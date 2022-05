¿Qué enfermedades mentales sufría Naomi Judd, la cantante de country muerta?

La legendaria cantante Naomi Judd habló abiertamente sobre sus batallas contra la depresión y la salud mental en los años previos a su muerte a la edad de 76 años.

Naomi Judd, la madre de Ashley y Wynonna Judd, murió como resultado de una “enfermedad mental”, según una publicación de Instagram en la página de Ashley Judd el 30 de abril de 2022. La publicación no dio más detalles sobre la muerte de Judd.

Naomi Judd parecía tener planes por delante. Según TMZ, ella y Wynonna iban a realizar una gira por estadios a finales de este año y, según TODAY, se suponía que sería incluida en el Salón de la Fama de la Música Country el 1 de mayo de 2022.

En 2017, le dijo a ABC: “Si sobrevivo a esto, quiero que alguien pueda ver que puede sobrevivir”. En esa entrevista, dijo que tenía la cara hinchada y que le temblaban las manos debido a los medicamentos contra la depresión. La causa específica de la muerte de Naomi Judd no ha sido revelada.

Si usted mismo está luchando contra la depresión, tenga en cuenta que hay ayuda disponible a través de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio en el 800-273-8255. La ayuda está disponible las 24 horas del día en varios idiomas.

Esto es lo que necesita saber sobre los problemas de salud mental de Judd:

Los hijas de Naomi dijeron que perdieron a su madre ‘por una enfermedad mental’

“Hoy las hermanas vivimos una tragedia. Perdimos a nuestra hermosa madre por una enfermedad mental”, dijo el comunicado. “Estamos destrozadas. Estamos navegando en un profundo dolor y sabemos que así como nosotras la amamos, fue amada por su público. Estamos en territorio desconocido”.

AP informó que a Judd también le sobreviven “su esposo y compañero cantante, Larry Strickland, quien fue corista de Elvis Presley”.

Según Daily Variety, el agente de Judd emitió un comunicado diciendo que Strickland, su esposo durante 32 años, “no hará más declaraciones. La familia de Naomi Judd solicita privacidad durante este momento desgarrador. No se dará a conocer información adicional en este momento”.

Judd escribió un libro sobre la lucha contra la “depresión severa resistente al tratamiento”

Judd habló sobre su salud mental en un libro sobre su lucha contra la depresión, que puede encontrar aquí.

La descripción del libro de River of Time dice:

La vida de Naomi Judd como superestrella de la música country ha sido un éxito continuo. Pero fuera del escenario, ha luchado contra una adversidad increíble. Luchando a través de una infancia de duros secretos familiares, la muerte de un hermano pequeño y la falta de apoyo emocional, Naomi se encontró casada sin quererlo y como futura madre a los diecisiete años. Cuatro años más tarde, era madre soltera de dos hijos, sobrevivió a golpes y violaciones, y fue abandonada sin ningún apoyo financiero y sin ningún lugar a donde acudir en Hollywood, CA. Naomi siempre ha sido una superviviente: se inscribió en la escuela de enfermería para mantener a sus hijas pequeñas, luego se arriesgó valientemente y se mudó a Nashville para perseguir su fantástico sueño de una carrera en la música country. Su acto de fe valió la pena. Naomi y su hija Wynonna se convirtieron en The Judds, y pronto se ubicaron entre las estrellas más importantes de la música country, vendiendo más de 20 millones de discos y ganando seis premios Grammy. En el apogeo de la popularidad del dúo de cantantes, a Naomi le dieron tres años de vida después de que le diagnosticaran la anteriormente incurable Hepatitis C. Milagrosamente, ella también superó eso y fue declarada completamente curada cinco años después. Pero Naomi todavía tenía que enfrentarse a su lucha más desesperada hasta el momento. Después de terminar una gira con Wynonna en 2011, comenzó una batalla de tres años contra la depresión y la ansiedad resistentes al tratamiento severo. Sufrió los frustrantes y peligrosos efectos de la montaña rusa con antidepresivos y otras drogas, a menudo terapias aterradoras y, en sus puntos más bajos, pensamientos suicidas. Pero Naomi perseveró una vez más. River of Time es su conmovedor mensaje de esperanza para cualquiera cuya vida haya sido marcada por un trauma.

Naomi Judd reveló que consideró el suicidio hace unos años después de luchar contra una depresión tan severa que “no podía moverse”

En 2017, Naomi describió con franqueza su lucha contra la depresión severa en el programa TODAY, que informó que había considerado el suicidio en lo que llamó un “agujero oscuro de depresión”.

“No me levanté del sofá durante dos años”, dijo Naomi en esa entrevista. “Estaba tan deprimida que no podía moverme. Mi esposo (Larry Strickland) y mis hijas venían y yo subía las escaleras y cerraba la puerta de mi habitación… Te inmovilizas”.

En Instagram, Naomi se describió a sí misma de esta manera: “Cantante, compositora y activista. Mi libro River of Time sobre la depresión y la esperanza ya está disponible”. La biografía de su sitio web dice: “Hoy, Naomi está promocionando sus nuevas memorias River of Time: My Descent Into Depression and How I Emerged With Hope“.

El abuso sexual infantil contribuyó a las luchas de salud mental de Judd

Según Daily Mail, Judd se derrumbó durante The Judds, una serie de Oprah Winfrey. Ella habló sobre su trauma al encontrar una foto de la infancia que la mostraba de pie junto a un hombre que dice que abusó de ella.

“Mi familia era de granjeros, excéntricos y extraños”, dijo en el programa, según Daily Mail. “Crecí en una familia de secretos, había mucha patología en la familia”.

Ella agregó: “Mi primer recuerdo fue cuando tenía tres años y medio y un hombre estaba tratando de abusar sexualmente de mí. Ese fue mi primer recuerdo y lo puedo recordar todo al respecto”.

Según ABC News, Judd también habló sobre el abuso sexual infantil y describió su depresión como “extrema” y “tan profunda y completamente debilitante y potencialmente mortal”.

Judd le dijo a Robin Roberts en Good Morning America ​​que “tenía que darse cuenta de que, de alguna manera, tenía que cuidarme a mí misma”. “Todos tenemos este niño interior, y necesitaba, por primera vez en mi vida, darme cuenta de que recibí un trato injusto, OK, ahora soy una niña grande. Ponte tus pantalones de niña grande y lidia con eso”.

Su esposo dijo en esa entrevista para los familiares de personas con depresión: “Prepárense para caminar por ese camino con ellos, porque lo van a necesitar, lo van a necesitar en cada minuto”. Durante esa entrevista, Judd dijo que finalmente había llegado a un lugar en el que estaba “contenta y en paz”.