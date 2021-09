Francis Richard “Dick” Scobee estaba al mando del transbordador espacial Challenger cuando explotó. Murió él y todos los que estaban a bordo. Scobee estaba casado con June (ahora June Scobee Rogers) y tenían dos hijos: Kathie Scobee Fulgham y Richard W. Scobee. ¿Dónde están su esposa e hijos hoy?

La explosión del Challenger es el tema de un documental de 2020 de cuatro partes de Netflix, Challenger: The Final Flight, que explora las historias en torno a la tragedia del 28 de enero de 1986.

June Scobee Rodgers se volvió a casar y es la presidenta fundadora del Challenger Center





Play



Video Video related to ¿qué fue de la esposa y los hijos de dick scobee, muerto en el challenger? 2021-09-04T14:17:05-04:00

June Scobee se casó con Don Rodgers en 1989, tres años después de la trágica muerte de su esposo. Cuando se casaron, él era teniente general del Ejército y comandante del Comando de Sistemas de Información del Ejército, según informó la UPI. Se conocieron en un servicio de Pascua en el Cementerio Nacional de Arlington y se comprometieron durante las vacaciones de Navidad. Don Rodgers, viudo, tiene un hijo, Eric. Actualmente viven en Chattanooga, Tennessee, y tienen nueve nietos, según su biografía de Amazon.

Hoy es la presidenta fundadora del Challenger Center, según su biografía del centro. El Challenger Center continúa la misión educativa del equipo Challenger y opera en centros de los Estados Unidos y otras partes del mundo, según informó Texas A&M Today.

June Scobee Rodgers fue coautora de los libros de aventuras científicas Star Challengers y escribió Silver Linings – My Life Before and After the Challenger 7. Ha sido galardonada con el National Eagle Award, el Spirit of Volunteerism, el Alan Shepard Technology in Education Award y más. Se ha desempeñado como profesora universitaria y ha sido consultada por numerosas agencias. Tiene un doctorado de la Universidad de Texas A&M y un doctorado honorario de la Universidad de Leicester, Inglaterra.

Richard Scobee, hijo de Dick Scobee, es Jefe de la Reserva de la Fuerza Aérea

Hoy, el hijo de Dick Scobee, Richard Scobee, es el Teniente General Richard Scobee, Jefe de la Reserva de la Fuerza Aérea. Fue ascendido a teniente general en septiembre de 2018 y también es comandante del Comando de la Reserva de la Fuerza Aérea en la Base de la Fuerza Aérea Robins, donde supervisa todas las unidades de la Reserva de la Fuerza Aérea. Fue comisionado en 1986 después de graduarse de la Academia de la Fuerza Aérea, el mismo año en que murió su padre. Ha volado en F-16 y ha servido en el país y en el extranjero, incluso en Alemania, Corea del Sur y Egipto. Fue comandante del 506o Grupo Expedicionario Aéreo en Irak en 2008.

Lideró un paso elevado militar durante el Super Bowl XXX para el décimo aniversario del Challenger.

En el 2019, habló con CNN sobre lo que le pasó a su papá. Dijo que después del despegue, casi de inmediato supo que algo andaba mal.

Kathie Scobee Fulgham, hija de Dick Scobee, es experta en relaciones públicas

Kathie Scobee Fulgham tenía 23 años cuando su padre murió en la tragedia del Challenger. Actualmente ella forma parte de la junta directiva de Astronauts Memorial Foundation, según su biografía en el sitio web. También es miembro de la junta de Crime Stoppers, el Fondo para la Excelencia del Departamento de Educación del Condado de Hamilton y la Galería de Historia del Arte. Es miembro de la junta asesora del Challenger Center for Space Science Education.

Según su biografía de Facebook, también es propietaria de una pequeña empresa: KSF Communications, una agencia de relaciones públicas. También fue gerente de relaciones públicas del Acuario de Tennessee. Está casada con Scott Fulgham, un oficial de policía.

Ella le dijo a People que si alguno de sus cuatro hijos quería ser astronauta, lo aprobaría sin dudarlo. “Apoyaré a mis hijos en todo lo que quieran hacer, y estaría orgullosa de que se dedicaran a la exploración espacial”, dijo.