Hombre le pidió a Emily Ratajkowski que se cubriera [VIDEO]

La top model Emily Ratajkowski reveló en un video de TikTok que un extraño en la calle le dijo que “se pusiera una camiseta” mientras estaba grabando el video.

“Chica, ponte una camiseta”, se escucha la voz de un hombre de fondo del video de TikTok, que Ratajkowski publicó en su página el 21 de agosto. “Esperen: un hombre me dice que me ponga una camiseta”, tituló Ratajkowski el video, que muestra a la modelo caminando por la calle con una camiseta gris ajustada y pantalones de yoga negros.

El video de TikTok, que Ratajkowski publicó en su página @emrata, tuvo 1,8 millones de visitas hasta el 23 de agosto.

El título de Emily Ratajkowski en el video de TikTok fue una referencia a una tendencia viral

Emily Ratajkowski tituló el video: “famosamente no recatado, famosamente no consciente”. Se trata de un juego de palabras con otra tendencia de TikTok del influencer Jools Lebron.

“Tu recatado es lo que significa para ti. Es ser consciente y considerado con las personas que te rodean, pero también contigo mismo y con cómo te presentas al mundo”, explicó Lebron a CBS News.

Según CBS News, Lebron inició la tendencia de la recatada y consciente en agosto al compartir un video en el que se la veía maquillándose y dijo: “¿Ves cómo me maquillo para el trabajo? Muy recatada, muy consciente. No hago demasiado. Soy muy consciente mientras estoy en el trabajo. ¿Ves cómo me veo? Muy presentable. Muchas de ustedes van a la entrevista luciendo como Marge Simpson y van al trabajo luciendo como Patty y Selma, no recatadas”.

Otras estrellas, incluida Jennifer Lopez, han adoptado desde entonces la tendencia.

Los fans salieron en defensa de Emily Ratajkowski

Los fans salieron en defensa de Ratajkowski en su hilo de comentarios. “Imagínense decirle eso a Emily Ratajkowski”, escribió uno.

“Qué audacia la de hablarle así a una desconocida. Deberías vestirte y ser quien elijas ser”, escribió otro fan.

“Yo tampoco los reconozco nunca. Que se sientan avergonzados por hablar solos porque no intercambio mi, muy valiosa, energía de forma gratuita💅”, escribió otro.

“Deberíamos unirnos y comprar y usar todos la misma camiseta”, escribió otro fan. “Por arte de magia tenías la cámara encendida al menos”, escribió otro.

Ratajkowski habló sobre su relación con la apariencia física en un libro de ensayos llamado “My Body”.

“La belleza era una manera de ser especial para mí”, escribió Ratajkowski, según la revista People. “Cuando era especial, sentía más el amor de mis padres por mí”.

Escribió que se sentía empoderada y atrapada “dentro de los confines de un mundo cis-hetero, capitalista y patriarcal”, cuando se beneficiaba de su apariencia como modelo, informó People.

“Cualquier influencia y estatus que haya obtenido me fue otorgado solo porque atraía a los hombres”, escribió Ratajkowski en la introducción del libro, según People. “Mi posición me acercó a la riqueza y el poder y me brindó cierta autonomía, pero no resultó en un verdadero empoderamiento. Eso es algo que he ganado solo ahora, después de escribir estos ensayos y dar voz a lo que he pensado y experimentado”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos