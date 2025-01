Esposados y con cadenas en los pies transportan a los deportados – VIDEOS

Las deportaciones masivas empezaron dese que Donald Trump tomó el mando de los Estados Unidos. Poco a poco han ido saliendo videos de las redadas y de los inmigrantes indocumentados siendo deportados en aviones militares.

Varias agencias federales con poderes de detención recientemente ampliados participaron en las redadas en varias ciudades, incluidas Chicago, Newark y Miami.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió en sus redes la primera foto de migrantes siendo deportados bajo la administración de Trump. En las imágenes se ven a los migrantes esposados y subiendo a un avión militar.

La administración de Trump asegura que el plan es deportar a la mayor cantidad de personas con antecedentes criminales. Pero algunos dicen que entre los deportados no todos son criminales. Por lo que está causando indignación en las redes al ver como están siendo deportados.

“Esposados con cadenas en los pies como si fueran criminales peligrosos, así trata el gobierno de Donald Trump a los migrantes(Brasil). Ahora atacan al presidente @petrogustavo por exigir dignidad humana para nuestros compatriotas deportados. ¡Arrodillados!”.

En AhoraMismo, no hemos podido verificar si el video de arriba se trata de deportados durante la administración de Trump.

BREAKING: ICE is now going door to door and business to business in areas with “high concentrations” of Illegal Aliens to round up and deport them.

