¿Qué fue del esposo y los hijos de Christa McAuliffe, muerta en el Challenger?

Christa McAuliffe era una maestra de estudios sociales de New Hampshire seleccionada entre 10,000 solicitantes para el programa de la NASA para enviar un educador al espacio. Su vida se truncó trágicamente cuando ella y sus seis compañeros de tripulación murieron en el transbordador espacial Challenger. Este explotó 73 segundos después del lanzamiento el 28 de enero de 1986

A raíz del documental de Netflix Challenger: The Final Flight, esto es lo que necesitas saber sobre la familia que dejó atrás y dónde están hoy.

McAuliffe se casó con su novia de la escuela secundaria y tuvo 2 hijos





Ronald McNair, Christa McAuliffe, Michael J. Smith, Dick Scobee, and Ellison Onizuk die in the Space Shuttle Challenger disaster.

Animándola en el despegue cuando el Challenger fue al espacio, estaban el esposo de McAuliffe, Steven, y sus dos hijos, Scott y Caroline. Christa Corrigan conoció a Steven McAuliffe en la escuela secundaria, según Biography. Ambos se casaron justo después de graduarse de la universidad. Después de la licenciatura, Steve McAuliffe fue a la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Luego se mudaron a New Hampshire porque él aceptó un trabajo como asistente del Fiscal General de New Hampshire. Christa McAuliffe fue contratada para enseñar como profesora en Concord High School en 1983.

Cuando fue elegida para el programa de la NASA, Christa dijo: “Estoy encantada de ser parte del programa. Creo que será muy emocionante para los niños encender la televisión y ver que el espacio es para todos”.

El cuarto día de la misión, Christa había planeado impartir la primera clase desde el espacio, titulada “El viaje de estudios definitivo”, según el Washington Post.

Los McAuliffe tenían dos hijos: Scott, que tenía 9 años en el momento de la explosión que mató a su madre, y Caroline, que tenía 6 años. Estaban viendo el lanzamiento desde el Centro de Control de Lanzamiento.

En el memorial del 30 aniversario de los astronautas muertos en la explosión, Scott McAuliffe estuvo fuera del Centro Espacial Kennedy sosteniendo una rosa blanca junto a Alison Smith Balch, hija del piloto del Challenger Michael Smith, y Kathie Scobee Fulgham, hija del comandante del Challenger Francis Scobee.

Caroline y Steven McAuliffe optaron por no asistir, según el Daily Mail. Scott y Caroline McAuliffe se convirtieron en maestros como su madre y Steven McAuliffe ahora es juez federal. En el 30 aniversario del accidente, según CBS News, emitió un comunicado que decía:

“El paso de 30 años desde el accidente del Challenger no es de gran importancia personal para nuestra familia. Para nosotros, Challenger siempre será un evento que ocurrió recientemente. Nuestros pensamientos y recuerdos de Christa siempre nos acompañarán. Nos complace saber que los objetivos de Christa se han logrado en gran medida porque ha inspirado a generaciones de maestros.”

A McAuliffe también le sobrevivieron sus padres y hermanos





McAuliffe, cuyo primer nombre era en realidad Sharon pero que se llamaba Christa, era la mayor de cinco hijos de Edward y Grace Corrigan. Sus hermanas eran Lisa y Betsy y sus hermanos eran Steven y Christopher.

Lisa fue entrevistada para el documental de Netflix, leyendo una entrada de un diario que escribió el 4 de julio de 1985, seis meses antes de la muerte de su hermana.

Ella había escrito:

“Recientemente ha habido buenas noticias. El próximo mes de enero se lanzará un transbordador espacial que transportará a un maestro de Estados Unidos. Cada estado eligió a dos representantes y estoy orgullosa de tener a mi hermana como representante de New Hampshire. Christa corre, hace deporte, no bebe mucho y nunca fumó. Creo que tiene una gran oportunidad. La decisión final depende de la NASA. Será bueno verla hoy en casa de mis padres para celebrar el Día de la Independencia y la posibilidad de tener un astronauta en la familia.

También recordó lo especial que era su hermana:

“Christa, mi hermana menor Betsy y yo compartíamos habitación. Salía con su novio, Steve. Sin embargo, cuando me despertaba por la mañana siempre me dejaba un regalo. Era algo inusual para una adolescente: tener una cita y pensar en sus hermanos. Pero eso es lo que ella era. Tanto ella como Steve se graduaron de la universidad y se casaron. Creo que tenía 21 años. Creía que podía hacer cosas extraordinarias, pero también creía que todo el mundo podía hacer cosas extraordinarias. Cuando vio al Apolo, dijo: “Vaya, me gustaría poder ir al espacio”. Estaba encantada con la idea de que iban a enviar un maestro al espacio.”

Después de la explosión, la familia de McAuliffe no reaccionó públicamente a la tragedia. Un año después, Christopher Corrigan le dijo a Associated Press (a través de Los Angeles Times) que pensaba que la NASA explotó a su hermana por el bien de la publicidad. También acusó al programa espacial de utilizar a su hermana porque “ella pensaba que era más seguro de lo que en realidad era”.

“No deberían usar a la población para los experimentos del gobierno”, dijo Corrigan.

El padre de McAuliffe murió en 1990, pero su madre Grace Corrigan vivió hasta 2018. Murió a los 94 años, según informó el Concord Monitor, después de haber criado a cinco hijos y haber regresado a la escuela para obtener su título en Framingham State College.

Challenger: The Final Flight sigue disponible en Netflix.