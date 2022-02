Eminem se arrodilló durante el show de Medio Tiempo del Super Bowl LVI [VIDEO]

Eminem, cuyo verdadero nombre es Marshall Mathers, se arrodilló durante su actuación en el Super Bowl 2022. Puedes ver fotos y videos de Eminem arrodillándose a lo largo de este artículo.

Eminem apareció durante un homenaje al hip-hop y R&B durante el espectáculo de medio tiempo. Al final de su actuación, se arrodilló. Aunque no explicó la acción, muchas personas en Twitter asumieron que era en apoyo de los jugadores de la NFL, como Colin Kaepernick, quien polémicamente se arrodilló para protestar contra la discriminación racial en los Estados Unidos.

Sin embargo, otros tenían una teoría diferente. “Eminem se arrodilló para presentar sus respetos a 2PAC cuando Dre hizo referencia a una canción de 2PAC en el piano”, escribió un usuario de Twitter.

Eminem took a knee to give respects to 2PAC when Dre referenced a 2PAC song on the piano. — Brenda Perez (@brendaprz) February 14, 2022

Más de una persona tenía la teoría de Tupac.

@Eminem took a knee for Tupac Shakur. @drdre started to play "I Ain't Mad at Cha" on the piano immediately after this. 👏🏾😤🔥 https://t.co/6XC02euiSD — .digi_dev//selek_ta (@thkdzcntfthm) February 14, 2022

Eminem, de 49 años, es uno de los artistas de rap más vendidos de la historia. Mira la actuación al completo aquí. Eminem estuvo acompañado durante la presentación del Super Bowl en Los Ángeles por Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Snoop Dogg y 50 Cent.

Esto es lo que necesita saber:

Los videos muestra a Eminem arrodillándose al final de su canción

Eminem taking a knee for Kaepernick? pic.twitter.com/T4p3vOHBUC — The Recount (@therecount) February 14, 2022

Arriba puedes ver un video de Eminem arrodillándose.

De inmediato la gente creó los memes y GIFS del momento.

Love how @Eminem took a knee in reference to @Kaepernick7. Here for it. #PepsiHalftime #SuperBowl pic.twitter.com/mThOyxlKCk — N D E Y E N G O M (@ndeyemngom) February 14, 2022

En cierto modo, la acción de Eminem no sorprende; aunque no ha sido una figura política, ya que cualquiera que lo vio en la película “8 Mile” o siguió su vida y carrera sabe que ha abrazado el sonido y la música negra.

La gente en Twitter estaba dividida por la decisión de Eminem de arrodillarse

Estos son algunos de los comentarios en Twitter sobre Eminem arrodillándose:

“Eminem se arrodilló. Las acciones hablan más que las palabras.”

“Eminem hizo lo de la rodilla. Qué pasó con ese tipo.”

“¡Y @Eminem se arrodilló! Guau, guau.

“Este hombre de 63 años piensa que fue el mejor espectáculo de medio tiempo en mucho tiempo… ¡¡y Eminem se arrodilló!!”

“Me arrodillé contigo @Eminem #SuperBowl Fantastic #HalfTimeShow. El listón se ha elevado”.

“¡¡¡¡Me encantó!!!! Buen trabajo Eminem!!! Se arrodilló, se arrodilló, se arrodilló yaaaaaaaaay”.

“En algún momento vamos a hablar sobre #Eminem tomando la rodilla, ¿verdad? #SuperBowl #HalfTimeShow”.

“¿Eminem se arrodilló? ¿O era solo parte de la rutina de baile?

“@Eminem Siempre te pones por la cultura. Gran actuación de entretiempo rodilla y toda melena.”

“Debe haber sido Eminem arrodillándose lo que hizo que todos los perdedores que miraban eso juraran que nunca volverían a ver la NFL”.

“¡Sí señor! ¡¡¡El 🐐 dice #EstoyConKap al arrodillarse después de que le dijeron que no lo hiciera!!! ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 #HalfTimeShow #PepsiHalftime #Eminem”.

“Eminem no necesitaba arrodillarse”.

“Está bien, no hay calumnias de Eminem porque él es rey y eso fue fuego, y la rodilla… LA RODILLA THO”.

“Eminem tomando una rodilla fue lo mejor que he visto en mucho tiempo. Gracias @Eminem”.

“Me encanta lo que hizo Eminem al final de su parte del espectáculo de medio tiempo… arrodillado sobre una rodilla veo lo que hiciste allí 👏🏽👏🏽👏🏽✊🏾✊🏾”

