Oficial de policía fue asesinada en Wisconsin: Emily Breidenbach

Emily Breidenbach fue identificada por varios miembros de la familia, ex compañeros de trabajo y amigos como la oficial de policía de Chetek, Wisconsin, que fue asesinada a tiros en el cumplimiento de su deber el 8 de abril de 2023.

Sus seres queridos le rindieron homenaje en una serie de publicaciones públicas, describiendo a Breidenbach como “un alma amable, amorosa y tierna”, un modelo a seguir, “verdaderamente una entre un millón” y una “genuinamente buena persona”.

Estuvo muy involucrada con los jóvenes de la comunidad, trayendo un K-9 llamado “Oficial Grizzly” para ver a los escolares locales y ayudando con el Centro Juvenil Chetek, según las publicaciones de Facebook.

“Nuestros corazones se rompen por su pérdida. Fuiste un ángel en la tierra y ahora has vuelto con tu creador. Chetek nunca será lo mismo sin ti. Gracias por todo lo que hiciste por nuestra familia. Que descanses tranquilo en el más allá. Te saludamos por tu valentía 🫡👮‍♀️💔”, escribió un amigo en homenaje.

Karen Yonkie, miembro de la familia, escribió en Facebook:

No sé cómo procesar esto. Emily Ann Te conozco desde que tenías diez años cuando mi padre (Tim) se casó con tu madre. Siempre has sido un brillante haz de luz. Siempre has vivido la vida con tanta aventura y has tratado a todos los que te rodean con dignidad y respeto. desde la tonta y vibrante niña de 10 años hasta la niña que hizo un esfuerzo en la escuela secundaria para afeitarse la cabeza y la hermosa mujer que eras. Serás recordado y pensado en ti todos los días.

Un amigo compartió un video de Breidenbach bailando con niños en un evento comunitario y dándoles calcomanías, y escribió: “Un oficial respetado, un mentor, un modelo a seguir, sobre todo una persona genuinamente buena. DEP mi amigo.”

La prima de Breidenbach también compartió ese video y escribió: “Mi prima Emily Ann perdió la vida ayer por amor al deber”, y agregó que “¡este pequeño video muestra la belleza y la luz con la que brilló!”.

Breidenbach, quien se comprometió para casarse hace solo un mes, recibió recientemente un premio de una estación de televisión local por su personalidad positiva. Fue oficial del Departamento de Policía de Chetek durante más de cuatro años, según su página de LinkedIn.

En un comunicado de prensa del 8 de abril de 2023, el Departamento de Justicia de Wisconsin confirmó que dos oficiales, de Chetek y Cameron, Wisconsin, fueron asesinados a tiros en el mismo incidente. Ambos son pequeños departamentos en el condado de Barron. El segundo oficial aún no ha sido nombrado.

Esto es lo que necesita saber:

1. Emily Breidenbach, que trabajó en prevención de pérdidas para grandes almacenes antes de ser contratada por Chetek PD, se postuló recientemente para un puesto de fideicomisario porque quería marcar una diferencia en nuestra vida diaria.

Según su página de LinkedIn, Breidenbach había sido oficial de policía en la ciudad de Chetek durante más de cuatro años.

El alcalde Jeff Martin escribió en 2020 que dio un paseo con Breidenbach: “Todos deberíamos estar agradecidos de tener una agente de la ley joven, agradable y profesional como Emily. Gracias por la educación, Emily, ¡y por el cono! ¡Gracias por tu servicio!”

Antes de eso, trabajó en marketing y protección de activos para Cabela’s en Green Bay y para Macy’s en Madison, Wisconsin.

Fue oficial de policía en la ciudad de Stoughton durante ocho meses a partir de 2015 y fue supervisora de prevención de pérdidas para Kohl’s Department Store en 2013.

El día en que mataron a tiros al oficial Peter Jerving en Milwaukee, Breidenbach compartió una placa de la policía de Milwaukee con una línea negra en su página de Facebook.

Según su página de LinkedIn, Breidenbach también trabajó en prevención de pérdidas para Sears Holdings Corporation durante tres años en Madison.

Tenía una licenciatura de la Universidad de Wisconsin-Green Bay en gestión de crisis/emergencias/desastres y desarrollo humano y estudios familiares y un título de asociado en justicia penal y ciencias policiales de Northcentral Technical College.

Fue presidenta del Club de Justicia Criminal en Northcentral, según su página de LinkedIn.

Ella escribió que se ofreció como voluntaria para la fundación benéfica Cops for Kids.

Apenas unos días antes de su muerte, Breidenbach estaba en la boleta electoral en una elección para fideicomisario. “Fui elegida presidenta de la junta del Centro Juvenil Chetek en 2021 y vicepresidenta del capítulo local de la Orden Fraternal de la Policía en 2022”, explicó en una historia en Barron News-Shield.

“Me postulo (fideicomisario) porque es solo una forma de retribuir a la comunidad en la que vivimos”, continuó Breidenbach en esa historia. “(Esto) no significa que moveré montañas a nivel estatal y federal, pero es una correlación directa para hacer una diferencia en nuestra vida diaria en Cameron”.

Una mujer escribió en Facebook: “Este golpea un poco más cerca de casa. Trabajé con Emily Ann en Kohl’s hace años. Luego se mudó a Green Bay y fue lp en Cabelas, lo que nos hizo trabajar aún más cerca. Cuando se convirtió en oficial del Departamento de Policía de Chetek, estaba muy emocionado por ella. Extrañaré ver todas las instantáneas de tus seres queridos y los paseos en Harley. Me duele el corazón por su familia y amigos. Gracias por su servicio desinteresado. Descansa tranquilo amigo. 💙🖤💙”

2. Emily Breidenbach, quien estaba comprometida para casarse, recibió el premio Sunshine de una estación de televisión local por su “estado de ánimo alegre y burbujeante” y sus esfuerzos para ayudar a la comunidad

En 2019, Breidenbach recibió un premio de sol de WEAU-TV.

“Realmente creo que Emily Breidenbach, del Departamento de Policía de Chetek, debería recibir un Premio Sunshine. Ella ha sido una persona increíble. Emily siempre trata de detenerse y hablar contigo o si está sentada, observando el tráfico, se tomará un tiempo para conversar y creo que eso es muy bueno de su parte”, escribió Tessa Anderson, quien la nominó.

“Si estoy de mal humor, Emily siempre tiene una manera de animarte con su sonrisa o su humor burbujeante y alegre. Si alguna vez tengo preguntas sobre algo, ella siempre tiene una respuesta. Quiero agradecer a Emily por la amistad, así como por toda la ayuda y los chats. Siento que si alguna vez necesito ir y hablar con alguien cuando necesito ayuda, ella sería con quien me sentiría más cómodo. Emily siempre te facilita ser tú mismo y te hace sentir que no eres una persona más en el mundo. Quiero agradecerle todo lo que está haciendo no solo por mí, sino por toda la comunidad”.

Una publicación en la página de Facebook de su prometido indica que se comprometieron para casarse el 7 de marzo de 2023. La gente ha ofrecido sus condolencias en su hilo de comentarios.

Un amigo escribió: “Shane era tu todo y quería ser tu pareja de por vida. Fuiste el mejor en tu trabajo, diste el 100% y tu personalidad brilló sobre cualquiera en la fuerza”.

3. Emily Breidenbach y el otro oficial fueron baleados y asesinados en una parada de tráfico, dice el Departamento de Justicia de Wisconsin

En un comunicado de prensa, la División de Investigación Criminal (DCI) del Departamento de Justicia de Wisconsin (DOJ) escribió que el DOJ “está investigando a un oficial involucrado en un incidente crítico en el pueblo de Cameron, Wisconsin, que ocurrió la tarde del sábado 8 de abril. , 2023.”

Aproximadamente a las 3:38 p.m., “un oficial del Departamento de Policía de Chetek realizó una parada de tráfico. Durante la parada de tráfico, se intercambiaron disparos”, dice el comunicado.

“Un oficial de policía de Chetek y un oficial de policía de Cameron fueron declarados muertos en la escena”, según el comunicado.

En la semana policial de 2022, Breidenbach compartió un gráfico que decía: “recordamos a todos los que han dado su vida. Para todos los que continúan dando todo, lo apreciamos”.

Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, el “individuo involucrado fue llevado a un hospital donde luego murió. No hay amenaza para la comunidad”. El sospechoso no ha sido nombrado.

4. En 2021, el Departamento de Policía de Chetek honró a Emily Breidenbach y a otro oficial, llamándolos los “verdaderos héroes detrás de la insignia”.

El Departamento de Policía de Chetek compartió una foto de Breidenbach y otro oficial en 2021 y escribió: “Hoy es el Día Nacional de la Mujer Policía, nos gustaría reconocer y celebrar todas las contribuciones que hacen las mujeres policías en todo el país. Gracias por todo lo que hacen, pero un agradecimiento especial a nuestras mujeres policías de Chetek. Ustedes son los verdaderos héroes detrás de la insignia”.

Otras fotos en la página de Facebook del Departamento de Policía de Chetek muestran a Breidenbach ayudando a los niños y apareciendo en varios eventos comunitarios.

En 2020, Chetek PD escribió en Facebook: “El teniente Larson y el oficial Breidenbach asistieron al seminario de capacitación de Mujeres Enforcers en Green Bay. Aprendieron muchas técnicas nuevas y están emocionados de ponerlas en práctica a lo largo de sus carreras y vidas diarias. ¡Estamos orgullosos de tener a estas chicas en nuestro departamento!”.

5. Los mensajes fluyeron en internet para Emily Breidenbach

Fluyeron los homenajes para Breidenbach.

“¡Qué alma tan amable, cariñosa y tierna arrebatada demasiado pronto! ❤️ ¡Emily Ann, siempre te extrañaremos!” escribió una mujer que conocía a Breidenbach en una publicación de Facebook.

Una mujer escribió: “Realmente no sé las palabras correctas para decir en este momento. Mientras escribo esto, todo lo que sigo pensando es que es solo un sueño del que me despertaré pronto. Desde el momento en que nos conocimos supe que seríamos grandes amigos. ¡Nos mantuvimos unidos a través de tanto! ¡Emily Ann, te amaré por siempre y prometo nunca olvidarme de ti y de todos nuestros locos y divertidos recuerdos! ¡Saliste como un héroe absoluto, pero esto aún no lo hace más fácil! 💔💔”

Otra persona hizo un carrete de Facebook de Breidenbach leyendo a los niños.

Una mujer escribió que Breidenbach era una de las mejores amigas de su hija y señaló: “¡Emily Ann pagó el precio más alto! 35 para siempre! Serás recordado con cariño por siempre, ¡te amamos! ¡Que descanse en paz! Dios te bendiga 💙”

Una mujer escribió: “🙏 a ambas familias. Situaciones trágicas como esta son muy difíciles de tragar. Estos oficiales salen a diario para servir y proteger. Mi corazón está pesado por todos los involucrados. Compañeros de trabajo, EMS, familias… y me conmueve mucho más cuando uno de ellos era nuestra ex sobrina. 💙💙💙 Q.E.P.D. Emily Ann.

De acuerdo con el memorial de los oficiales de policía de Wisconsin, los departamentos de policía de Cameron y Chetek nunca antes habían perdido a un oficial. Dos oficiales del Departamento del Sheriff del condado de Barron murieron anteriormente en el cumplimiento de su deber: Wally L. Larson en 1987 y Matt Olson en 1916. El patrullero de Larson “chocó de frente con un semirremolque” después de que posiblemente sufriera un ataque al corazón. dice la biografía conmemorativa para él. Olson fue asesinado a tiros mientras intentaba recuperar un caballo del sospechoso, dice el memorial.

