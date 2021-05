Elizabeth Sullivan asesinada y puesta en un congelador durante 2 años por su esposo

Elizabeth Sullivan fue vista por última vez el 13 de octubre del 2014, cerca de la estación Liberty de San Diego, donde vivía con su esposo, Matthew Sullivan, y sus dos hijos. Al día siguiente, fue reportada como desaparecida. Las autoridades, familiares y amigos buscaron a la madre desaparecida, pero el rastro de la mujer luego se desvaneció.

Casi dos años después, el 6 de octubre del 2016, la búsqueda de Sullivan llegó a una triste conclusión cuando su cuerpo en descomposición fue encontrado flotando en la bahía de San Diego. Según NBC San Diego, la Oficina del Fiscal de Distrito de San Diego dijo que parecía que su cuerpo había sido “escondido en algún lugar” antes de ser arrojado al mar.

Elizabeth Sullivan desapareció en octubre de 2014 y las autoridades dieron cuenta de una historia de violencia doméstica

Matthew Sullivan llamó al 911 para denunciar la desaparición de su esposa y NBC San Diego escribió que él dijo en la llamada al 911 que ella “lo incriminaría y lo arrestaría” y que ella “hizo un desastre en la habitación y tomó fotos”. Esa llamada al 911 no fue la primera vez que los Sullivan se comunicaron con las autoridades, ya que Elizabeth Sullivan llamó a los servicios de emergencia seis meses antes.

En esa llamada en marzo de 2014, le dijo a los oficiales de policía que había un historial de violencia doméstica y que estaban discutiendo sobre la custodia de sus hijos y la manutención de los hijos. Sullivan también dijo a las autoridades en ese momento que le preocupaba que la situación pudiera empeorar.

Elizabeth Sullivan había tenido una aventura que su esposo se enteró apenas un mes antes de que ella desapareciera, informó Fox23. Según el medio, Elizabeth Sullivan había conocido a un hombre en un sitio web de citas, pero no le dijo a este que estaba casada o que tenía hijos.

Una amiga de su nuevo novio vio los asientos de seguridad para niños en su vehículo y llamó a Servicios de Protección Infantil pensando que estaba dejando a sus hijos solos en casa. La investigación resultante llevó a Matthew Sullivan a enterarse de lo que hacia su esposa, informó el medio.

Elizabeth Sullivan se reunió con un abogado de divorcios el 13 de octubre de 2014 y le envió un mensaje de texto a un amigo más tarde esa noche, que sería la última vez que alguien la vio o tuvo noticias de ella. No se presentó a la oficina de su abogado para la cita del día siguiente y su amiga denunció su desaparición.

Su cuerpo en descomposición fue encontrado 2 años después, el mismo día que Matthew Sullivan se mudaba de casa

Matthew Sullivan le dijo a la revista PEOPLE un mes después de la desaparición de su esposa que “me estoy quedando sin aire en este momento. No sé dónde buscar. Siempre estoy mirando por el vecindario, tratando de vislumbrarla. Incluso si recibiera una llamada telefónica diciendo que está bien, eso me tranquilizaría. Pero no hay nada en este momento”.

Dos años después de su desaparición, el cuerpo de Elizabeth Sullivan fue encontrado flotando en la bahía de San Diego. Una autopsia mostró que la habían apuñalado varias veces y que le habían roto la nariz y la mandíbula, informó Fox23. El mismo día que su cuerpo fue encontrado en la bahía, Matthew Sullivan, su nueva novia, dos hijas de Sullivan y su nuevo bebé, se mudaron de San Diego a Maryland, argumentaron los fiscales.

Las autoridades registraron la casa con mayor detalle y encontraron evidencia de sangre debajo de la alfombra en el dormitorio de Sullivan y un cuchillo manchado de sangre escondido en el ático. Sin embargo, las autoridades no pudieron vincular a Matthew Sullivan con el asesinato de su esposa durante aproximadamente un año y medio.

Matthew Sullivan negó estar involucrado en la muerte de su esposa y dijo que la sangre en la habitación estaba allí porque su esposa se había estado cortando por la investigación de los Servicios de Protección Infantil. Dijo que la encontró sangrando y vendó su herida, y aceptó su solicitud de no llamar a los servicios de emergencia, escribió Fox23.

En enero de 2018, las autoridades habían desarrollado su caso y arrestaron a Matthew Sullivan en Delaware, acusándolo del asesinato de su esposa y extraditándolo a San Diego.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Por qué “Adrian Kickback” se ha vuelto viral en TikTok?