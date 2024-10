Madre recauda dinero para su funeral tras diagnóstico de cáncer

En Utah, una joven madre soltera está recaudando dinero para solventar los gastos de su propio funeral luego de que un diagnóstico médico le confirmara que le queda poco tiempo de vida, según New York Post.

A Erika Diarte-Carr, de 33 años de edad, le fue descubierto un cáncer terminal de pulmón por el cual los médicos le dijeron que solo le quedan tres meses para que disfrute de su vida y de sus pequeños hijos de cinco y siete años.

“Me han dado tres meses de vida. Tres meses para pasar con mis bebés y seres queridos. Tres meses para aprovechar al máximo el tiempo que me queda”, dijo la joven madre, de acuerdo con Fox News.

Utah mother-of-two, 33, is planning her own funeral after walking into ER with ‘shoulder injury’ and receiving devastating news t.co/JUx7YMtMoR

A través de una cuenta creada en GoFoundMe, Erika Diarte Carr se propuso una meta de recoger $5,000 dólares para cubrir los gastos funerarios, pero la generosidad de la gente fue excesivamente tan grande que la cifra se aumentó en varios ceros, llevándola a manifestar que el resto del dinero lo guardara en un fideicomiso que garantice la estabilidad económica y educación de sus hijos en un futuro.

“Estoy organizando mi propio funeral, pero me han donado más de un millón de dólares. Jeremiah, y Aaliyah, son mi vida, mi luz y mi alma. Son mi lucha y lo que me hace seguir adelante. Esta enfermedad ya nos ha quitado mucho a mí y a mi familia! Nunca he sido bueno aceptando o pidiendo ayuda, pero desafortunadamente creo que he llegado a un punto en mi vida y mi salud en el que esa ya no es una opción para mí”, expresó la joven, de acuerdo con Noticias Caracol.

Erika Diarte-Carr, 33, has been told she has just three months left to live following a terminal cancer diagnosis and has now raised a huge sum to ‘make sure my kids will be okay after I am gone’

Fu el 7 de mayo del 2022 cuando Erika asistió a una sala de emergencias por un fuerte dolor en su hombro, ya que creía que era una lesión cualquiera pero el diagnóstico fue devastador: cáncer terminal etapa 4. El médico le informó que la enfermedad ya había hecho metástasis y de ahí el dolor en el hombro.

“Espero que tengas un buen sistema de apoyo en casa porque lo vas a necesitar, tienes un viaje largo y duro por delante”, le dijo su medico

Sin embargo todo no quedo ahí, y una enfermedad más se le descubrió en enero de 2024, Erika Diarte Carr padecía síndrome de Cushing. El Cushing se manifiestó con un aumento de peso, presión alta , diabetes tipo 2, e impedimento para caminar, entre otras complicaciones.

Aun así, esta valiente le puso el pecho a la vida, siguió trabajando, cuidando de sus hijos, realizándose las cirugías respectivas y tratamientos de quimioterapia y radioterapia.

Sin embargo los resultados no fueron alentadores y la salud de Erika empeoró en estos últimos meses y tuvo que dejar su trabajo, quedarse en casa, y ver la economía de su casa decrecer. Esta situación desesperante hizo que tomara la iniciativa de acudir a las redes sociales para tocar los corazones y poder recaudar los fondos necesarios para poder solventar todos los gastos que se le venían, según Daily Mail.

En su página de GoFundMe escribió:

Querida familia, amigos y a todos aquellos que me conocéis o no…

Mi nombre es Erika Diarte-Carr. Tengo 30 años y soy madre soltera de dos hermosos hijos. Jeremiah (7) y Aaliyah (5). ❤️ Son mi vida, mi luz y mi alma. Mis hijos son mi lucha y lo que me hace seguir adelante.

Cualquiera que me conozca sabe que soy una persona muy reservada, tranquila y privada. Siempre he sido independiente y estoy acostumbrada a hacer todo por mí misma para mí y para mis hijos. Así que, por favor, entiendan que me resulta difícil exponer mis asuntos personales hoy y finalmente pedir ayuda.

Estos últimos 2 años he estado luchando en silencio contra un cáncer terminal poco común… carcinoma de pulmón de células pequeñas (SCLC), un carcinoma neuroendocrino de alto grado.

El 7 de mayo de 2022, el día antes del Día de la Madre, entré en la sala de emergencias debido a lo que pensé que era solo una lesión normal en el hombro y salí con un diagnóstico de cáncer terminal en etapa 4 junto con las palabras del médico repitiéndose en mi cabeza: “Espero que tengas un buen sistema de apoyo en casa porque lo vas a necesitar, tienes un largo y duro camino por delante”. El médico procedió a decirme que había múltiples tumores que habían hecho metástasis en otras partes de mi cuerpo, incluido el esqueleto, que fue como pudimos encontrar el tumor que estaba causando mi dolor de hombro. En ese momento, el daño ya estaba hecho. En ese momento, mi vida y la de mis hijos habían cambiado para siempre, así como la de todos los que nos rodeaban.

Lamentablemente, no termina allí… El 17 de enero de 2024, me diagnosticaron síndrome de Cushing. ¡Esto me ha causado muchos otros problemas subyacentes, como un rápido aumento de peso e hinchazón (más de 60 libras en cuestión de semanas), deterioro muscular y óseo, presión arterial alta, diabetes tipo 2, cara de luna y mucho más! ¡Esta enfermedad ya me ha quitado mucho a mí y a mi familia!

Desde mi diagnóstico he logrado seguir trabajando a tiempo completo, tomándome solo 2 meses de descanso al principio para cirugías, biopsias, citas, tratamientos de radiación y quimioterapia. Todo mientras sigo siendo una mamá a tiempo completo. Tengo un sistema de apoyo INCREÍBLE, pero con el tiempo ha supuesto un gran desgaste financiero, emocional, mental y físico para todos nosotros.

Me ha dado vergüenza que la gente sepa la verdad, que he mantenido esto en secreto durante todo el tiempo que he podido, pero los efectos físicos están empezando a tomar el control y ya no puedo ocultarlo más. Nunca he sido buena aceptando o pidiendo ayuda, pero desafortunadamente, creo que he llegado a un punto en mi vida y mi salud en el que eso ya no es una opción para mí. Ya no puedo trabajar físicamente, lo que me ha supuesto una gran carga económica.

Entiendo que todos pasamos por momentos difíciles, así que cualquier cosa ayuda… Ya sea tu amor y apoyo, una donación, compartir mi historia o enviar amor, oraciones, vibraciones positivas y curativas. Todo es aceptado y muy apreciado.

También quiero agradecer a mi increíble equipo médico por todo su tiempo, atención y paciencia. Carl Gray y Kylie Money en Ogden Hematology Oncology. Steven Brown en Tanner Clinic (Endocrinología) y Brandon Fisher (Oncología radioterápica). ¡¡¡Y muchos más!!!.

¡Mi familia y yo les agradecemos a TODOS desde el fondo de nuestros corazones!. ❤️❤️‍

ACTUALIZACIÓN: El 18 de septiembre de 2024 tuve una cita con el médico oncólogo. Desafortunadamente, no me dieron la mejor noticia. Debido a mi pronóstico, decidí interrumpir los tratamientos porque ya no ayudarán. Me dieron 3 meses de vida. 3 meses para pasar con mis bebés y seres queridos. 3 meses para aprovechar al máximo el tiempo que me queda. Durante los próximos meses, necesito asegurarme de que mis hijos estarán bien después de que me vaya. Ahora me enfrento a la parte más difícil: planificar mi propio funeral. Como no he podido trabajar durante meses, no tengo dinero ahorrado ni ningún seguro de vida reservado para esta situación. He analizado los gastos y necesito reunir unos 5000 dólares para asegurarme de que se cubran los costos del funeral, además de que quiero dejar algo para mis bebés.

Si pudieras donar o compartir algo, te lo agradecería.

GRACIAS.

¡Y un enorme agradecimiento a todos los que ya han donado!

PARA PREOCUPACIÓN DE ALGUIEN, TODOS LOS FONDOS QUE HAN EXCEDIDO MI META DE COSTOS FUNERALES AHORA SERÁN COLOCADOS EN UN FONDO FIDUCIARIO PARA MIS BEBÉS, DE ESA MANERA PUEDO DEJARLES ALGO Y AÚN PUEDO ASEGURARME DE QUE ESTARÁN BIEN A MEDIDA QUE CREZCAN.