #NYPD #Manhattan #ConfrontArt https://t.co/QuOSovMu8J — NY1 Noticias (@NY1noticias) October 4, 2021

Entre tanto, el vicealcalde Phillip Thompson se refirió a la inauguración de la obra, expresando palabras de elogio a la familia Floyd, por la forma como actuó después de su infame asesinato.

“Debo decir que como afroamericano, la forma en que la familia Floyd lidió con el asesinato de George Floyd es de gracia y de tanta dignidad, nunca dijeron que se trataba solo de su familia. Dijeron que se trata de todos nosotros. Tocó los corazones de todos los negros en Estados Unidos, pero creo que toca los corazones de muchas más personas en todo el mundo, y gracias por eso ”, dijo Thompson. “Estas hermosas estatuas realmente representan nuestra lucha por la libertad de los negros, por las cosas que se supone que Estados Unidos debe defender”, concluyó.

