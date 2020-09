Continúan los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán en la región de Nagorno Karabaj

Al borde de una guerra. Así se encuentran Armenia y Azerbaiyán, luego de que en la madrugada del 27 de septiembre comenzaran los enfrentamientos entre fuerzas azeríes y separatistas en la no reconocida región de Nagorno Karabaj, las cuales se dan por la disputa de este territorio. Hasta el momento se reportan 32 soldados armenios fallecidos, así lo informó este lunes el Ministerio de Defensa de esta región. Además, cinco civiles azerbaiyanos y dos civiles armenios han muerto. Llegando a un total de 39 víctimas mortales.

De acuerdo a información que publicó por medio de sus redes sociales el presidente de Nagorno Karabaj, Araik Arutiunián, hay decenas de militares fallecidos y otros que se encuentran gravemente heridos. “Hay decenas de heridos entre la población civil, y también hay muertos”. Además, el mandatario denunció este lunes ante el Foro internacional de Seguridad que Turquía apoyaba estos combates. “Turquía, le proporciona a Azerbaiyán una completa cooperación en forma de drones, ciberataques, consejeros, mercenarios e incluso cazas F-16”. Dijo Sarkissian.

Shooting down of an #Azerbaijan/i UAV in the sky of #Stepanakert#AzerbaijaniAggression #ArtsakhStrong pic.twitter.com/51ut0xxL0o

— Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) September 27, 2020