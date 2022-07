Elisjsha Dicken fue quien mató al tirador del centro comercial Greenwood en Indiana

Elisjsha Dicken está siendo elogiado como un héroe por detener al sospechoso de disparar y matar a tiros a tres personas y herir a dos en el centro comercial Greenwood en Indiana.

El hombre armado, identificado por el forense del condado como Jonathan Sapirman, fue asesinado a tiros en el lugar por el “Buen Samaritano”, como los funcionarios apodaron a Dicken, confirmó el alcalde Mark W. Myers, quien emitió un comunicado compartido por la policía en Facebook.

El nombre de Dicken fue revelado por las autoridades el lunes 18 de julio de 2022. Portaba el arma legalmente, dijo la policía. El tiene 22 años.

A las 9:40 p.m., escribió, la policía había confirmado que cuatro personas murieron y dos resultaron heridas, incluida una niña de 12 años que sufrió heridas leves. Las cuatro muertes incluyen al tirador.

“Estamos asqueados por otro tipo de incidente como este en nuestro país, en nuestra ciudad”, dijo Chris Bailey, subjefe del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, en una conferencia de prensa el 17 de julio de 2022.

El jefe de policía de Greenwood, Jim Ison, dijo en otra conferencia de prensa que el tirador era un hombre. Hubo una víctima masculina y cuatro víctimas femeninas. Las víctimas tenían entre 20 y 30 años de edad. Dos personas estaban en condición estable. Una de las víctimas tenía 12 años, pero solo tiene una herida menor, un rasguño en la espalda. Cuando se le preguntó si sucedió algo antes de los disparos o si fue puramente aleatorio, Ison no respondió. Dijo que las autoridades están revisando un video de vigilancia.

Esto es lo que necesita saber:

1. Dicken ‘observó el tiroteo en curso’ y disparó al tirador, dice la policía

Active shooter in greenwood mall

Un buen samaritano que estaba armado observó el tiroteo en curso y le disparó al tirador, dijo la policía en una conferencia de prensa posterior.

“Sabemos que alguien a quien llamamos el ‘buen samaritano’ pudo dispararle al agresor y detener más derramamiento de sangre”, escribió el alcalde.

Ison dijo en una conferencia de prensa que creía que el buen samaritano estaba armado con una pistola.

“Esta persona salvó vidas esta noche. En nombre de la Ciudad de Greenwood, estoy agradecido por su acción rápida y heroísmo en esta situación”. Ese hombre aún no ha sido nombrado.

Ison dijo en una conferencia de prensa que el buen samaritano tenía 22 años y era del condado de Bartholomew.

“El verdadero héroe del día es el ciudadano que portaba legalmente un arma de fuego en ese patio de comidas y pudo detener al tirador casi tan pronto como comenzó”, dijo Ison en la conferencia de prensa posterior.

2. Dicken elogió las armas de fuego como la ‘única insignia verdadera de la libertad’. El tirador estaba armado con un fusil y varios proveedores, dice la policía

En Facebook, Dicken dice que vive en Columbus, Indiana, y fue a CSA New Tech para la escuela secundaria.

Compartió una foto de un militar armado con una leyenda que decía: “La razón por la que los terroristas no pueden dormir por la noche. Y la razón por la que puedes. Sin embargo, la mayoría de sus publicaciones son solo sobre amigos o Call of Duty y Minecraft y cosas así.

También compartió una publicación que decía: “Los brazos son la única verdadera insignia de la libertad”.

Dicken también compartió una foto de una niña con un arma con una leyenda que dice: “Enseñen a sus hijas a disparar, porque una orden de restricción es solo una hoja de papel. Comparta si cree que las mujeres deberían poder protegerse a sí mismas”.

Poco antes de las 6 p.m., el Departamento de Policía de Greenwood fue enviado al centro comercial por un informe de disparos, dijo Bailey.

Ison agregó que todas las tiendas fueron despejadas en el centro comercial. “Confiamos en que no hay amenazas adicionales”, dijo.

Ison reveló que el pistolero estaba armado con un arma larga y varias revistas. Dijo que algunos agentes de la ley se reportaron desde su casa después de escuchar lo que estaba sucediendo.

“Parece que tenía un rifle con varias revistas de municiones, ingresó al patio de comidas y comenzó a disparar”, dijo Ison al periódico.

La policía dijo inicialmente que al menos dos personas habían muerto y que varias personas estaban en el hospital, pero el alcalde dijo más tarde que los cuatro habían muerto y dos resultaron heridos.

Bailey dijo que ya no había una preocupación inmediata de seguridad pública para los residentes o visitantes del área, que se encuentra en el lado sur de Indianápolis, Indiana, en Greenwood. Las unidades tácticas iban “metódicamente” por el centro comercial para asegurarse de que nadie esperara ser rescatado.

“Eso llevará algún tiempo”, dijo, y agregó que la investigación estaba a cargo del Departamento de Policía de Greenwood.

Bailey inicialmente no estaba seguro de que el tirador estuviera muerto y cuántas armas se usaron.

El jefe de policía de Greenwood, Jim Ison, dijo que las autoridades estaban conmocionadas.

Dijeron que limpiaron una mochila, aunque no entró en detalles sobre el contenido de la misma. A las autoridades les preocupaba que hubiera un artefacto explosivo en él, pero determinaron que no, dijo.

3. El jefe dijo que los disparos ocurrieron en la zona de comidas

Play

Greenwood Park mall shooting update from Greenwood Chief Jim Ison Three people are dead and 2 more are injured after a shooting Sunday at the Greenwood Park Mall. The shooting suspect, who police believe acted alone, was killed soon after by an armed citizen at the mall, police said.

El sospechoso “entró al patio de comidas y comenzó a disparar”, dijo Ison.

Bailey dijo que la policía cree que el tiroteo ocurrió en el área del patio de comidas del centro comercial.

“Esta tragedia golpea el núcleo de nuestra comunidad. Ofrezca sus oraciones a las víctimas y a nuestros socorristas”, escribió el alcalde en un comunicado anterior.

4. Hubo informes que el tirador salió de un baño

La gente recurrió a las redes sociales cuando se difundió inicialmente la noticia del tirador activo. “¿Alguien ha oído que hay un tirador activo en el centro comercial Greenwood en este momento? La hija de nuestro amigo está encerrada en la tienda en la que trabaja”, escribió una persona.

Un hombre escribió en Facebook: “Disparos en el centro comercial Greenwood Park. El tirador activo trajo un arma semiautomática al centro comercial, salió del baño con ella en la mano y comenzó a descargar, matando e hiriendo a civiles”. Las autoridades no han confirmado el detalle del baño.

Sin embargo, Ison dijo que había una mochila desatendida en el baño.

Una persona en el centro comercial escribió: “El tirador activo del centro comercial Greenwood (Indiana), apenas logró salir de la estampida, pero gracias a Dios, lo logré. ¡No escuché ningún disparo, pero acabo de ver una estampida de personas que se atropellaban y murmuraban sobre un tirador! Y corrí como un demonio frente a la manada y grité a todos los demás que ‘¡vayan, dijeron que hay un tirador!’ Mis piernas apenas lograron llegar al camión, estaba tan asustado’”.

5. El motivo del tiroteo sigue sin estar claro

GREENWOOD MALL. Armed civilian stops gunman.

GREENWOOD MALL. Armed civilian stops gunman.

El centro comercial había sido registrado y desalojado, pero los investigadores estaban adentro recolectando evidencia, escribió el alcalde en su declaración.

Escribió que, en ese momento, la policía aún no conocía la identidad o el motivo del tirador.

La policía dijo que el motivo aún estaba “siendo resuelto”.

“Todavía estamos juntando las piezas”, dijo Ison en la conferencia de prensa… “Todavía no tengo un motivo del por qué del tiroteo”.

