Así roban gasolina en EEUU: Perforan tanques de los autos con un taladro – Video

Distintas ciudades de los Estados Unidos sufren robos de gasolina ante el aumento de precios derivado de las sanciones impuestas por la comunidad internacional a Rusia, principal productor de petróleo de Europa.

El aumento de precios de la gasolina en Estados Unidos provocó una ola de robos en gasolineras y automóviles particulares. La policía advirtió a los conductores con una serie de recomendaciones para evitar los hurtos.

➡️ Autoridades alertan sobre el robo de combustible en autos y gasolineras. ➡️ Propuesta del gobernador de California incluye cheque de reembolso para ayudar a residentes ante el aumento del precio de la gasolina. Informa @SocorroTV pic.twitter.com/W9i0wxdeJ0 — Univision Noticias (@UniNoticias) March 14, 2022

El aumento del precio de la gasolina es consecuencia directa de la guerra en Ucrania. Las prohibiciones impuestas al gobierno de Vladimir Putin por parte de las potencias occidentales obligan a Rusia a exportar menos petróleo. Esto promueve la falta de materias primas y con ello suben los precios.

Tal como lo informa la CNN, Washington es uno de los estados más afectados por los robos de gasolina. El Departamento de Policía de Everett y el Departamento de Policía de Hoquiam aconsejan a los automovilistas a aparcar los autos en zonas iluminadas de la calle y a comprar tapas reforzadas para los tanques de nafta.

¡En alerta! Los conductores en #California por los robos de gasolina perforando los tanques de sus carros. @JorgeMiramontes tiene los detalles #AlRojoVivo pic.twitter.com/XLwVAhBzOS — Al Rojo Vivo (@AlRojoVivo) March 10, 2022

“A menudo descubrimos estos robos más tarde cuando el propietario va a la estación de servicio para llenar y encuentra todo el combustible tirado debajo del vehículo desde la línea de corte de llenado”, dijo a través de Facebook el jefe de policía de Hoquiam, Jeff Myers.

Videos: así roban gasolina en los Estados Unidos

En los últimos días, tras el anuncio de las prohibiciones a Rusia y el aumento de los precios de la gasolina, videos de robo de combustible se viralizaron en las redes sociales.

Una mujer de Allentown, en Pensilvania, fue víctima de un terrible robo que quedó registrado por una cámara de seguridad. Le perforaron el tanque de combustible con un taladro.

La víctima se dio cuenta de lo que sucedió cuando fue al garaje a echarle gasolina a su auto. https://t.co/PmarJeYOFG — Telemundo62 (@Telemundo62) March 14, 2022

“Cuando fui a ponerle gasolina y vi todo eso que estaba cayendo ahí si me sorprendí. Nunca pensé que alguien pudiera hacer eso especialmente en el día porque la luz estaba por la mañana esto fue a las 7:00 a.m. No pensé que alguien tuviera el atrevimiento de hacer lo que hizo”, contó la mujer en diálogo con Telemundo.

También por intermedio de Facebook, la policía de Renton, en Washington, emitió una serie de recomendaciones: “Entendemos que un ladrón motivado no puede ser disuadido de robar, sin importar cuánto intentemos proteger nuestros artículos de valor”, dijo la policía de Renton. “Pero el objetivo es introducir medidas disuasorias que los hagan sentir incómodos o presentar inconvenientes que los alienten a abandonar el área”.

La policía de Atlanta detuvo a una persona

Atlanta es otro de los estados que está sufriendo robos de gasolina por el aumento de precios.





Play



California: ladrones perforan tanques de autos para robar gasolina Video oficial de Al Rojo Vivo. Ante el alza de los precios del combustible en el país, delincuentes están usando una nueva modalidad para robar gasolina de los vehículos perforándoles el tanque. #AlRojoVivo #Combustible #Ladrones Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/AlRojoVivoYT Al Rojo Vivo: “Al Rojo Vivo” es una revista noticiosa que comienza una nueva… 2022-03-10T00:21:20Z

La semana pasada, la policía indicó que había detenido a una persona que se encontraba “perforando tanques de combustible y robando gasolina”.

“Durante estos delitos, el sospechoso involucrado aparentemente usó una herramienta para perforar un agujero en los tanques de gasolina de los vehículos de las víctimas, lo que resultó en cientos o miles de dólares en costos adicionales para la víctima por la reparación de los tanques de gasolina”, expresó la policía de Atlanta.

LEER MÁS: Nueva York: Brutal ataque de hombre negro a mujer asiática: Tammel Esco – VIDEO



Sigue a AhoraMismo en Instagram