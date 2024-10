Reguetonero “El Taiger” fue hallado baleado en la cabeza en Miami

José Manuel Carbajal Zaldívar, mejor conocido en el mundo de la música como El Taiger, tiene en vilo a la comunidad cubana, luego de que se supiera que fue gravemente herido durante un tiroteo registrado en la madrugada del pasado jueves 3 de octubre de 2024, según lo reportó el medio NBC Miami.

Según el reporte policial, respondieron a un llamado de emergencia por un hombre abaleado dentro de un SUV Mercedes de color negro en la Northwest 17th Street, cerca de la 10th Avenue en el barrio Allapattah, Miami. Al llegar al lugar las autoridades encontraron a un hombre con una herida de bala en la cabeza, el cual fue trasladado de inmediato por el Cuerpo de Bomberos hacia el Centro de Trauma Ryder del Jackson Memorial Health.

El parte médico de la víctima, que más tarde fue identificado como el reguetonero El Taiger fue de un estado crítico con pronostico reservado. De hecho su representante legal, Carlos Alfaro indicó que se mantenía con vida gracias a un respirador artificial.

“Esto es un golpe fuerte, para mí y todos sus amigos”, declaró a Univisión, Alexander Delgado del dúo Gente de Zona, que calificó el lamentable hecho como “una desgracia”.

Es de señalar que en primer momento se especuló sobre un posible suicidio, una versión que de inmediato desmintió el equipo de promoción del cantante en cabeza de Marcel Reinosa, quien señaló que esto era imposible debido a que El Taiger fue hallado por las autoridades dentro del baúl del carro.

“No se quitó la vida, eso no tiene sentido. Él estaba en el maletero del auto, no pudo haberse disparado”, indicó en declaraciones citadas por El Espectador.

También su ex manager, Nelson Martínez se refirió a esta teoría, indicando que esto no tenía cabida ya que El Taiger amaba la vida. “Este hombre amaba la vida. No hay forma de que se haya hecho esto a sí mismo. Está luchando por su vida. Aún sigue con nosotros, gracias a Dios, y estamos rezando por su recuperación”, dijo.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en que sucedió el crimen y de los posibles móviles. Sin embargo las autoridades dieron a conocer que José Manuel Carbajal Zaldívar presentaba un récord delictivo por consumo y posesión de drogas ilícitas, y por robo a mano armado a tiendas. Las investigaciones continúan para esclarecer los detalles del tiroteo y la identidad del atacante.

¿Quién es el reguetonero cubano El Taiger?

De acuerdo con El Nuevo Herald, para muchos cubanos amantes del género urbano, El Taiger no necesita presentación, pues ha estado desde hace varios años en escenarios de Cuba y otros países.

En Instagram, Carbajal, de 41 años, acumula más de un millón de seguidores. Antes de vivir en Miami, El Taiger había ganado popularidad en la isla por varios éxitos musicales mientras integraba agrupaciones como “Los 4 y Los Desiguales”. En el tiempo que cantó en Los 4, era conocido como “El Príncipe”.

Desde entonces, su carrera ha ido en ascenso y actualmente es considerado uno de los más relevantes exponentes del género urbano de Cuba. Además, El Taiger es primo de otro famoso reguetonero cubano, Jorge Hernández Carvajal, conocido como “Jorge Junior” y director de Los 4.

En 2017, José Manuel Carbajal Zaldívar se unió a grandes exponentes internacionales del género urbano como Bryant Myers, J Balvin, Bad Bunny y Cosculluela en el lanzamiento del tema “Coronamos Remix 2”.

