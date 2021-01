Estados Unidos detecta dos nuevas variantes del coronavirus

Una serie de científicos estadounidenses han identificado dos variantes del SARS-CoV-2 las cuales podrían ser más contagiosas que la cepa que ha aparecido en el Reino Unido. De acuerdo a un estudio preliminar, los investigadores anunciaron este miércoles 13 de enero, que una de las dos variantes fue encontrada en Columbus, Ohio, la cual parece haberse originado en territorio de los Estados Unidos, por lo que descartó la posibilidad de que fueron importadas de otros países. Además,al igual que la variante de Gran Bretaña, esta nueva mutación de Estados Unidos parece hacer que Covid-19 sea más contagioso.

“Sabemos que este cambio no provino de las ramas del virus del Reino Unido o Sudáfrica”. Afirmaron los investigadores.

Según un comunicado de la Universidad Estatal de Ohio Wexner Medical Center, una de las variantes ha sido denominada como “cepa Columbus”, la cual contiene tres mutaciones genéticas, que, por primera vez, han sido detectadas juntas, y no habían sido inidentificadas en el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19.

La nueva variante “de Columbus tiene la base genética de casos similares que hemos estudiado, pero presenta tres mutaciones que significarían una evolución muy importante”, aseguró el profesor de patologías de la Universidad de Ohio State , Dan Jones, uno de los investigadores participante en el estudio.

"Researchers in Ohio said Wednesday that they’ve discovered two new variants of the coronavirus that likely originated in the U.S. — one of which quickly became the dominant strain in Columbus." https://t.co/J2Yj2EiX6a — Rich Duszak, MD (@RichDuszak) January 14, 2021

¿Cómo ha sido denominada esta variante?

Esta nueva cepa de coronavirus ha sido denominada como COH.20G/501Y y de acuerdo al profesor Dan Jones, esta se convirtió rápidamente en la variante dominante del coronavirus en Columbus, Ohio, durante un período de tres semanas desde finales de diciembre de 2020 hasta principios de enero de 2021.

“Esta nueva variante ha incrementado la transmisibilidad del coronavirus, comparada con variantes padres”, dijo el Dr. Dan Jones. Además, el experto aseguró que las medidas que se han tomado, como la de restringir el desplazamiento, no serán suficientes para prevenir la extensión de esta nueva variante.

El Dr. Bruce Vanderhoff, director médico del Departamento de Salud de Ohio, dijo en un comunicado a CNBC el miércoles que el departamento “no está sorprendido” de que se haya encontrado una nueva cepa del virus en el estado. La llegada de esta nueva cepa a Ohio siempre es preocupante porque más cepas contagiosas podrían provocar que más personas se enfermen, más personas sean hospitalizadas y, en última instancia, más personas mueran”, dijo.

The new Columbus Ohio variant, dubbed COH.20G/501Y, has been found in 1 patient so far. It has 3 mutations in the #SARSCoV2 spike protein, which may affect how it’s different. But nobody knows yet since it’s so new. Unrelated to UK, SA, Brazil variants. https://t.co/la08VRA5Q9 — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 14, 2021

Por su parte, la segunda variante encontrada por los investigadores de Ohio denominada 501Y, dicen los estudios que es parecida a la variante que apareció en el Reino Unido. En cuanto a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Jason McDonald, portavoz de los CDC dijo en un comunicado a CNBC que la agencia está analizando esta la nueva investigación.

3) But I am very concerned about both the #b117 and the new Brazil variant. https://t.co/A2WMu5dNbd — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 14, 2021

¿Qué pasa con las vacunas?

Los científicos, quienes aún deben de entregar su estudios investigativos a un ente encargado para su revisión, afirman que era muy pronto para saber si las vacunas ya aprobadas, la de Pfizer/BioNTech y Moderna, que se están suministrando desde el mes de diciembre a la población de riesgo en los Estados Unidos, iban a responder efectivamente o no, ante esta variante.

“Los virus mutan naturalmente y evolucionan con el tiempo, pero los cambios que se han visto en los últimos dos meses han sido más prominentes que en los primeros meses de la pandemia”, dijo el Dr. Jones.

“Es importante que no reaccionemos de forma exagerada a esta nueva variante hasta que obtengamos datos adicionales”, dijo Peter Mohler, coautor del estudio y director científico del Wexner Medical Center.

Por su parte, en un artículo de Forbes, afirman que “Si bien es muy poco probable que surja una variante que haga que las vacunas actuales sean totalmente inútiles, las mutaciones que fomentan el escape inmunológico podrían hacerlas menos efectivas”.

Peter Mohler, director científico del Centro Médico Wexner del Estado de Ohio dijo que no hay datos que indiquen que cualquiera de las nuevas cepas afectará la eficacia de las vacunas. “Es importante que no reaccionemos de forma exagerada a esta nueva variante hasta que obtengamos datos adicionales”, dijo en un comunicado.

En cuanto a la Casa Blanca, esta advirtió que podría haber una “variante estadounidense” viendo el ritmo de casos positivos que se hay en el país. Ya que, hasta el momento, se han registrado entre 200.000 y 300.000 nuevos casos y 4.000 muertes por jornada.

Two new COVID variants found in Ohio, with one dubbed the Columbus strain https://t.co/hpBWNWAXuC — Newsweek (@Newsweek) January 14, 2021

