¿Ivana Trump estaba casada al momento de su muerte? Ellos fueron sus esposos

El jueves 14 de julio falleció una de las personalidades más icónicas de la prensa rosa a nivel mundial, se trata de la ex modelo, empresaria y diseñadora de modas Ivana Trump, a los 73 años de edad, de acuerdo a un comunicado que emitió el ex presidente Dondald Trump a través de sus perfiles de redes sociales.

“Me entristece informar a todos quienes la amaban, que eran muchos, que Ivana Trump ha fallecido en su casa de la ciudad de Nueva York. Fue una hermosa, maravillosa e increíble mujer que llevó una vida inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos; Donald Jr. Ivanka y Eric, ella estaba muy orgullosa de ellos, así como todos estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!” Dijo el ex presidente en un comunicado oficial.

Su primer marido no fue Donald Trump. Era un esquiador austriaco llamado Alfred Wiklmayr. Más tarde se casó con Donald Trump y luego con dos hombres italianos, Riccardo Mazzucchelli y Rossano Rubicondi. Todos estos matrimonios terminaron en divorcio. Mazzuchelli y Rubicondi la precedieron en la muerte.

“La policía de Nueva York dijo que Ivana Trump sufrió un paro cardíaco y que estaba muerta cuando llegaron los paramédicos”, informó el diario The New York Post. En resumen, la causa de la muerte de Ivana Trump fue un infarto. En vida, Ivana Trump fue la primera esposa del expresidente y madre de sus tres hijos mayores, luego de su mediático divorcio se casaría dos veces más.

Ivana ayudó a Trump a construir su imperio inmobiliario antes de que su matrimonio se disolviera en un escándalo que acaparó los titulares de los tabloides después de su infidelidad. Luego, Donald Trump se casó y se divorció de Marla Maples y luego se casó con Melania Trump, teniendo un hijo con cada mujer.

Según ABC 7, la muerte de Ivana Trump no se considera sospechosa. La policía respondió a la llamada desde la residencia de Ivana en Manhattan en 10 East 64th Street en el Upper East Side a las 12:40 p.m. el 14 de julio de 2022. Dos horas después el ex presidente anunciaría el fallecimiento de quien fue su primer esposa.

The New York Post también reportó que la hija de Ivana, Ivanka Trump, se encuentra en shock puesto que habría pasado sus últimos días con ella.

Ivana Trump, que nació en la ex Checoslovaquia, se casó con Donald Trump en 1977

Según Fox News, Ivana Trump nació en 1949 en lo que entonces era Checoslovaquia. Se casó con Donald Trump en 1977 y el suyo fue un matrimonio a largo plazo y se divorciaron en 1992. Nació con el nombre de Ivana Marie Zelníčková, según The New York Post, quienes aseguran que se dedicaba al modelaje a principios de la década de 1970 antes de conocer a Donald Trump en 1976 en la ciudad de Nueva York.

Se enfrentó infamemente a Marla Maples en una pista de esquí en Aspen, Colorado, sobre su romance con Donald Trump. Según Page Six, las heridas aún eran lo suficientemente profundas como para que Ivana se fuera temprano de la inauguración presidencial y así evitar encontrarse con Marla. De acuerdo a la revista Town and Country, Marla y Donald se conocieron en un “abrevadero del Upper East Side, y Donald se ofreció a ayudar a su fiesta a conseguir una mesa”, de allí profundizaron la relación hasta que llegó a convertirse en su segunda esposa.

En 1990, The Washington Post informó que Ivana, una esquiadora competitiva en su natal Checoslovaquia, se había casado con un “amigo esquiador austriaco de 25 años, Alfred Winklmayr, en Praga”.

Ella era modelo y esquiadora en ese momento, pero su abogado dijo que se casó con el “único propósito” de irse de Checoslovaquia, diciendo que el matrimonio fue un “matrimonio de la Guerra Fría” que nunca se consumó y agregó que la pareja nunca vivió juntos. informó el Post.

“Ella quería su libertad”, dijo el abogado al Post, explicando que el país entonces estaba dirigido por comunistas. Recibió un pasaporte austriaco en 1972, se mudó a Canadá y luego el matrimonio se “disuelve” en 1973, informó The Post, y agregó que Donald Trump sabía sobre el primer matrimonio de Ivana, pero sus hijos no.

Ricardo Mazzuchelli estuvo casado con Ivana durante dos años

El tercer marido de Ivana fue Riccardo Mazzucchelli. Estuvieron casados ​​de 1995 a 1997. Él también era italiano y la precedió en la muerte.

Según Radar Online, Mazzuchelli era un “italiano del jet set, nacido en Manhattan”, que murió a la edad de 74 años. Mazzuchelli era un hombre de negocios que “vivía a lo grande, manejaba un Rolls-Royce y era dueño de una costosa casa en Londres, además de tener lujosas excavaciones en Nueva York”, informó el sitio.

Solo estuvieron juntos durante 20 meses, y ella presentó una demanda por incumplimiento de contrato de $ 15 millones alegando que él violó una cláusula de confidencialidad del acuerdo prenupcial, informó Radar Online. Mazzucchelli dijo una vez: “Quería mucho a Ivana y creo que hice lo mejor que pude”, informó el sitio.

Rossano Rubicondi fue un actor italiano que murió joven por complicaciones del melanoma

Su cuarto marido fue un actor italiano llamado Rossano Rubicondi. Según el Post, se casaron en 2008. Él la precedió en la muerte a los 49 años, muriendo de melanoma. Su matrimonio terminó en 2009, pero después de eso salieron de vez en cuando, informó el sitio.

Según The Post, se casaron en Mar-A-Lago y tuvieron un pastel de bodas de 12 pies de altura. Estuvieron juntos en la versión italiana de Dancing With the Stars en 2018. “Estoy devastada”, dijo Ivana a la revista People después de la muerte de Rubicondi. Salieron durante seis años antes de casarse en una boda de $ 3 millones, según la revista.

